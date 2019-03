Stiri pe aceeasi tema

- In a doua luna din 2019, preturile locuintelor au consemnat cresteri in majoritatea marilor orase monitorizate constant de Imobiliare.ro, insa nivelul actual al preturilor nu este, per ansamblu, cu mult mai mare decat cel consemnat in perioada similara a anului trecut.

- Judecatorul Cristi Danilet este profund revoltat de modul in care Curtea Constitutionala provoaca schimbari in arhitectura juridica a Romaniei, sustinand ca CCR „a inceput sa legifereze”. „Schimbarea practicii trebuie motivata intr-un mod profund. CCR a devenit creatoare de legi. Curtea noastra de cativa…

- Ziua de 27 ianuarie aduce schimbari majore pentru Varsatori, intrucat sunt pe punctul de a-și cere in casatorie persoana iubita. Alți nativi, insa, precum Leii sunt deciși sa porneasca pe un nou drum.

- DECLARAȚIA UNICA. Persoanele fizice care au realizat anul trecut venituri extrasalariale din activitati independente, dividend, jocuri de noroc, chirii si alte surse au obligatia de a-si definitiva impozitul pe...

- Pentru prima oara in ultima decada, Apple a fost fortata sa isi revizuiasca negativ estimarile de venituri pe primul trimestru anual. Intr-o scrisoare trimisa actionarilor, Tim Cook, CEO-ul companiei, a dat vina aproape exclusiv pe vanzarile slabe ale...

- Una dintre modificarile esentiale se refera la modalitatea de pastrare a actelor de stare civila. Daca pana acum ele se intocmeau in doua exemplare originale pe hartie, noua lege prevede si semnarea documentelor oficiale in format electronic. Ulterior, acestea vor fi stocate intr-o baza de…

- HOROSCOP. Numerologul Mihai Voropchievici a prezentat, la ”Adevaruri ascunse”, horoscopul runelor pentru saptamana 7 - 13 ianuarie. Va fi o luna buna pentru cele mai multe dintre zodii, iar pentru unele va veni cu provocari mari. HOROSCOP Berbec - atenționare mare. Atenție cum acționeaza,…

- Liniile preorasenesti care asigura transportul calatorilor vor fi reorganizate, de la 1 ianuarie 2019, devenind linii regionale, cu indicative noi si cu trasee modificate, conform deciziei Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Bucuresti-Ilfov (ADTPBI).