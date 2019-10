Top trei ipocrizii politice ale zilei. Atacuri în rafală Viorica Dancila speculeaza electoral bataia din Piața Constituției, cand spune ca nu avem ministru la Interne, care sa genereze controalele necesare. Nu se vorbește de speculație politica in momentele in care i se cere ministrului de Interne sa raspunda cu demisia pe masa pentru tragedii locale, deși ministrul nu este direct responsabil de deciziile procurorului din Caracal, unde cei cu adevarat responsabili abia s-au dat plecați din funcție. Mergand pe aceeași retorica, ministrul de Interne raspunde in orice situație: și prin absența, și prin prezența! Daca spunem ca e speculat politic, fie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

