Top probleme de contabilitate si gestiune ale magazinelor online. Solutii si sfaturi practice Comertul online bunuri presupune plasarea unei comenzi in magazinul virtual al furnizorului de catre cumparator si livrarea produselor respective de catre furnizor sau prin intermediul unui curier catre cumparator. Este nevoie de casa de marcat fiscal dar de emitere de bon fiscal? Care sunt cele mai frecvente probleme de contabilitate ale magazinelor online si cum pot fi rezolvate acestea? Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

