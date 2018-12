Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, ii da o replica usturatoare președintelui Klaus Iohannis in privința preluarii de catre Romania a președinției Consiliului Uniunii europene. Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat, miercuri, la Bruxelles, dupa intalnirea cu…

- “Ce-ti doresc eu tie, dulce Romanie, Tara mea de glorii, tara mea de dor?” (Mihai Eminescu) “Orice imparație care se dezbina in sine se pustiește, orice cetate sau casa care se dezbina in sine nu va dainui” (Matei 12, 25). 1 Decembrie 2018 Sarbatoarea onomastica a ROMANIEI, la 100 de ani de victorii…

- Ministrul italian de interne, Matteo Salvini, a declarat, marți, ca Guvernul de la Roma susține Romania in procesul de legiferare, fara imixtiunea Bruxelles-ului. Ministrul italian a declarat, la conferința de presa comuna susținuta alaturi de ministrul Carmen Dan, ca Italia incurajeaza Romania sa voteze…

- Curtea Constituționala a Romaniei ii o lovitura dura ministrului justiției, Tudorel Toader, scrie jurnalista Sorina Matei pe contul sau de Facebook. Dand de inteles ca OUG 92/2018 initiata de Tudorel Toader si aprobata de Guvernul Dancila este neconstitutionala, presedintele CCR, Valer Dorneanu, a emis…

- Ordonanta de urgenta prin care Guvernul a modificat Legile Justitiei incalca Constitutia si ingreuneaza sau chiar blocheaza combaterea coruptiei in Romania, afirma judecatorul Cristi Danilet, fost membru al CSM. Intr-un interviu acordat Ziare.com, magistratul isi argumenteaza opiniile si subliniaza…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a transmis – intr-o postare pe blog-ul platformei civice “Romania 3.0”, al carei fondator este – o informație, cel puțin interesanta legata de averea “ascunsa” a șefului SPP, generalul Lucian Pahonțu. “Dupa Bruxelles, haideți și la Londra! Un selfie in cautarea apartamentului…

- Documente oficiale ale Registrului National din Republica Costa Rica arata ca Alina Bica, fosta sefa a DIICOT, condamnata in Romania la 4 ani de inchisoare cu executare pentru favorizarea faptuitorului, a facut o serie de mutari si tranzactii aferente in firma de prestari servicii, ASP Centroamerica…

- Parchetul General ar fi inceput urmarirea penala in rem in cazul familei Iohannis pentru cei 320.000 de euro incasați din chirie, prin administrarea casei din Sibiu, pierduta definitiv in instanța, anunta Antena 3. Sesizarea penala a fost facuta, in 9 mai 2018, de jurnalistul Razvan Savaliuc, de la…