- Un roman in varsta de 24 de ani a fost pus sub acuzare in SUA, fiind suspectat de frauda cu carduri bancare. Site-ul Memphis Flyer scrie ca romanul poarta numele de Cristian Balazs-Adras. El a fost anchetat de Secret Service timp de mai multe luni, iar acum departamentul de Justiție l-a pus sub acuzare.…

- Procurorii spanioli au depus plangere impotriva cantaretei columbiene Shakira vineri, acuzand o ca nu a platit 14,5 milioane de euro impozite 16,3 milioane de dolari in tara in care partenerul sau spaniol joaca fotbal, informeaza Reuters, scrie Agerpres.ro. Plangerea a fost depusa in regiunea Catalonia,…

- Un star al muzicii pop a fost pus sub acuzare pentru frauda fiscala in Spania. Procuratura informeaza ca vedeta datoreaza statului iberic peste 14,5 milioane de euro, pentru perioada de trei ani cand aceasta a locuit in nord-estul...

- O grupare infractionala banuita de cauzarea unui prejudiciu de 9,5 milioane lei, prin evaziune fiscala si spalare de bani, a fost destructurata vineri de procurorii DIICOT si de politisti, in urma a 10 perchezitii domiciliare efectuate in Bucuresti, Ilfov si Constanta. Potrivit unor comunicate DIICOT…

- Procurorii DIICOT au stabilit, pentru Cristian Borcea control judiciar pe o cautiune de doua milioane de lei, dupa ce acesta a fost audiat mai multe ore la sediul unitatii de parchet, in dosarul in care e vizat de spalare de bani si evaziune fiscala, au precizat surse judiciare pentru MEDIAFAX.