Top Line si Centrele Silhouette sprijina frumusetea atipica, dincolo de aparente Top Line sprijina frumusetea atipica, dincolo de aparente Gala prezinta an de an cazurile unor femei puternice si ale unor barbati curajosi, care, desi isi petrec viata in scaun cu rotile, dovedesc ca au puterea, demnitatea si ambitia de a reusi in viata sub toate aspectele: au familii frumoase, cariere de succes si, mai mult decat atat, au puterea de a trece peste orice impas in viata si de preconceptii sociale fara a se lamenta. In cadrul galei, acestia au defilat pe podium in calitate de manechini, in scaune cu rotile, alaturi de vedete cunoscute din showbiz, purtand creatiile unor designeri… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

