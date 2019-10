Top Line a premiat actorii castigatori ai Festivalului International de Teatru Fest(in) pe Bulevard

Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei au fost in cursul zilei de miercuri victimele unor accidente rutiere produse din cauza unor soferi neatenti in trafic.Un prim accident a fost inregistrat in jurul pranzului, pe un drum comunal din comuna Scheia, in timp ce un tanar de 20 de ani, din comuna Fantanele, conducea o ...

- Cum reparam pielea si parul afectate de soare si apa marii. Solutii profesionale de la Top Line. Aproape de fiecare data, dupa vacanta, observam ca parul este uscat si degradat, casant, culoarea si-a pierdut din intensitate, tenul este uscat, neuniform, chiar cu pete pigmentare, iar pielea corpului…

- Cineastul francez de origine greaca Costa-Gavras va fi recompensat pentru intreaga cariera cu premiul onorific Donostia in cadrul Festivalului International de Film de la San Sebastian, au anuntat luni organizatorii, potrivit AFP preluata de Agerpres. Festivalul spaniol il prezinta pe Costa-Gavras,…

- Cineastul francez de origine greaca Costa-Gavras va fi recompensat pentru intreaga cariera cu premiul onorific Donostia in cadrul Festivalului International de Film de la San Sebastian, au anuntat luni organizatorii, potrivit AFP. Festivalul spaniol il prezinta pe Costa-Gavras, in varsta de 85 de ani,…

- Targul de accesorii handmade si obiecte decorative "Comori din Marea Neagra isi deschide maine portile Primaria Constanta invita constantenii si turistii, timp de patru zile, in perioada 15 18 august, in intervalul orar 10:00 22:00 pentru a admira si achizitiona in cadrul targului produse handmade,…

- Ziarul Unirea Toate automatele comerciale trebuie dotate cu case de marcat cu jurnal electronic. Pentru ce produse va trebui sa primiți și bon fiscal Conform unei noi obligații introduse recent prin lege, pana la finalul anului 2019, toate automatele comerciale vor trebui sa fie dotate cu case de ...…

- Premierul thailandez Prayuth Chan-Ocha a condamnat vineri cele trei explozii din capitala Bangkok, izbucnite in timpul unei intrevederi intre ministrilor de Externe din cadrul Asociatiei Natiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), relateaza mediafax.

- Grupul Financiar Banca Transilvania anunța ca da startul unui nou parteneriat cu Dedeman, prin compania sa de consumer finance, BT Direct. Aceasta colaborare aduce clienților soluții noi de finanțare rapida.Astfel, apeland la birourile de creditare si la consultanții BT Direct din oricare dintre cele…