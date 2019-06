Top Line a lansat la Silhouette noul AQUA-PURE, tratamentul hidrofacial 4 in 1 pentru o piele mai curata si mai luminoasa

Stiri pe aceeasi tema

- Prima editie a evenimentului "Health, Beauty amp; Lifestyle Awards" a avut loc miercuri, 29 mai, in Capitala. Au fost acordate 33 de premii pentru sanatate, frumusete si lifestyle, iar pe lista celor recompensati sunt toti acei romani care au reusit sa ofere semenilor lor un stil de viata eficient,…

- Ela Craciun a lansat cartea „9 luni fara griji”. O multime de vedete au fost prezente! Anca Serea, Alina Sorescu, Ileana Badiu, Andreea Banica, Geanina Ilies, Andreea Perju, Irina Mohora, Raluka, Octavia Geamanu, Mihaela Calin, Ana Maria Ionescu, Oana Zamfir, Mihaela Birzila, bloggeri si influenceri…

- Ela Craciun, vedeta Antenei 3 și cunoscut blogger de parenting, iși va lansa prima sa carte, intitulata “9 luni fara griji”. Evenimentul va avea loc vineri, 24 mai, pe terasa mall-ului Promenada, unde vedeta va acorda autografe și va sta de vorba cu cititoarele blogului și invitații sai. Alaturi de…

- Noile tratamentele GUINOT pentru lifting si slabit au fost lansate la Centrele Silhouette Noile proceduri care ofera un ten intinerit si o silueta armonioasa au atras interesul vedetelor din showbiz, al influencerilor si bloggerilor de beauty. Acestia au fost prezenti la evenimentul de lansare si au…

- Gabriel Balacean, baiatul de 15 ani care sufera de o boala rara, Sindromul Klippel-Trenaunay (o malformatie venoasa congenitala, extrem de dureroasa), a inceput tratamentul de doua luni si familia sa inca are nevoie de bani pentru ca tratamentul baiatului sa continue. Cei care doresc sa il ajute pot…

- Unica.ro a intrebat vedetele la ce seriale urmaresc, iar caștigatoarele au fost „Games of Thrones“, „Peaky Blinders“ și… vezi clipul video pentru a afla ce preferințe au aceștia in materie de filme. Paul Ipate, actor Da, sunt multe: „Tabu“, „Peaky Blinders“, „Vikings“, „House of Cards“, „Black Mirror“,…

- Vedete din Romania au raspuns intrebarii Unica.ro: Ce film v-ați dori sa fiți, daca ar fi acest lucru posibil? Vezi clipul video și afla ce au raspuns actorii George Piștereanu, Șerban Pavlu, dar și influencerii Alina Tanasa, Diana Enciu, jurnalista Amalia Enache, dar și alții! George Piștereanu,…

- Varicela, cunoscuta și sub denumirea de varsat de vant, este o boala contagioasa, cauzata de virusul varicelo-zosterian ce se face o data in viața. De obicei apare la bebeluși, copii, și rar și la adulți. Ce este varicela Varicela provoaca o erupție asemanatoare blisterului, mancarime, oboseala și freba.…