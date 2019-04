Top Line a lansat Absolute Pro-Age – tratamentul complet impotriva semnelor imbatranirii Top Line a lansat Absolute Pro-Age – tratamentul complet impotriva semnelor imbatranirii Odata cu inaintarea in varsta, dermul pierde din consistenta si elasticitate, ridurile devin din ce in ce mai pronuntate, ovalul fetei isi pierde din fermitate, iar petele pigmentare isi fac usor-usor aparitia. Toate aceste semne sunt cauzate de trei factori: genetic, hormonal si de mediu. Cauzele imbatranirii Imbatranirea genetica este inevitabila, naturala si poate interveni mai rapid sau mai lent, in functie de mostenirea genetica a fiecarei persoane. Ea poate fi influentata de nutritia de zi cu zi, de… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

