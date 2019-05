Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o interventie la Romania TV, Bogdan Chirieac a declarat ca "Viorica Dancila va juca cu o putere incredibila cartea. E momentul in care ii debarca pe apropiatii lui Liviu Dragnea, dansa fiind pusa in functie cu mana de insusi Liviu Dragnea". "S-a copt ca politician in acest moment, are…

- Compania ceha de energie CEZ intenționeaza sa vanda active din Romania, Bulgaria, Turcia și Polonia, pentru a se concentra pe piața ceha, a declarat CEO-ul companiei in publicația Hospodarske Noviny, citata de Reuters.Planurile reprezinta o schimbare a strategiei CEZ, companie de stat, de…

- Biroul Electoral Central a publicat noi date la alegerile europarlamentare. La ora 00.30, dupa numararea a 50% din secții rezultatele plaseaza PNL pe primul loc, PSD pe locul doi și USR-PLUS pe locul trei. Surpriza cea mare este ALDE, care nu a facut pragul electoral de 5%.Citește și: ALERTA…

- București, 9 mai 2019. Numarul de perechi de incalțaminte vandute a crescut de la 3,35 milioane la aproape 3,6 milioane de perechiin2018. „Suntem foarte mulțumiți de rezultat. Dupa doisprezece ani in Romania ne focusam in continuarepe creștere și ne orientam in mod consecvent spre necesitațile clienților…

- Compania auto Renault va propune un plan de creare a unei societați mixte, care sa-i ofere producatorului francez și partenerului japonez Nissan o poziție egala, informeaza Reuters.In cadrul propunerii, ambele firme vor nominaliza un numar egal de directori pentru noua companie, care ar putea…

- Cu o crestere de 40%, retailer-ul de mobilier si accesorii online Bonami a atins in 2018 o cifra de afaceri de 40 milioane euro. Compania a inregistrat rezultate spectaculoase pe finalul anului trecut datorita extinderii in Ungaria. Avand un potential important, tara vecina ar trebui sa aduca…

- Gabriel Apostu , un antreprenor nou pe piata, dar plin de entuziasm si incredere , a format la Timisoara o noua firma de vanzari imobiliare, apartinand francizei Galaxyimob. Compania are in prezent peste 200 de agenti imobiliari in toata Romania. Gabriel Apostu actualmente medic, a avut unele tangente…

