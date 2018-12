TOP investiții în BĂTAIE DE JOC! Parcuri satesti cu palieri portocalii din plastic, partii de schi pe namol, gari ultramoderne parasite sau stadione de zeci de milioane ridicate pentru nu se stie cine- sunt povesti reale si o masura a dispretului pe care cei care ne conduc il au fata de banul public si interesul celor care i-au ales. Vezi pe DCBUSINESS.RO lista investițiilor revoltatoare! Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a platit aproape un sfert de milion de euro pentru standul de la Londra, la World Trade Market. Cu toate acestea, scrie profit.ro, nu este reprezentata alaturi de celelalte țari nici in catalogul...

- "Prin achizitionarea acestor trei noi sisteme, care se adauga celui contractat deja in luna noiembrie 2017, se finalizeaza etapa I de inzestrare cu sistemul Patriot, cele patru instalatii militare urmand sa intre in dotarea Fortelor Aeriene Romane incepand cu a doua parte a anului 2019, primul sistem…

- Florin Raducioiu, fost atacant la Dinamo, a vorbit despre ultimele decizii de la echipa roș-alba și a criticat demiterea lui Claudiu Niculescu dupa 3 saptamani. "Imi pare rau pentru Claudiu Niculescu! As fi vrut sa i se dea mai multa incredere, mai mult timp. Cei din conducere au ales sa il schimbe…

- CONCURS… Episcopul Husilor, PS Ignatie, este decis sa faca ordine in parohiile din judetul Vaslui. Pentru aceasta, seful preotilor din judet a anuntat, ieri, pe site-ul oficial al Episcopiei, un nou concurs pentru mai multe parohii vacante. Sunt doua parohii, in Vaslui si Barlad, pe care va fi bataie…

- Am vazut luni propunerea legii parteneriatului civil inaintata activistul, pardon, ministrul Victor Negrescu. Un proiect realizat de CNCD și de activiștii de la ACCEPT. Ai 92% din voturi DA – in sensul susținerii casatoriei dintre un barbat și o femeie. Ai 85-90% in sondaje la nivelul intregii…

- CS U Craiova a remizat pe teren propriu cu AFC Hermannstadt, 1-1, iar nervii jucatorilor lui Mangia au cedat la finalul partidei. Un nou pas greșit al echipei i-a scos din minți pe Nicușor Bancu și Alexandru Mitrița, cei mai valoroși jucatori din echipa Craiovei. Plini de manie și frustrare, cei doi…

- PAZNICII SMARDOI BATAIE… S-a dus in club sa se distreze si a ajuns pe patul de spital, in stare de inconstienta. O iesire in oras care nu s-a terminat deloc bine pentru George Nica, un tanar in varsta de 28 de ani, din Muntenii de Jos. Acesta a fost sambata seara in clubul Bliss din [...]

- Scenele de violența au avut loc la Liceul Tehnologic din comuna Puiești din județul Vaslui. O eleva de 14 ani a fost snopita in bataie de iubita fratelui ei care a lovit-o cu pumnii și picioarele, sub privirile colegilor care au asistat impasibili la incident. Intreg incidentul a fost filmat de unul…