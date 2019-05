Stiri pe aceeasi tema

- In parteneriat cu I.S.J. Iasi si I.P.J. Iasi , campania de informare si prevenire a fenomenului Bullying, se adreseaza elevilor, parintilor acestora si profesorilor. Echipa Asociatiei ROR este formata din: •Psiholog •Avocat •Agent de Politie ( din cadrul I.P.J. Iasi) •Jurnalist Programul activitatilor…

- O dezbatere a fost lansata in spatiul public iesean dupa o postare pe Facebook a profesorului iesean prof.dr. Petru Bejan, cadru didactic la Universitatea de Arte „George Enescu" din Iasi. Acesta a identificat o lucrare semnata de pictorul francez Albert Aublet, din 1880, care seamana izbitor de mult…

- Mii de carti au fost donate in ultimii ani Bibliotecii Centrale Univesitare „Mihai Eminescu” (BCU) Iasi, de catre mai multi intelectuali din tara si strainatate, astfel ca patrimoniul a ajuns acum la 2,5 milioane de volume. Cea mai recenta donatie a fost facuta de Elena Strachinaru, o vaduva in varsa…

- 18 parinti ai unor elevi de la Colegiul National „Mihai Eminescu" din Iasi au depus un memoriu la conducerea scolii cerand inlocuirea dirigintelui copiilor lor. Profesorul Sorin Sitea este acuzat ca ar fi discriminat un grup de elevi in favoarea altor colegi, printre care se afla si fiica sa. Parintii…

- In urma cu doua zile, un invatator de moda veche de la Colegiul "Mihai Eminescu" din Iasi, autor de manuale scolare, a fost obiectul satirei sfichiuitoare a cel putin doua mii de semeni. S-a ras copios pe seama faptului ca ditamai dascalul nu stie gramatica elementara de clasa a doua. Parintele unui…

- Reprezentanții Uniunii Sindicatelor Libere din Invațamantul Preuniversitar (USLIP) Iași ii iau apararea invațatorului de la Colegiul „Mihai Eminescu” din oraș, care a corectat greșit lucrarea unui elev din clasa a doua, invocand o abordare „rau-voitoare”.USLIP Iași a transmis, marți, printr-un…

- Un scandal de proporții a izbucnit dupa ce tatal unui elev de la Colegiul National "Mihai Eminescu" Iasi a prezentat o parte din lucrarea fiului sau, in care se vede cum dascalul taie litera "o" din cuvantul "patinoar", sustinand ca forma corecta este "patinuar". Cerința pe care copilul o avea de indeplinit…

- Consfatuirea semestriala a directorilor din invatamantul preuniversitar iesean are loc astazi, incepand cu ora 10.00, in Aula Bibliotecii Universitare „Mihai Eminescu" din Iasi. Evenimentul reuneste directori ai unitatilor de invatamant si reprezentanti ai autoritatilor locale, in incercarea de a armoniza…