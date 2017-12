TOP GO4IT: Cele mai bune smartphone-uri din 2017

Stiri pe aceeasi tema

- Samsung Galaxy S9 și S9 Plus vor fi lansate in luna februarie a anului 2018 și sunt printre cele mai așteptate telefoane la momentul actual, relateaza computerblog.ro. Diferențele intre cele doua smartphone-uri nu este una foarte mare, cea mai notabila și importanta fiind ecranul mult mai…

- 2017 a fost probabil cel mai bun an din istorie pentru fanii smartphone-urilor de top. Toti producatorii importanti par sa fi ajuns la maturitate atat cu dezvoltarea hardware-ului, cu optimizarile software, de la integrarea de inteligenta artificiala in gestionarea resurselor, la procesare a fotografiilor…

- Cobaltul, un element cheie pentru producerea bateriilor litiu – ion care echipeaza de la automobile electrice la telefoane mobile, a fost in acest an vedeta burselor de marfuri, cu o crestere de 120% intr-o perioada in care indicele Bloomberg...

- TU ce esti gata sa faci pentru un smartphone Samsung? Nu-nu! Nu trebuie sa sari cu parașuta, sau sa-ți faci un tatuaj cu logo-ul Samsung :) La Moldcell, spre exemplu, se ofera reducere dubla la Abonament și telefon pentru toți amatorii Samsung.

- Va prezentam cele mai interesante subiecte din domeniul tehnologic din ultimele zile, in format video. Iata titlurile saptamanii: TESTE: OnePlus 5T este smartphone-ul cu cea mai rapida tehnologie de incarcare a bateriei Rubbee transforma orice bicicleta in una electrica Ti-e lene sau nu-ti place sa…

- Telefonul a fost descoperit de o femeie, care l-a aratat conducerii barului. Managerul a chemat la scurt timp dupa aceea politia. Incidentul a ajuns in presa si pe retelele de socializare, iar numarul de clienti al barului Holy Guacamole a scazut rapid. A intrat peste sotul ei la baie, fara…

- iPhone X este probabil cel mai usor de recunoscut smartphone de pe piata, „bretonul” sau din partea de sus oferind un aspect unic intr-un ocean de dispozitive similare. Se pare insa ca decupajul din display a inceput deja sa „inspire” alte companii concurente, producatorul chinez Leagoo anuntand deja…

- Richard Walker, un britanic, a avut parte de o experienta inedita, dupa ce cineva i-a furat iPhone-ul. Decis sa isi recupereze bunul, barbatul a folosit aplicatia de localizare ca sa vada unde a ajuns telefonul sau furat. A ramas fara cuvinte cand a observat locul in care se afla: la peste 4.500 de…

- Moto X4 a fost anuntat in cadrul targului de tehnologie IFA 2017, fiind pozitionat in oferta de smartphone-uri Lenovo undeva intre mid-range si high-end, fiind o ultima oprire pentru consumator inainte de a trece la seria Z2, singura compatibila cu accesoriile Moto Mods. Astfel, Moto X4 vine cu performanta…

- Sunt inca multi utilizatori de dispozitive mobile in Romania care au incluse in abonamente pachete reduse de date mobile. Consumul mediu lunar de internet mobil pe fiecare conexiune a fost de 1,2 GB in prima jumatate a acestui an, potrivit ANCOM. Totodata, smartphone-urile entry-level sunt in continuare…

- A, S, J, E, Y, R, W și alte litere care, luate individual poate nu va spun nimic, dar intrand in componența numelui unui telefon Samsung ele reprezinta ceva. Potrivit www.ilovesamsung.ro, iata ce reprezinta fiecare litera din denumirea smartphone-ului tau: „A” (Alpha) – acest segment…

- Chiar daca 80 de locuinte sunt sparte in fiecare zi in Romania, multe persoane pleaca de la premisa ca asa ceva nu li se poate intampla tocmai lor. Totusi, pentru ca nu merita sa risti atunci cand vine vorba despre siguranta si confortul familiei tale sau al angajatilor tai (in cazul in care detii…

- Microsoft, una dintre cele mai mari companii din industria IT, a venit tarziu la „petrecerea” platformelor mobile moderne si s-a chinuit multi ani pentru a-si mentine pozitia de pe locul trei din trei. Acum ca eforturile sale au incetat, compania preferand sa investeasca in iOS si Android, ies la iveala…

- De vreo 10 ani avem smartphone-uri, dar parca n-a trecut suficient timp ca oamenii sa nu le mai dea atata importanța și sa se certe pe care-i mai bun. Sa fim serioși, exista Android și iPhone și nimic altceva, dar ține sa iasa in evidența, mai mereu, o categorie speciala: cei cu telefoane clasice, cu…

- Acum ca majoritatea smartphone-urilor de top din 2017 sunt pe piata sau urmeaza sa fie disponibile in magazine in saptamanile urmatoare, privirile industriei se indreapta catre generatia urmatoare. Galaxy S9 va fi un dispozitiv foarte asteptat in primavara anului viitor, iar primele detalii despre acesta…

- Compania responsabila cu asamblarea smartphone-urilor Apple, Foxconn, a folosit studenti in mod ilegal pentru a produce iPhone X. Mai multi studenti chinezi au acuzat Foxconn ca i-a fortat sa lucreze pe linia de asamblare a lui iPhone X . Cu varste cuprinse intre 17 si 19 ani, acestia au contribuit…

- In cadrul ultimului eveniment organizat de Tesla, compania condusa de Elon Musk a anuntat un camion electric care depaseste performantele unuia diseel, o masina care accelereaza de la 0 la 100 de kilometri pe ora in doar 1,9 secunde, si doua accesorii pentru telefoanele mobile.

- Ben Sansum, un tanar in varsta de 35 de ani din Marea Britanie, traieste ca in anul 1946. Hainele lui, casa si muzica sunt toate din acea perioada. Barbatul nu foloseste un smartphone si nici un computer sau internet. Pentru a tine legatura cu apropiatii foloseste un telefon vechi, care nu mai functioneaza…

- HMD Global a anuntat ca smartphone-ul Nokia 2 va fi disponibil in curand in Romania, la un pret recomandat de 520 de lei. Telefonul va putea fi achizitionat la operatori telecom - Orange, Vodafone si Telekom - precum si in retail sau online. Nokia 2 va fi disponibil in variantele single SIM si dual-SIM,…

- Pe final de an activitatea celor mai multe companii creste considerabil, datorita dorintei de a creste volumul de comenzi, organizarii de campanii de promovare sau a evenimentelor dedicate sarbatorilor de iarna. Pe langa acestea insa, mai trebuie avuta in vedere o activitate obligatorie si care…

- Desi multi avem indoieli cand vine vorba de produsele chinezesti, nu toate sunt la fel. Xiaomi Inc. este o companie producatoare de electronice, in special telefoane mobile, din China. Din anul 2014, Xiaomi a devenit al treilea mare producator de smartphone-uri la nivel mondial, iar produsele dezvoltate…

- Apple va lansa anul viitor trei smartphone-uri noi, toate cu designul lui iPhone X, anunța analistii de la KGI Securities, care in ultimii ani au prevazut majoritatea mutarilor facute de Apple, scrie digi24.ro.

- O compania japoneza a fabricat un smartphone Android foarte mic. Intr-o perioada in care cei mai multi producatori lanseaza modele de smartphone cat mai mari, chiar de tip phablet, o companie japoneza indrazneste ceva diferit. A lansat telefonul NichePhone-S, care ruleaza Android…

- ASUS a decis sa nu se indeparteze foarte mult de designul de anul trecut pentru seria de smartphone-uri ZenFone 4, in ciuda faptului ca majoritatea producatorilor au ales calea ecranelor mari cu panouri edge-to-edge. Cu toate acestea, inainte de finalul anului 2017, compania a reusit sa aduca pe piata…

- Caterpillar, compania cunoscuta in principal pentru utilaje grele si echipamente de protectie, a anuntat lansarea gamei sale de smartphone-uri pe piata din Romania. Pentru inceput, vor fi disponibile trei modele de dispozitive cu Android, fiecare dintre acestea fiind construite pentru a fi rezistente…

- De acum, utilizatorii de produse Huawei isi vor putea repara dispozitivele achizitionate vizitand primul Customer Service Center deschis de companie in centrul Bucurestiului. Printre serviciile puse la dispozitia clientilor Huawei se numara Reparatia intr-o ora, beneficiu care nu presupune un cost suplimentar…

- De asemenea, indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, s-a majorat la 2,03%, de la 2,02%, cat a fost cotat pe 31 octombrie. Indicele ROBOR la noua luni, care reprezinta rata dobanzii platita la creditele in lei atrase de catre bancile comerciale de la…

- ​Nikon va anunta inchiderea unei fabrici de camere foto digitale din China, compana asteptand in acest an o scadere cu 28% a vanzarilor de aparate foto compacte, scrie publicatia japoneza Nikkei. Vanzarile tuturor marilor producatori de camere foto sunt afectate de faptul ca smartphone-urile au camere…

- Google are probleme cu noua generație a smartphone-urilor Pixel 2, utilizatorii plangandu-se pe OInternet de mai multe probleme cu ecranele. Gigantul a anunțat ca a deschis o investigație in acest sens, scrie Reuters, citeaza libertatea.

- Google are probleme cu noua generație a smartphone-urilor Pixel 2, utilizatorii plangandu-se pe internet de mai multe probleme cu ecranele. Gigantul a anunțat ca a deschis o investigație in acest sens, scrie Reuters . Mai exact, este vizat modelul mai mare, Pixel 2 XL, iar problemele intampinate sunt…

- Vodafone lanseaza Supernet 4.5G, prima retea mobila din Romania care ofera viteze in jurul valorii de 800Mbps, ce poate fi atinsa cu un smartphone lansat comercial. „La scurt timp dupa repozitionarea de brand, care are la baza o abordare optimista asupra felului in care tehnologia si vietile noastre…

- Desi la exterior pare mai putin spectaculos decat modelul XL, dispozitivul livrat de HTC reuseste sa convinga cu finisaje de buna calitate si o constructie solida, carcasa noului Pixel 2 aratand semne de slabiciune doar la contactul cu obiecte foarte ascutite si aplicarea unei presiuni laterale nerezonabil…

- Galeria Tiriac Collection a lansat o aplicatie proprie pentru smartphone, care include peste 170 dintre modelele auto si moto expuse in spatiul consacrat din Otopeni (Calea Bucurestilor nr. 289).

- Grupul chinez Huawei a lansat smartphone-urile Mate 10 și Mate 10 Pro in lupta cu Apple și Samsung, modelele fiind dotate cu procesoare cu inteligența artificiala incorporata și posibilitatea ca modelele sa fie utilizate ca un PC. Care sunt specificațiile Huawei Mate 10 are un ecran LCD de 5,9 inchi,…

- Timp de foarte multi ani aproape toate telefoanele, indiferent de performantele lor, au fost construite din plastic, in special policarbonat. Pe majoritatea modelelor respective utilizatorii aveau acces la baterie, pe care o puteau inlocui oricand doreau cu una noua sau de rezerva. Acesta a fost, in…

- Producatorul auto francez Renault a anunțat marți ca va achiziționa 25% in subsidiara Jedlix a start-up-ului olandez Eneco, specializata in incarcarea inteligenta și sustenabila a vehiculelor electrice, transmit MarketWatch și Reuters. În 2015, Renault a încheiat un parteneriat…

- Stiam deja ca urmatorul smartphone BlackBerry, cu numele de cod „Krypton”, urma sa fie un model doar cu touchscreen, fara tastatura fizica, insa nu cunosteam foarte multe lucruri despre el si nici cum va arata. O imagine de presa cu dispozitivul a ajuns insa pe internet, gratie unuia dintre cei mai…

- O femeie a scapat cu viata din atacul de la Las Vegas datorita smartphone-ului ei. Un glont a lovit iPhone-ul femeii si apoi a ricosat. Telefonul a fost fotografiat de catre soferul de taxi cu care femeia a plecat acasa, iar imaginea a ajuns...

- Google a lansat miercuri noua generatie a smartphone-ului de varf de gama Pixel, dar si o multime de alte produse cu care gigantul american va concura direct cu alti "grei" precum Apple sau Amazon. Google a lansat castile care traduc instant in alta limba tot ce spui, dar si o camera video de mici…

- Oriunde te-ai afla, poți transforma rapid spațiul în care te afli într-o sala de întâlnire sau sala de cinema. Vei eficientiza costurile afacerii tale și vei surprinde partenerii cu prezentari rapide și dinamice. Vei putea viziona oriunde împreuna cu prietenii tai serialele…

- Va prezentam cele mai interesante subiecte din domeniul tehnologic din ultimele zile, in format video. Iata titlurile saptamanii: Scutul antiglont pliabil Dispozitivul inteligent care pastreaza temperatura ideala a pernei in timpul noptii Barca perfecta pentru pescari? Primul smartphone din lume cu…

- Afirmatii fara precedent ale fondatului Facebook, Mark Zuckerberg. Acesta a facut un anunt incredibil. Smartphone-ul este aproape de disparitie. Facebook vrea sa inlocuiasca smartphone-urile, tabletele si televizoarele cu o pereche de ochelari inteligenti, care vor functiona cu ajutorul creierului…

- FCSB a obtinut prima victorie intr-o deplasare europeana dupa 5 ani, 2-1 cu Lugano in Elvetia, dupa ce a inceput slab meciul si a fost condusa, dupa golul lui Bottani. Budescu a adus egalarea, dupa o pasa a lui Man, si fostul decar al Astrei a pus evolutia din prima repriza pe seama relaxarii si…

- In Coreea de Nord exista un smartphone cu aplicatie anti-tantari. Nu stim, insa, cat de eficienta este. LG India a prezentat acum un smartphone, LG K7i, care poate fi inzestrat cu dispozitiv care alunga tantarii. Acesta este inclus intr-o carcasa pentru spatele telefonului si foloseste ultrasunete. …

- Cristi Balaj, unul dintre posibilii candidati la sefia FRF pentru alegerile din primavara lui 2017, vorbeste intr-un interviu pentru Pariurix despre escapada lui Christoph Daum in fotbalul romanesc, afirmand ca a primit informatii despre o intalnire secreta a neamtului cu un impresar care reprezenta…

- Tehnologia blockchain este din ce in ce mai raspandita, aceasta fiind baza pe care toate monedele virtuale de tipul Bitcoin si Ethereum functioneaza. Pana acum, nu a existat o versiune mobila a tehnologiei, intrucat telefoanele mobile nu sunt destul de bine securizate pentru a stoca si facilita tranzactii…

- Datorita smartphone-urilor si a aplicatiilor precum Waze sau Google Maps, oamenii calatoresc mai repede si se ratacesc foarte rar. Un nou cip GPS, anuntat de Broadcom Limited, va imbunatati si mai mult precizia acestor servicii. Cipul - cunoscut sub numele de BCM47755 - va reduce semnficativ marja…