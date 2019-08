​TOP Fonduri care finanțează startup-urile din Europa după "părinți, prieteni și alți proști" Cel mai "darnic" fond de investiții de capital de risc a finanțat cu 347 de milioane de dolari startup-uri din Europa, in perioada 2014-2018, prin investiții de serie A. Acestea sunt rundele de finanțare care ajuta startup-urile in fazele de dezvoltare de inceput, cand se așeaza pe piețe, incep construcția brandului și angajeaza oameni. Investiția de serie A atrage primii investitori mari, dupa așa-numiții PPP - parinți, prieteni, proști- și dupa angel investors. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

