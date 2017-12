Stiri pe aceeasi tema

- „A fost o experienta minunata si, uneori, mi-e dor de Craciunul meu indian si de oamenii lui“, spune Mihaela Gligor, cercetatoare la Academia Romana din Cluj. In 2009, si-a petrecut toate sarbatorile crestine departe de casa.

- Craciunul este momentul perfect din an in care poti fi alaturi de cei dragi. Ei bine, daca persoanele iubite nu se afla langa tine nu lasa sa se simta acest lucru si surprinde-le cu niste mesaje haioase care ii vor amuza.

- Locuitorii unui bloc de pe Bulevardul Octavian Goga din Satu Mare sunt revoltați dupa ce Florisalul i-a lasat cu mizeriile impraștiate in jurul tomberoanelor din spatele blocurilor. Totul se intampla in curtea laboratoarelor Star Medica. „Așa o sa fie și Craciunul cu o gramada de gunoi? Ce peisaj minunat…

- Fostul principe Nicolae a postat un mesaj emoționant pentru toți romanii pe contul sau de Facebook. pe Facebook de Craciun. "Craciunul bate la ușa sufletelor noastre dupa inca un an in care am muncit, am sperat, ne-am intristat, au plecat oameni din viețile noastre in timp ce alții abia au…

- Cel dintai praznic imparatesc cu data fixa, in ordinea fireasca (cronologica) a vietii Mantuitorului, este Nasterea Domnului, numita in popor Craciunul, la 25 decembrie, este sarbatoarea anuala a nasterii cu trup a Domnului nostru Iisus Hristos (Luca II, .1-21). Cu ocazia Nasterii Domnului va urez sarbatori…

- Fie pentru ca nu au avut timp sau pentru ca au muncit, mulți constanțeni au lasat cumparaturile de Craciun pe ultima suta de metri. Așa se face ca astazi, supermarketurile au fost pline ochi. Pe raioane abia aveai loc sa arunci un ac. Magazinul arata precum un furnicar. Gospodinele însa nu…

- Mestesugarii Emil si Rodica Milasan, din Santana de Mures, au reusit, prin confectionarea si promovarea globurilor din lemn, sa creeze un trend pentru Craciunul 2017, cel mai nou produs din acest sezon fiind ornamentele din lemn de mesteacan.

- Intr-un mesaj adresat buzoienilor, președintele oranizației județene a Partidului Social Democrat, vicepremierul Marcel Ciolacu, vorbește despre proiectele derulate anul acesta la nivelul județului – precum reabilitarea drumurilor ai eliminarea taxei pentru apa meteorica etc – și prezinta proiectele…

- Astfel, in cadrul Proiectului educativ de Craciun, s-a sustinut o prelegere cu tema „Colindele in viata si spiritualitatea credinciosilor romani” urmata de un concert de colinde sustinut de „Corul robilor” al detinutilor adulti, corul detinutilor tineri, precum si de un grup de functionari ai penitenciarului.…

- În timp ce unii moldoveni sunt gata sa cheltuie pentru bucatele de sarbatoare mii de lei, alți se mulțumesc și cu niste cartofi prajiți Moldovenii au intrat în febra pregatirilor pentru sarbatorile de iarna. Majoritatea lor, reprezentând oamenii simpli, sunt…

- Senatorul PSD, Liviu Brailoiu, a sustinut, joi, ca i-a urat "La multi ani" senatoarea USR, Florina Presada, si a afirmat ca nu i-a adresat injurii, așa cum a zis, chiar in plen, senatoarea. ”Uau! Mi-a zis: ”sugi p..a!”, așa a zis!”, a putut fi auzita, in plen, senatoarea, dupa ce a fost luata in…

- Prințul Harry și logodnica sa, Meghan Markle, au facut publice portretele oficiale ale cuplului. Fotografiile au fost realizate de celebrul fotograf Alexi Lubomirsk. Prințul Harry și logodnica sa, Meghan Markel, au facut publice portretele oficiale. Fotografiile au fost postate și pe contul oficial…

- Un baietel in varsta de cinci ani din statul american Mississippi a telefonat la serviciul de urgenta, anuntand ca Grinch vrea sa fure Craciunul. In urma apelului, politia a intervenit si a op...

- Un cuplu in etate din Canada este zdrobit de durere, dupa ce a aflat ca vor petrece, pentru prima data in 70 de ani, Craciunul separat. Herbert Goodine, in varsta de 91 de ani, a fost informat ca trebuie sa paraseasca centrul de ingrijiri pentru batrani, unde locuieste impreuna cu sotia sa, Audrey Goodine,…

- Cei care nu mai au rabdare pana in 25 decembrie il pot vedea pe Moș la „Craciunul din 21”, un eveniment care bucura și incalzește sufletele oamenilor in pragul Sarbatorilor de Iarna. Cadouri pentru cei mici, concerte și multa veselie ii așteapta pe cei care vor petrece in Piața Cetații din Alba Iulia. …

- Ce spun nutritionistii despre consumul acestui aliment si cat de nociv poate sa fie pentru organism, scrie stirilekanald.ro. Citeste si Cea mai frumoasa reclama pentru Craciunul din acest an VIDEO "Este foarte caloric, are continut mare de grasimi si proteine, dar mai multe proteine…

- Luna cadourilor se apropie iar Craciunul este acea perioada din an cand trebuie sa facem cadouri celor dragi. Nu este deloc simplu sa creezi un wishlist pentru cadourile de Craciun, mai ales cand esti femeie. Lista ar fi prea lunga si resursele financiare epuizabile. Insa, pe langa sanatate si momente…

- Un Moș Craciun mai special a adus cadouri in avans pentru 170 de pensionari cu venituri mici, in prag de Sarbatori. Evenimentul a avut loc in cadrul unei reuniuni a membrilor CARP Omenia, care a inceput intr-un mod ieșit din comun: energizare prin mișcari Tai Chi, parintele artelor marțiale Kung Fu.…

- SARBATORILE DE IARNA. Toata lumea așteapta cu nerabdare sa soseasca cea mai frumoasa perioada a anului: Sarbatorile de iarna. Fiecare se pregatește așa cum știe mai bine pentru ca Anul Nou si Craciunul sa il prinda in cea mai buna stare, alaturi de oameni dragi.

- Prezent de mai mulți ani in pricipalele orașe ale țarii, ANNA CORI, magazinul de incalțaminte și marochinarie preferat de romani, a inaugurat pe 7 decembrie o noua unitate in Shopping City Mall Ramnicu Valcea.

- Preotul Constantin Necula, profesor universitar la Facultatea de Teologie din Sibiu, a oferit un interviu important in prag de sarbatori si a raspuns la multe dintre nedumeririle noastre. Va intreb - ca duhovnic si ca parinte -, cum i-ati explica unui copil care crede in Mos Craciun si asteapta cadoul…

- Voq.ro Cardinale va colinda de sarbatori! Craciunul este dupa colt, iar fiecare il traieste diferit. Dupa ce au debutat anul acesta cu “Forever Young”, primul lor single, Daniela, Alexa, Silvia si Maria sarbatoresc Craciunul in stil propriu.Cele 4 fete au dat o nota moderna celebrului colind „Carol…

- Prințul Harry și actrița Meghan Markle se vor casatori pe 19 mai. Data oficiala a fost facuta publica pe contul de socializare al Kensington Palace, viitoarea reședința a tinerilor. Potrivit unui comunicat, prințul Harry și actrița Meghan Markle se vor casatori pe data de 19 mai. Informația a fost facuta…

- Proaspat logodita cu Prințul Harry, actrița Meghan Markle va petrece Craciunul cu Regina Elisabata a II-a și alți membri ai Familiei Regale. Anunțul a fost facut de Casa Regala a Marii Britanii, tradiționala adunare urmand sa aiba loc la Sandringham. La eveniment urmeaza sa participe și Ducele și Ducesa…

- „Din cer senin” poate fi ascultat aici: „De-a lungul anilor mi-am facut un obicei ca in perioada sarbatorilor de iarna sa vin in casele celor dragi și celor care imi asculta muzica cu un colind din folclorul romanesc. Nici in acest an nu am dorit sa intrerup traditia și va…

- Trei persoane care conduceau autoturisme pe drumurile publice sub influenta alcoolului, cu viteza sau cu permisul retinut au ignorat semnalele politistilor, crezand ca astfel vor scapa de raspundere penala. Toate trei au fost identificate la scurt timp si sunt cercetate in cadrul dosarelor penale intocmite…

- FILME DE CRACIUN. Perioada din an care abunda în mese cu bucate alese si timp petrecut în familie, Craciunul este si momentul potrivit pentru o lista de filme clasice si contemporane perfecte pentru spiritul de sarbatori.

- „Singur acasa” vine din nou pe micile ecrane, ca sa-ți aduca aminte ca se apropie Craciunul. Deși ai vazut aventurile lui Kevin, nu strica sa te mai amuzi o data. Cand spui Craciun, spui „Home alone” („Singur acasa”) și e de ințeles de ce. Pro TV ne-a insamanțat asta in mintea noastra și poate singura…

- Pentru cei care sarbatoresc Craciunul pe 25 decembrie, astazi vine Moș Nicolae. El imparte, ca si Mos Craciun, daruri celor mici. Mai veche este insa traditia pedepsirii copiilor neascultatori cu nuielusa lasata in incaltarile lor in noaptea de 5 spre 6 decembrie.

- Președintele Klaus Iohannis a lansat un atac fara precedent la adresa adversarilor politici. ”Inventeza alt stat, le e frica de justiție”, au fost doar cateva dintre cuvintele dure rostite de președinte de Ziua Naționala, cu ocazia recepției oferite.„Excelențe, Dragi romani,Se…

- Daca te gandești sa-ți planifici vacanța pentru anul 2018, iți prezentam care sunt zilele libere decretate prin lege și, totodata, in ce zi a saptamanii cad acestea. Din pacate, fața de anul 2017, cand majoritatea liberelor de la stat s-au legat in mod placut cu weekendul, anul 2018 nu va fi la fel…

- Deși sarbatorile sunt asociate, de cele mai multe ori, cu sentimente de fericire și bucurie, se pare ca 3 zodii vor fi nefericite de Craciun. Acești 3 nativi vor avea probleme pe plan sentimental, in cariera, dar și in relațiile cu prietenii și apropiații. Ești curioasa despre cine este vorba? Afla…

- Mulți utilizatori Facebook s-au confruntat, zilele acestea, cu blocari abuzive ale conturilor, din cauza unor postari cu fotografii sau mesaje legate de protestele din țara, ori pentru ca au distribuit articole de ziare pe aceasta tema.Printre cei care au avut contrul raportat se numara…

- Angajații part-time, care lucreaza doar cateva ore pe zi, vor veni practic cu bani de acasa pentru a plati taxele la stat in cazul in care contractele lor sunt de mai puțin de 665 de lei brut, aceasta fiind una dintre aberațiile ”revoluției fiscale”, care urmeaza sa fie implementate de la 1 ianuarie…

- Magia sarbatorilor de iarna ajunge, in acest an, și in Bastionul Theresia, unde Muzeul Național al Banatului pune la cale un eveniment colorat și vesel, pentru mici și mari. Targul „Craciunul la Cetate” va fi deschis oficial sambata, 25 noiembrie.

- Un politist care se afla, sambata, intr-o farmacie din Sao Paulo, a reusit sa lichideze doi indivizi inarmati , in timp ce isi tinea copilul in brate . Omul legii, care se afla in timpul liber, nu si-a pierdut cumpatul, ci si-a scos arma si i-a impuscat mortal pe cei doi infractori fara ca fiul sa…

- O reclama Amazon in care tatal le aduce cadouri copiilor, nu Moș Craciun, a starnit critici aspre in mediul online, utilizatorii spunand ca micuții ar putea fi induși in eroare in privința existenței Moșului, scrie digi24.ro.

- O patrula de siguranta publica formata din polițiști din cadrul Politiei Bailesti si agenți ai poliției locale au efectuat, azi noapte, semnal regulamentar de oprire unui autoturism, care prezenta defecțiuni la sistemul de iluminare. Intrucat conducatorul auto nu a respectat ...

- Resimti o oboseala permanenta? Semnele oboselii sunt usor de recunoscut: iritabilitate, incapacitate de concentrare, afectarea capacitatii de decizie. Iti vom dezvaluii 4 trucuri ca sa scapi de oboseala.

- O relație cu un Taur nu este neaparat ușoara. E genul de om de care te indragostești ușor, dar iremediabil. Vrea sa se știe ca ești a lui și va fi foarte gelos la orice banuiala. Deși nu pare și nici nu știe, Taurul este foarte posesiv. Vrea sa stranga, sa adune, atat oameni cat și persoane. Nimic nu…

- Weekend-ul e dupa colț, iar daca iei in calcul sa mergi la un film la cinema, uite aici o lista cu ce filme au premiera la sfarșit de saptamana. Capace Capace este povestea unui barbat bogat și puternic, dar singur (interpretat de Vlad Ivanov), care iși conduce afacerile cu autoritate și fara scrupule.…

- Reprezentanții StarNet SRL, operator de telecomunicații din R. Moldova care presteaza servicii de Internet, televiziune digitala și telefonie fixa in R. Moldova, au explicat de ce clienții lor au avut astazi probleme. „Dragi clienți StarNet, e un dezastru pentru companie. Acum s-a produs un incendiu…

- Antonescu Vasile Cristian este mehedinteanul care nu a oprit la semnalele polițistilor din Motru. La data de 6 octombrie a.c., polițiști din cadrul Politiei Municipiului Motru au efectuat semnal regulamentar de oprire a unui autoturism,…

- ”Dragi parlamentari, veți avea in curand de votat in plen cererea DNA de incuviințare a inceperii urmaririi penale in cazul unor miniștri asupra carora exista suspiciunea ca au incalcat legea. Fara incuviințarea dumneavoastra, justiția din Romania nu va putea niciodata sa afle adevarul, astfel ca…

- O femeie a avut parte de o experienta unica, pe care o aseamana unui film, pentru ca, daca ar fi fost experienta altcuiva, nu ar fi crezut. Ea mergea, impreuna cu alte trei persoane, la biserica si considera ca s-au aflat in momentul potrivit la locul potrivit pentru a-l salva pe baietel. Era extrem…