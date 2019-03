Stiri pe aceeasi tema

- Ponderea contractelor de munca pentru norma intreaga (CIM) cu salariul brut peste 4.500 lei era, la 1 octombrie 2018, de doar 15,34% in totalul CIM inregistrat la nivelul economiei nationale, informeaza Patronatul Investitorilor Autohtoni (PIAROM). Potrivit unui comunicat al PIAROM, remis…

- ​Anul trecut, numarul de contracte de munca cu norma întreaga din România a crescut cu peste 4%. Domeniile cu cea mai mare crestere a numarului de angajati au fost cele din zona de transport-logistica, iar cele mai multe locuri de munca nou create au fost în sectorul comertului si…

- Economia romaneasca a crescut anul trecut 4,1%, serie bruta, fata de 2017, arata primele estimari publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). În noiembrie, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP) a redus de la 5,5% la 4,5% estimarea privind creşterea…

- Surprinzator sau nu, Romania este țara cu cele mai puține persoane din Uniunea Europeana care sufera de depresie cronica (1,5%), potrivit raportului Eurostat. La polul opus sunt țari care, altminteri, sunt foarte bine clasate in indexurile mondiale privind fericirea, precum Finlanda (10,5% dintre persoane…

- Guvernul a stabilit recent numarul muncitorilor straini ce pot fi admiși pe piața muncii din Romania in 2019, in creștere fața de anul trecut. Pentru acest an a fost aprobat un contingent de 20.000 de lucratori nou – admiși pe piața forței de munca, cu 5.000 mai mulți fața de anul 2018. Guvernul a…

- Peste 95% dintre copiii cu varsta sub 16 ani din Uniunea Europeana prezentau la nivelul anului 2017 o stare de sanatate buna sau foarte buna si mai putin de 5% se confruntau cu limitari ale activitatii pe fondul problemelor de sanatate, potrivit datelor publicate marti de Eurostat.

- Austria, Estonia si Suedia sunt statele UE care aloca agriculturii organice cea mai mare pondere a suprafetelor de teren, la polul opus fiind Malta, Irlanda si Romania, unde suprafetele de teren alocate agriculturii organice reprezentau mai putin de 2% din suprafata totala de teren utilizata in agricultura,…

- Romania este pe ultimul loc in Uniunea Europeana la ponderea lucratorilor care utilizeaza calculatorul la serviciu, precum și la procentajul programatorilor in randul acestora, releva datele pe anul 2018, emise joi de Biroul european de statistica Eurostat.