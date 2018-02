Top dividende 2018: companiile de pe Bursa de Valori Bucuresti pun pe masa 6,6 mld. lei si randamente de pana la 12%

Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunile Snap Inc. au scazut cu peste 6% dupa ce starul de reality show Kylie Jenner și-a exprimat dezaprobarea fața de modificarile în designul aplicației Snapchat, pe care a calificat-o drept "trista", provocând companiei pierderi de

- Sphera Group (SFG), compania listata la Bursa de Valori Bucuresti care opereaza restaurantele KFC, Pizza Hut si Tacco Bell, a raportat vanzari de 573 mil. lei pe 2017, mai mult cu 37% fata de anul precedent la un profit net de 31 mil. lei, minus 36%, potrivit rezultatelor preliminare publicate joi…

- Societatea de Investitii Finaciare Banat Crisana (SIF1), a achizitionat un pachet de 476.165 actiuni, reprezentand 5,5% din capitalul social al Conpet S.A., listat pe Bursa de Valori Bucuresti. SIF Banat Crisana si-a consolidat pozitia de actionar, cu un total de 6,5% din actiuni.…

- Acțiunile Amazon au depașit, pentru prima data pragul de 1.500 de dolari, inregistrand nivelul record de 1.503,49 dolari, potrivit CNBC Bloomberg. Titlurile gigantului american in domeniul comertului online si-au revenit complet dupa recentele turbulente de pe pietele financiare si inregistreaza…

- "Asa cum dupa privatizare spuneam ca avem rezerve pentru 10 ani, adica acum 14 ani, acum spunem ca avem rezerve pentru alti zece ani si resurse pe care putem sa le capitalizam, sa le convertim in rezerve. Aceasta este natura business-ului nostru. Continuam investitiile, de aceea pentru noi important…

- OMV Petrom, cel mai mare grup petrolier integrat din Europa de Sud-Est, a raportat anul trecut un profit net in crestere cu 140%, de 2,48 miliarde lei, de la 1,03 miliarde lei in anul 2016, in timp ce vanzarile au urcat cu 17%, la 19,4 miliarde lei, de la 16,6 miliarde lei, potrivit datelor preliminare…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a rezistat mai bine trendului puternic negativ inregistrat saptamanile trecute in pietele internationale, datorita dividendelor generoase pe care companiilor romanesti sunt asteptate sa le anunte in primavara, spune Claudiu Cazacu, analist-sef XTB Romania. Acesta considera…

- Fiecare companie de stat ar trebui evaluata separat, pentru a se stabili cat la suta din profitul sau va merge catre dividende, iar statul va avea nevoie de aprobarea Comisiei Europene daca vrea ulterior sa acorde bani de investitii catre aceste companii, a declarat, marti, Razvan Nicolescu, senior-expert…

- ♦ „Dividendele la multe companii se anunta consistente, dar ramane problema sustenabilitatii acestora in anii urmatori (acum sunt rate de alocare mari aplicate la profituri mari)“ ♦ Statul, actionarul majoritar, si-a exprimat intentia de a solicita 90% din profiturile realizate in 2017 de companii.

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a acordat, luni seara, 19 premii pentru anul 2017 mai multor companii si persoane care s-au remarcat pe piata de capital romaneasca, in cadrul inaugurarii anului bursier 2018. Astfel, premiul pentru compania anului 2017 pe piata de capital a fost acordat MedLife. Conform…

- Investitorii in companiile globale au beneficiat in 2017 de dividende record in valoare de 1.300 miliarde de dolari, cu 7,7% mai mult decat in 2016, in urma redresarii increderii oamenilor de afaceri dupa incertitudinile politice din 2016.

- Compania hoteliera Turism Felix (TUFE), controlata de SIF Transilvania, a raportat pentru 2017 venituri totale de 61,1 milioane de lei, fata de 62,02 milioane de lei in 2016 si un profit net de 3,68 milioane de lei, in scadere cu 33% fata de anul precedent. In perioada analizata, capitalurile…

- Combinatul chimic Oltchim a incheiat anul 2017 pe plus, obtinand un profit net de 45,6 milioane de lei, o majorare de 75% fata de 2016, potrivit raportului publicat de companie pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB).

- Capacitatea anuala a liniei de tratament termic este peste 160 de mii de tone de țevi. Proiectarea și furnizarea echipamentelor a fost realizata de Grupul SMS, unul dintre liderii mondiali in echipamente pentru industria metalurgica. Pe data de 16 Februarie 2018, va avea loc lansarea oficiala…

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a realizat un profit net de peste 14,6 milioane lei, anul trecut, in crestere cu 89% comparativ cu cel din 2016, o buna parte din crestere reprezentand efectul fuziunii cu Bursa din Sibiu (SIBEX).

- Producatorul de vinuri Purcari (WINE) se va lista pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), dupa ce oferta publica initiala (IPO) pe care a desfasurat-o in ultimele doua saptamani a fost subscrisa de investitorii persoane fizice in proportie de 412%, in...

- Guvernul va obliga si in acest an companiile de stat sa repartizeze o cota de minim 90% din profitul pe 2017 sub forma de dividende sau varsaminte la bugetul de stat. Astfel, pentru al doilea an consecutiv, companiile de stat raman fara fonduri pentru investitii. Cele mai afectate sunt companiile care…

- Inceputul acestei saptamani a adus noi episoade de panica pe bursele din intreaga lume, insa istoria arata ca astfel de scaderi sunt in general recuperate in luna de zile care urmeaza. In ultimii cinci ani, Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a urcat in medie cu 2,1% in luna care a urmat unei zile de…

- Portofoliile de actiuni ale investitorilor au suferit corectii usturatoare in ultimele doua zile, Bursa de Valori Bucuresti (BVB) nefiind o exceptie, cu un minus de 3,1% saptamana aceasta. Trecand un moment peste obisnuitele titluri care anunta panica, dar si peste explicatiile date de analisti si…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) incheie sedinta de tranzactionare de marti cu o atenuare vizibila a pierderilor inregistrate dupa deschidere, la fel ca majoritatea burselor externe care consemnasera corectii severe in prima parte a zilei si s-au redersat ulterior.

- Ministerul Finantelor redeschide, in februarie, o emisiune de obligatiuni de stat cu cupon denominate in euro, in valoare nominala de 200 milioane euro, cu scadenta in 2021, potrivit prospectului de emisiune publicat pe pagina de Internet a institutiei. Emisiunea a fost lansata in luna martie a anului…

- Societatea Argus SA Constanta are un nou director comercial.Potrivit documentului inaintat catre Bursa de Valori Bucuresti si Autoritatea de Supraveghere Fiscala si semnat de directorul general Marcu Sabin Robu, consiliul de administratie aproba numirea in functia de Director Comercial al Argus SA Constanta…

- Broadcom Ltd intentioneaza sa dezvaluie luni o oferta imbunatatita, de aproximativ 120 de miliarde de dolari, pentru preluarea producatorului de cipuri pentru smartphone-uri Qualcomm Inc, aceasta urmand sa fie cea mai mare achizitie realizata vreodata in sectorul de tehnologie, transmite presa internaționala,…

- Compania nationala de transport al gazelor, Transgaz, are in derulare, pana in anul 2026, un numar de noua proiecte de dezvoltare in valoare totala de 1,62 miliarde de euro, a declarat, luni, directorul general al companiei, Ion Sterian, cu ocazia evenimentului de aniversare a 10 ani de la listarea…

- In Romania, in prezent, exista o discriminare fiscala intre finantarea companiilor romanesti prin credit bancar si emiterea de actiuni noi, sustine Lucian Anghel, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) prelungeste pana la finalul zilei de 16 februarie perioada in care companiile antreprenoriale romanesti pot fi nominalizate in proiectul Made in Romania – Liga BVB. La fel ca in prima editie, BVB a observat un interes ridicat fata de acest proiect si un numar in crestere…

- Clujul, in afara podiumului afacerilor pe județe In clasamentul celor mai puternice judete din economie, excluzand municipiul Bucuresti si Ilfov - care impreuna au afaceri de 510 miliarde de lei, 45% din economie - se afla Timis, Arges, Cluj, Constanta si Prahova. Comertul, energia, transporturile,…

- Arabia Saudita a anuntat marti ca a recuperat deja peste 400 de miliarde de riali (107 miliarde de dolari) de la persoanele arestate pentru coruptie. Printul mostenitor Mohammad bin Salman a luat masuri, in noiembrie 2017, pentru a-si consolida puterea prin infiintarea unui comitet anticoruptie,…

Producatorul de mobila Elvila, controlat de omul de afaceri Viorel Catarama, se va lista joi pe piata AeRO, administrata de Bursa de Valori Bucuresti.

- In acest an ar putea fi cateva listari importante pe Bursa de Valori Bucuresti, existand semnale in acest sens, a declarat pentru News.ro noul director general al BVB, Adrian Tanase, acesta subliniind ca investitorii sunt dispusi sa investeasca in economia Romaniei, insa este nevoie de un domeniu politic…

- Schimbarile din plan politic și cele fiscale au afectat piața bursiera, dar nu atat de mult pe cat se așteptau pesimiștii, insa investitorii și-ar dori o mai mare stabilitate, spune noul șel al Bursei de Valori București, Adrian Tanase. In ciuda acestor schimbari, care aduc și o serie de incertitudini,…

- Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a avizat marti numirea lui Adrian Tanase in functia de director general al societatii Bursa de Valori Bucuresti SA, potrivit unui comunicat al ASF. De asemenea, in sedinta de marti a mai fost avizata numirea lui Dan Viorel Paul in…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat ca l-a aprobat pe Adrian Tanase, fost director de investitii la NN Pensii, in functia de director general al bursei de valori Bucuresti. “Numirea domnului Tanase Adrian in functia de Director general al societatii Bursa de Valori Bucuresti”,…

- Un investitor care la inceputul anului trecut ar fi plasat cate 5.000 de lei in actiuni Romgaz si Petrom, cele mai mari doua companii de pe Bursa de Valori Bucuresti, ar fi avut la finalul anului cu 3.170 de lei mai mult, in vreme ce un depozit similar in cele mai mari doua banci din Romania ar fi…

- 'Purcari intentioneaza sa solicite admiterea actiunilor sale la tranzactionare in Categoria Actiuni Internationale, pe Piata Spot Reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti. Oferta va consta dintr-un numar de pana la 9.800.000 de actiuni oferite existente, reprezentand pana la 49% din numarul…

- Producatorul de vin Purcari Wineries Plc planuieste sa se listeze la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), in prima parte a acestui an, printr-o Oferta Publica Initiala de cel mult 49% din actiunile existente, informeaza compania, scrie Agerpres.

- Valoarea totala a tranzactiilor realizate in 2017 la Bursa de Valori Bucuresti a depasit 3 miliarde de euro, cu 24% peste nivelul din 2016 si cu 28% peste media ultimilor 10 ani, potrivit unui comunicat al institutiei. Patru oferte publice initiale (IPO) de peste un sfert de miliard de…

- Patru IPO-uri de peste un sfert de miliard de euro și 9 emisiuni de obligațiuni corporative, in lei și euro, au avut loc in 2017 la BVB Capitalizarea tuturor companiilor listate pe piața principala a BVB a atins un nivel record de 35 de miliarde de euro Media zilnica a valorilor tranzacționate pe toate…

- Firmele din Romania ar trebui sa-si creasca gradul de capitalizare, iar 2018 este un an foarte bun pentru listarea la bursa, au declarat analistii prezenti la evenimentul „Cum vor arata indicatorii macroeconomici ai Romaniei in 2018?”, organizat de Bursa de Valori Bucuresti (BVB) impreuna cu Asociatia…

- Societatea Oil Terminal Constanta a postat astazi, pe portalul Bursa de Valori Bucuresti, un anunt prin care informeaza actionarii ca s a primit, prin fax, decizia nr. 02 2017 emisa de Agentia Nationala de Administrare Fiscala Directia Generala Regionala a Finantelor Galati Comisia pentru Autorizarea…

- Johan Meyer va deveni de la 1 aprilie singurul manager al Fondului Proprietatea, a anunțat sucursala din Romania a Franklin Templeton, administratorul acestuia. Meyer a impartit responsabilitatile manageriale cu Greg Konieczny, in calitate de co-manager de portofoliu, incepand cu 1 noiembrie 2016. Anterior,…

- Bursa de Valori Bucuresti a avut cel mai bun inceput de an din ultimii 5 ani, dupa ce indicele principal al pietei, BET, a inchis prima sedinta de tranzactionare din 2018 cu un plus de 2%, la peste 7.900 de puncte, si a deschis sedinta de joi cu un avans de 0,07%, la 7.916 puncte. Actualul…

- Compania NEPI Rockcastle, cel mai mare investitor imobiliar din Romania dupa valoarea activelor gestionate, a pus astazi in vanzare pe Bursa de Valori București un pachet de obligațiuni in valoare de 500 mil. euro, parte a unui program total de un miliard de euro.

MedlLife, liderul pietei de servicii medicale private, si-a majorat capitalul social printr-o emisiune de actiuni in valoare de 67,5 milioane lei, potrivit unui comunicat al companiei publicat pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB).

- ♦ Din indicele bursier BET companiile cu cel mai redus grad de indatorare sunt Conpet Ploiesti, Romgaz si Nuclearelectrica, toate controlate de stat. In contextul unei atentii tot mai sporite asupra evolutiei dobanzilor si a cresterii specatuloase a ROBOR-ului, companiile din indicele…

- Tribunalul Bucuresti a admis cererea formulata cu privire la fuziunea dintre Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si SIBEX, dispunând înregistrarea mentiunilor de fuziune, majorarea capitalului social al BVB si radierea Sibex, se arata într-un

- Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a civila a admis joi cererea privind fuziunea prin absorbtie dintre BVB, in calitate de societate absorbanta, si Sibex - Sibiu Stock Exchange, in calitate de societate absorbita, si a dispus inregistrarea in Registrul Comertului a mentiunilor privind fuziunea, a anuntat…

- Administratorul Fondului Proprietatea a depus o solicitare la Autoritatea de Supraveghere Financiara pentru avizarea celui de-al noualea program de rascumparare de actiuni si a numit firma Wood&Company Financial Services in calitate de intermediar al ofertei publice. Prin aceasta oferta,…

- Petrom, Romgaz, Banca Transilvania, BRD si Fondul Proprietatea, toate listate la Bucuresti, sunt in top zece cele mai valoroase companii din Romania. Doar 16 companii din top 100 cele mai valoroase din Romania sunt listate la Bursa de Valori Bucuresti, fata de 14 cate erau anul trecut, in…