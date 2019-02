TOP destinatii de vacanta: Recomandarile Lonely Planet pentru 2019

Stiri pe aceeasi tema

- De cele mai multe ori, gandul de a pleca intr-o vacanta e conectat automat la una, maximum doua destinatii, intr-o singura tara. Cum ar arata, in schimb, o calatorie in care vizitezi doua tari? Cum ar fi sa mananci dimineata patiserie franceza, iar seara sa savurezi un pahar cu vin italian?…

- ​Brazilia a realizat surpriza zilei la Campionatul Mondial de handbal masculin, învingând Rusia, scor 25-23. Franța și Germania au terminat la egalitate în cel mai tare meci al zilei, scor 25-25, în timp ce favoritele s-au impus în celelalte partide disputate în Grupele…

- CE HANDBAL FEMININ. Rezultatele inregistrate joi in grupa principala I sunt: Danemarca – Franta 23-29 (11-17) si Suedia – Muntenegru 28-30 (15-19). In urma rezultatelor, Franta a adunat 4 puncte, iar Muntenegru, 2 puncte. Urmatoarele dispute in grupa I vor avea loc sambata, intre Suedia – Franta…

- Administrația Aeroportului Timișoara Traian Vuia a organizat o noua intalnire de lucru cu factorii importanți din turismul timișean, foarte utila in contextul in care, de curand s-a desfașurat targul de turism național organizat la Romexpo București. Luni, 26 noiembrie 2018, la sediul Aeroportului,…

- Cristian Sapunaru a facut inca un penalty cinic la echipa naționala. In meciul Muntenegru – Romania, 0-1, fundașul central de 34 de ani l-a faultat prostește in careu pe Mugusa, sub ochii arbitrului. Infracțiunea comisa de Sapunaru, la Podgorica, a semanat izbitor cu gestul iresponsabil facut in partida…

- Finlanda, Norvegia si Islanda sunt cele mai sigure tari pentru calatorii, in timp ce tari ca Libia, Afganistan si Somalia sunt cele mai periculoase locuri din lume, potrivit Travel Risk Map 2019, un studiu interactiv realizat de organizatiile International SOS si Control Risks și preluat de Mediafax.…

- Finlanda, Norvegia si Islanda sunt cele mai sigure tari pentru calatorii, in timp ce tari ca Libia, Afganistan si Somalia sunt cele mai periculoase locuri din lume, potrivit Travel Risk Map 2019, un studiu interactiv realizat de organizatiile International SOS si Control Risks. Studiul are…

- Studiul are rolul de a informa turistii in legatura cu problemele cu care s-ar putea confrunta in ceea ce priveste siguranta rutiera, securitate si riscuri in domeniul sanatatii. Tarile cu cele mai mari riscuri in domeniul sanatatii sunt Libia, Yemen, Sudanul de Sud, Niger, Coasta de Fildes,…