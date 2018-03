Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii PSD, UDMR, PNL si PMP au depus luni, 12 martie un nou proiect de lege. Acesta prevede ca primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii de Consilii Judetene sa beneficieze de pensii speciale din bugetul local, dupa modelul senatorilor si deputatilor, datorita faptului ca pensiile…

- Un tanar din Telciu a fost reținut pentru 24 de ore și risca sa ajunga dupa gratii dupa ce a accidentat cu mașina un tanar din Mititei, care circula pe marginea șoselei, și a parasit locul accidentului. Incidentul s-a petrecut, luni, pe raza localitații Salva. Polițiștii au descoperit ca telceanul a…

- Deputatul PMP Ionuț Simionca a declarat, luni, intr-o conferința de presa ca propunerea sa legislativa care vizeaza montarea de bariere și semnale acustice și luminoase la trecerile la nivel cu calea ferata este la un pas de a deveni lege. „Saptamana trecuta, am susținut in comisia de transporturi…

- O femeie din Mureșenii Birgaului s-a ales cu dosar penal, dupa ce a lovit pe trecerea de pietoni o adolescenta de 15 ani. Incidentul s-a petrecut vineri in localitatea Prundu Birgaului. Potrivit IPJ BN, la data de 9 martie a.c., pe DN 17, in localitatea Prundu Birgaului, o femeie de 40 ani din Muresenii…

- Istrate Ștețco a fost eliberat, miercuri, din funcția de secretar de stat in Ministerul Apelor și Padurilor, dupa ce decizia primului ministru Viorica Dancila a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 208 din 7 martie 2018. Locul lui Ștețco a fost luat de Ilie Covrig, directorul Direcției Silvice Mureș.…

- Un barbat s-a accidentat grav, in urma cu circa o ora, intr-o padure din localitatea Bichigiu, dupa ce a fost lovita de un lemn. Echipajele de salvare intervin foarte greu, deoarece zona, care se afla la circa 2 km de centrul localitatii, pe vale, in partea dreapta a drumului principal, este aproape…

- Leo de la Strehaia a fost retinut pentru 24 de ore, luni seara, in urma audierilor intr-un dosar dosar de inselaciune, acesta fiind acuzat ca ar fi vandut o statueta presupusa a fi din aur unui roman stabilit in SUA. Si fiul manelistului este cautat, transmite Mediafax. Leo de la Strehaia a fost escortat,…

- Dan Paul, presedintele Asociatiei Brokerilor din Romania, este de parere ca pasii prin care fabrica de caramida a ajuns in proprietatea BCR, a reprezentantilor CITR, firma care s-a ocupat de insolventa fabricii de caramida si a companiei Dedeman au fost facuti astfel incat sa fenteze legile. In momentul…

- Consilierii județeni și-au dat, miercuri, acordul de principiu pentru inființarea unui nou club sportiv, care sa funcționeze in subordinea Consiliului Județean Bistrița-Nasaud. Acesta se va numit „Gloria 2018” Bistrița-Nasaud și va funcționa ca un club polisportiv, care va fi finanțat din fondurile…

- In dosarul Linei Monica Craciun, femeia acuzata de procurori de omor, exista detalii foarte interesante. Potrivit declaratiilor date in fata procurorilor in timpul urmaririi penale, femeia recunoaste ca a pierdut niste sarcini. Perioada pe care insa aceasta o mentioneaza nu coincide cu perioada in care…

- Bistrita-Nasaud este in general un judet in care crima nu este la ea acasa, iar gradul de infractionalitate este destul de scazut. Au existat insa si cazuri care au „bubuit” la nivel national prin ferocitatea de care au dat dovada criminalii. In ceea ce priveste criminalii in serie, in Bistrita-Nasaud…

- „Situatia politica din Romania a intarziat si aderarea Bulgariei la Schengen. Sofia a inregistrat progrese mari, insa la Bucuresti exista o intarziere in combaterea coruptiei, ceea ce impiedica ambele tari sa devina parte a spatiului Schengen”, a declarat Manfred Weber, liderul Grupului Partidului Popular…

- Institutul londonez Legatum a facut public topul global al prosperitații, pe care il actualizeaza an de an. Este vorba despre un instrument complex care clasifica țarile intr-un clasament al bogației, starii de sanatate a populației și fericirii. Norvegia a fost desemnata, pentru a opta oara in ultimii…

- Ministrul bavarez de Finante, Markus Soder, premierul desemnat al Bavariei, a respins miercuri ideea admiterii unor „tari precum Bulgaria si Romania” in zona euro, potrivit cotidianul.ro „Nu vrem o alta dezbatere si noi jonglerii. Nu vrem extinderea zonei euro prin includerea unor tari precum Bulgaria…

- Ieri a avut loc prima sesiune a examenului național de bacalaureat ilegal. Astfel, in perioada 12-22 februarie, se vor derula probele de competente lingvistice și digitale din cadrul examenului de bacalaureat reformat dupa bunul plac al ultimilor doi miniștri care se incurca pe „genunche” in „pamblici”.…

- Ceea ce era anticipat si prevazut sa se intample s-a intamplat. „Marele” dosar Sky News se dovedeste un fas total. In data de 6 februarie 2018, a avut loc prezentarea bilantului DIICOT, parchetul ANTIMAFIA, in legatura cu activitatea desfasurata in anul 2017. Vrand-nevrand, la intrebarile insistente…

- Unul dintre cei mai titrati oameni de afaceri clujeni din domeniul energiei electrice, Rares Criste, cere ca societatea lui, ECG POWER TRADING SRL, sa intre in faliment. Interesant este faptul ca, daca in 2015 firma lui Criste raporta afaceri de peste 25 de milioane de lei, in anul urmator Criste nu…

- Dupa ce ca este anchetat pentru furt si a fost pus sub control judiciar, un tanar bistritean a fost prins umbland pe strada inarmat, desi ii era complet interzis. Acum nu este exclus ca acesta sa ajunga dupa gratii. Potrivit IPJ BN, in noaptea de 6/7 februarie a.c., pe o strada din municipiul Bistrița,…

- Cristian Popescu Piedone a fost condamnat definitiv la un an de inchisoare! Sentința este insa cu suspendare. El va ajunge in spatele gratiilor doar daca incalca, in urmatorii 2 ani, anumite condiții, anunta Pro TV. Fostul primar al Sectorului 4 din București a fost gasit vinovat findca și-a folosit…

- Presedintele PNL Bistrita-Nasaud, Ioan Turc, a luat la rost administratia locala a municipiului Bistrita cu privire la modul in care s-au cheltuit, de-a lungul timpului, sume importante de bani de la bugetul local pentru anumite obiective de investitii. „Se ridica serioase semne de intrebare cu privire…

- Doru Ciocan, un om de afaceri care pregatește un important proiect imobiliar in zona Zavoaie, a bagat in spital, saptamana trecuta, un tanar care traversa strada pe trecerea de pietoni. Acesta a intrat cu viteza intr-un sens giratoriu și l-a luat in plin pe tanar. Se banuiește ca acesta participa la…

- In afacerea cu prostituate deținuta de cetațenii chinezi la București, este implicat și Gabriel Predoiu, fratele șefului operativ al SIE Catalin Predodiu. Dupa ce a plecat din SRI se pare ca Gabriel Predoiu a lucrat cu mai multe personaje controversate, potrivit Flux24.ro Gabriel Predoiu pe care Catalin…

- Jandarmii montani din Rodna au intervenit miercuri seara in sprijinul a trei barbați care se deplasau din Bistrița catre Complexul Turistic Alpina Blazna. Proaspat intorși din strainatate, turiștii nu cunoșteau faptul ca acest complex este momentan inchis pentru renovare și au pornit catre cota 1.100…

- Deputatul bistritean Daniel Suciu este noul lider al grupului parlamentar al PSD din Camera Deputatilor. Daniel Suciu ii ia locul deputatului Ioan Muntean, care a detinut sefia social-democratilor din Camera inferioara a Parlamentului incepand cu 29 iunie 2017. Ioan Muntean a demisionat din functia…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis marti ca mai multe dispozitii din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor sunt neconstitutionale si a cerut redefinirea erorii judiciare si a relei credinte, dar si a gravei neglijente, informeaza Mediafax. „Dupa o sedinta maratonica, mai exact care…

- Cele trei accidente rutiere s-au produs in Luni seara intre orele 19.00 și 21.30 in municipiul Bistrița. In urma cu puțin timp, un autorism a intrat intr- un copac pe bulevardul Republicii, dupa ce a lovit un pieton. La locul accidentului au ajuns doua salvari, un modul de descarcerare și un echipaj…

- Sefa Comisiei „Alegeri 2009“, deputata PSD Oana Florea, a prezentat un proiect de lege prin care orice cetatean care nu se prezinta la audierile comisiilor speciale din Parlament sau nu furnizeaza informatiile solicitate risca o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 3 luni. Daca legea ar fi adoptata, Codruta…

- Asociatia clujeana GRAUR, care gestioneaza indexul operelor plagiate din Romania, a emis un comunicat potrivit caruia pasaje consistente din prima carte publicata de procurorul Codrut Olaru, fostul sef al DIICOT si actualul vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), sunt plagiate.…

- Presedintele PSD Bistrita-Nasaud, Radu Moldovan, a declarat vineri, intrebat daca este corect ca cei cu probleme penale sa faca parte din Guvern, ca exista o prezumtie de nevinovatie si ca instantele de judecata decid asta, si nu „anumiti deontologi”. „Cine are probleme penale? Eu stiu ca in toata lumea…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a povestit joi, cum i-a facut manevre de resuscitare, miercuri seara, unui barbat care incepuse sa se sufoce, intr-un avion care venea de la Oradea la Bucuresti, precizand ca nu a fost prima oara cand resusciteaza persoane in timpul unei curse de avion. ”Am fost la…

- MAE a precizat, marti, ca in urma demersurilor complexe sustinute la nivelul Celulei de Criza a Ministerului Afacerilor Externe, la data de 21 ianuarie au fost finalizate procedurile de repatriere din Siria, prin Liban, a unui grup de sase cetateni romani si un membru de familie, cetatean sirian. Cu…

- In 1 februarie 2017, cand au avut loc cele mai numeroase proteste #rezist din Piața Victoriei, #RISE Project a fost depistata de inspectorii ANAF cu doua contracte de cesiune de drepturi de autor fiecare a cate 7.200 de euro, incheiate cu Attila Biro și Alina Moscalu. Aceste contracte au fost finanțate…

- Fratii Zinveliu – Simion si Andrei, dar si varul acestora – Zinveliu Gavril Sorin, cei care l-au snopit in bataie, in urma cu doi ani, pe un politist care avusese „tupeul” sa intervina intr-un scandal provocat de acestia impreuna cu alti doi tineri la locuinta unui consatean, au atacat sentinta prin…

- Dupa ce au incheiat primul an din mandatul 2016 – 2020, deputatii se pot lauda, sau nu, cu activitatea prestata in forul legislativ suprem al tarii. Gazeta de Bistrita va prezinta cat de mult au transpirat in Parlament alesii de Bistrita-Nasaud, prin initiativele legislative depuse, interpelari sau…

- O fetita de 5 ani a ajuns la spital in stare grava, dupa ce a fost ranita intr-un accident rutier provocat de un baiat de 13 ani, care conducea un tractor pe sosea. Accidentul s-a produs pe drumul comunal 139, in localitatea bihoreana Ferice, comuna Buntesti. „Un minor de 13 ani, din Ferice, in timp…

- Premierul interimar Mihai Fifor l-a imputernicit, miercuri, pentru o perioada de sase luni, pe Catalin Ionita la conducerea Politiei Romane. Despre Catalin Ionita, care a fost pana acum director general al Directiei Generale Anticoruptie (DGA), Mihai Tudose spunea ca l-a informat ca refuza numirea dupa…

- Patru copii din localitatea Nepos, judetul Bistrita-Nasaud, care mergeau spre scoala, au fost loviti in plin, marti dimineata, de o masina. Pana la aceasta ora, unul singur a ajuns la spital, iar ceilalti trei sunt evaluati de catre medici. Cei 4 elevi din localitatea Nepos au fost loviti de o masina…

- Un barbat si o femeie au fost arestati pentru ca si-ar fi tinut captivi cei treisprezece copii ai lor intr-o locuinta din statul american California, unii dintre acestia fiind gasiti legati de paturi, a anuntat politia, informeaza site-ul postului CNN, potrivit mediafax.ro sursa foto: CNN O fata a reusit…

- Liderul PNL Bistrita-Nasaud, Ioan Turc, a declarat, intr-o conferinta de presa ca, in timp ce romanii se confrunta cu o serie de probleme financiare in urma majorarilor carburantilor, gazelor si energiei, „gastile vesnic flamande din PSD se bat pe ciolan”. In tot acest timp, incurajata de comportamentul…

- Portalul instantelor de judecata din Romania, portal.just.ro, este blocat, luni, ca urmare a lansarii de mii de cereri simultan cu ajutorul unor aplicatii. Potrivit unui mesaj postat de administratorii portalului, o alta cauza a problemelor de functionare o reprezinta unele defecte tehnice. „Portalul…

- Polițiștii bistrițeni au acționat, miercuri, atat pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța publica, cat și pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Polițiștii au asigurat intervenția la 44 de evenimente, din care 41 sesizate prin SNUAU 112. Cu ocazia activitaților…

- Actorul Alexandru Arsinel este audiat la DIICOT, ca martor, in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de devalizarea Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal. In 2013, artistul a suferit un transplant de rinichi, la Cluj, informeaza Mediafax. „Nu exista multi medici sau multi pacienti…

- O femeie in varsta de 39 de ani din judetul Sibiu a decedat la finele lunii decembrie, dupa ce aceasta a fost plimbata intre unitatile de primiri urgente ale Spitalului Clinic de Urgenta Sibiu si Spitalului Militar Sibiu. Cele doua unitati spitalicesti sunt sub ancheta. Potrivit Mediafax, Maria Ciorogar,…

- Au trecut, iata, 28 de ani de la momentul extraordinar al bucuriei și eliberarii sarbatorite in strada de milioane de romani. Au urmat, de atunci, multe momente de cumpana, realizari, dezamagiri, speranțe spulberate sau implinite. Oricate interpretari va da istoria evenimentelor din decembrie 1989,…

- Legea care ar trebui sa impiedice un nou caz ”Colectiv” a trecut de Parlament. Cei care nu au autorizatie de securitate la incendiu sunt obligati sa anunte la intrare. „Am o deosebita satisfactie ca am reusit sa elaborez si sa promovez, cu sprijinul colegilor parlamentari din toate partidele politice,…