- Animatia „The Secret Life of Pets 2”, pentru care si-au imprumutat vocile, intre altii, actorii Patton Oswalt, Kevin Hart si Harrison Ford, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american, potrivit news.ro.Filmul animat a generat incasari de 47,1 milioane de dolari, mai putin de jumatate…

- Filmul de animatie "The Secret Life of Pets 2" si cel de actiune "Dark Phoenix" sunt principalele atractii ale unui sfarsit de saptamana neobisnuit de aglomerat, in care sunt lansate nu mai putin de 12 productii in cinematografele nord-americane. Cele doua pelicule sunt de altfel considerate principalele…

- Filmul "Godzilla: King of the Monsters", regizat de Michael Dougherty si cu actorii Vera Farmiga, Kyle Chandler si Millie Bobby Brown in rolurile principale, a debutat pe primul loc in box-office-ul nord-american, potrivit estimarilor publicate duminica de compania specializata Exhibitor Relations,…

- Nimic nu pare sa opreasca Disney, care, dupa "'Captain Marvel' si "Avengers: Endgame", a plasat in acest weekend "Aladdin" pe prima pozitie a box-office-ului nord-american, inaintea unei noi serii de blockbustere asteptate mai tarziu in acest an, informeaza AFP. Adaptat dupa desenul…

- ”Avengers: Endgame” a inregistrat cel mai bun debut din istoria box-office-ului nord-american. Are peste 1,2 miliarde de dolari incasari pe plan mondial dupa lansarea sa de saptamana trecuta, iar in primul weekend a adunat 350 de milioane de dolari doar in Statele Unite ale Americii si Canada.

- Lungmetrajul "Avengers: Endgame" a doborat mai multe recorduri dupa lansarea sa oficiala de saptamana trecuta, inclusiv pe acela pentru cel mai bun debut din istoria box-office-ului nord-american, potrivit estimarilor publicate duminica de compania specializata Exhibitor Relations, relateaza AFP.…

- Filmul horror ''The Curse of La Llorona'' ("Blestemul femeii care plange"), regizat de Michael Chaves si distribuit de Warner Bros, a debutat pe primul loc in box-office-ul nord-american, potrivit estimarilor publicate duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations, relateaza…

- Filmul horror "Us", cu Lupita Nyong'o in rolul principal, a intrat in forta pe prima pozitie a box-office-ului american, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations si citate de AFP. Amplasata in peisajul emblematic al plajei din Carolina de Nord,…