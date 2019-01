Stiri pe aceeasi tema

- Filmul 'Glass', noua senzatie a regizorului M. Night Shyamalan, este principala atractie a acestui sfarsit de saptamana in cinematografele din SUA, care spera sa obtina incasari de aproximativ 50 de milioane de dolari in primul sau weekend de debut, relateaza vineri EFE. …

- „Glass”, un nou blockbuster marca M. Night Shyamalan, cu Bruce Willis si Samuel L. Jackson, lansat de Lansat de Buena Vista International si Universal Pictures, imbina intr-un mod original doua super povesti care poarta semnatura regizorului: „Indestructibilul” (2000) si „Split” (2016).

- La aproape 20 de ani de la lansarea ''Unbreakable'' si la doi ani dupa ''Split'', regizorul si producatorul american M. Night Shyamalan reuneste personajele din cele doua lumi fictionale in noua sa pelicula ''Glass'', un film cu supereroi malitiosi…

- Filmul cu super-eroi ''Aquaman'' se mentine in fruntea box-office-ului nord-american, potrivit datelor provizorii publicate duminica de compania specializata Exhibitor Relations, relateaza AFP. Pelicula cu Jason Momoa in rolul principal a obtinut incasari de peste 51 de milioane de…

- Lupta pentru primul loc in box office-ul nord-american intre cele doua premiere ale weekendului nu a fost neaparat inegala, dar a fost pana la urma supereroul 'Aquaman' cel care a devansat-o pe "superdadaca" Mary Poppins, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de societatea de specialitate…

- Animatia Disney "Ralph Breaks the Internet" continua sa se mentina in fruntea box-office-ul nord-american, cu incasari de 16,1 milioane de dolari in acest weekend, potrivit datelor preliminare publicate duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations si citate de AFP. Topul…

- Filmul de animatie "Ralph Breaks the Internet" a debutat pe primul loc in box-office-ul nord-american si ocupa pozitia a doua in topul celor mai profitabile lungmetraje lansate vreodata intr-un weekend de Thanksgiving, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de compania specializata Exhibitor…

- "Bohemian Rhapsody", filmul dedicat legendei rock Freddie Mercury si trupei sale la fel de faimoase, Queen, a debutat in fruntea box-office-ului nord-american, potrivit primelor estimari publicate duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations, informeaza AFP. In regia lui Bryan…