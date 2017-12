Stiri pe aceeasi tema

- Patru comedii si un musical au debutat intre primele zece pozitii din box office-ul nord-american, condus, pentru a doua saptamana consecutiv de „Star Wars: The Last Jedi”, care a generat incasari ce au facut ca Disney Company sa depaseasca cifra de 6 miliarde de dolari pe 2017. Lungmetrajul regizat…

- Sinteza contine 57 de pagini si dezvaluie si cum au fost furati banii, precum si tarile prin care acestia au circulat sau in care au ajuns.Sinteza a fost primita impreuna cu cel de-al doilea raport de la companiile Kroll si Steptoe & Johnson, care informeaza periodic Banca Nationala…

- Noul film Star Wars a beneficiat de un debut „in forta“. Episodul opt al celebrei francize cinematografice a debutat pe primul loc in box office-ul romanesc si nord-american, cu incasari impresionante.

- "Ca sa sumarizez faptele, misiunea mea era sa fac inmultesc banii clientilor”, a declarant el. Gaglio era unul dintre cei doi manageri ai unui fond de administrare de averi elvetian denumit Hottinger & Partners. Clientii lui erau din toata lumea: oameni de afaceri din Singapore, artisti din Italia,…

- Febra ”Star Wars” a cucerit, din nou, lumea, chiar și la 40 de ani de la lansarea primului film. Pelicula ”The Last Jedi”, cea de-a opta din franciza, a adunat 220 de milioane de dolari in primul weekend de la lansare.

- "Star Wars: Ultimii Jedi/ Star Wars: The Last Jedi" s-a situat, cu 220 de milioane de dolari, pe locul al doilea in topul filmelor cu cele mai mari incasari la debutul in cinematografele nord-americane, transmite AFP.

- Forța s-a trezit din nou in fanii Star Wars. Ultima producție a seriei, ”Star Wars: The Last Jedi”, a incheiat primul weekend de la lansare cu incasari de 220 de milioane de dolari in box office-ul nord american. Producția se situeaza pe locul doi ca record de incasari, dupa ”Star Wars: The Force Awakens”,…

- Filmul ''Star Wars: The Last Jedi'', cel de-al optulea episod al francizei Star Wars, a realizat incasAƒri de 220 de milioane de dolari in primele trei zile de la premierAƒ, sumAƒ record care il plaseazAƒ pe poziAia a doua in istoria box office-ului nord american, performanAAƒ intrecutAƒ doar de ''Star…

- Lungmetrajul „Star Wars: The Last Jedi”, regizat de Rian Johnson, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american, dupa ce a generat incasari de peste 220 de milioane de dolari, iar doua animatii - „Ferdinand” si „Coco” - completeaza top 3.

- Lungmetrajul „Star Wars: The Last Jedi”, regizat de Rian Johnson, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american, dupa ce a generat incasari de peste 220 de milioane de dolari, iar doua animatii - „Ferdinand” si „Coco” - completeaza top 3, potrivit NEWS.RO. Citeste si: ALERTA - O sonda…

- In bugetul anual de 600 de miliarde de dolari, Departamentul Apararii din SUA a avut, timp de cinci ani, un capitol special, care valora 22 de milioane de dolari: Programul Avansat de Identificare a Amenințariilor Aerospațiale

- Filmul „Star Wars: Ultimii Jedi/ Star Wars: The Last Jedi” a generat incasari de 450 de milioane de dolari din vanzarea de bilete la nivel mondial in weekendul de debut, a anuntat, duminica, compania Walt Disney, informeaza Reuters, citat de news.roFilmul marcheaza un nou succes pentru Disney,…

- "Star Wars: The Last Jedi", de Rian Johnson, a avut, joi, premiera si in unele cinematografe din Romania, printre acestea fiind si cel din Resita. Primarul orasului a aparut la film alaturi de sotia sa si cei doi copii, un baiat si o fetita costumati ca personajele din film. (VEZI SI: TOP 10 cele mai…

- In decembrie 2015, intreaga lume vuia despre lansarea celui de-al saptelea episod din cea mai cunoscuta epopee spatiala: "Star Wars - The Force Awakens". Cu mic, cu mare, toti s-au strans in cinematografe pentru a vedea continuarea povestii din “RETURN OF THE JEDI” si in Romania. De 182 de ori a rulat…

- Filmul de animație "Coco", regizat de Lee Unkrich și Adrian Molina, s-a menținut pe primul loc in box office-ul nord-american pentru al treilea weekend consecutiv, potrivit cifrelor transmise duminica seara de reprezentanții companiei Exhibitor Relations, informeaza AFP. "Coco",…

- Toata presa de tehnologie din Statele Unite vorbește despre ceea ce ar urma sa fie ințelegerea anului 2017: Apple ar urma sa cumpere aplicația Shazam și, potrivit TechCrunch, vorbim despre un “deal” de 400 de milioane de dolari. Ceea ce e ciudat, pentru ca suma e mult mai mica decat estimarile din 2015…

- Compania italiana de utilitati Enel a incheiat un parteneriat cu fondul de investitii Gulf Pacific Power pentru vanzarea a 80% din actiunile parcului eolian de 200 de MW Caney River si ale parcului eolian de 150 MW Rocky Ridge din Statele Unite ale Americii, pentru suma de 233 milioane de dolari, potrivit…

- "Coco", aventura unui mic mexican pasionat de muzica printre spirite de Sarbatoarea Morților, ii dovedește pe supereroii din "Justice League" pentru a doua saptamana consecutiva, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de societatea specializata Exhibitor Relations, relateaza…

- Bitdefender, cel mai mare producator român de software, anunța ca fondul de investiții Vitruvian Partners a devenit al doilea cel mai mare acționar al companiei, odata cu achiziția pachetului minoritar de aproximativ 30%, deținut de fondul de investiții Axxess Capital. Ca urmare a acestei tranzacții,…

- "Coco" sau aventurile unui tanar muzician in Taramul morților, cea mai recenta animație de la Pixar, a debutat pe primul loc in box-office-ul nord-american, cu incasari de 49 de milioane de dolari, in weekend, potrivit cifrelor provizorii oferite de compania Exhibitor Relations și citate…

- Animația marca Studiourile Pixar, “Coco”, a dat cu incasarile de pamant și este a treia producție dupa numarul de incasari in weekendul Zilei Recunoștinței de pana acum. Succes mai mare in acest weekend au avut doar “Frozen” (incasari de 93 de milioane de dolari in 2013), “Moana” (incasari de 82 de…

- Actrita Deepika Padukone, una dintre cele mai populare vedete indiene si regizorul Sanjay Leela Bhansali au fost nevoiti sa amane premiera unui film foarte asteptat dupa ce un politician din partidul aflat la guvernare in India a oferit o recompensa de 1,5 milioane de dolari pentru decapitarea acestora,…

- Cei mai faimosi supereroi par sa isi fi pierdut puterile, in schimb, drama „Wonder" - cu Owen Wilson, Jacob Tremblay si Julia Roberts - a debutat surprinzator pe pozitia a doua, cu 27,1 de milioane de dolari incasari peste weekend. Lungmetrajul „Justice League", produs de Warner Bros. si DC Entertainment,…

- Miliardarul Bill Gates investește in gasirea unui tratament pentru Alzheimer, considerat unul dintre sfintele graaluri ale medicinei moderne, scrie CNN . In prezent nu exista nici un tratament care sa opreasca boala sau macar sa-i incetineasca evoluția. Dar multimilionarul Bill Gates spera sa schimbe…

- Acest film, cel de-al treilea dintr-o serie dedicata aventurilor personajului Thor, zeul nordic al fulgerului și tunetului, interpretat de actorul australian Chris Hemsworth, a obținut de la lansare incasari de 211,6 milioane de dolari pe plan mondial. Pe locul al doilea in box office-ul nord-american…

- Lungmetrajul "Thor: Ragnarok", ce prezinta noile aventuri ale personajelor din universul Marvel, s-a menținut pe prima poziție in box office-ul nord-american pentru al doilea weekend consecutiv dupa ce a obținut incasari de 56,6 milioane de dolari, potrivit estimarilor comunicate duminica…

- O fetita de 11 ani din Texas, Statele Unite, a incheiat un contract in valoare de 11 milioane de dolari cu lantul Whole Foods, care prevede ca 55 de magazine ii vor pune la vanzare brandul sau de limonada.

- Filmul "Thor: Ragnarok", in care actorul australian Chris Hemsworth reia rolul supereroului cu celebrul sau ciocan, domina detașat box-office-ul nord-american in prima saptamana de la lansare, potrivit cifrelor provizorii ale societații specializate Exhibitor Relations, relateaza AFP.…

- O fetita de 11 ani din Texas, Statele Unite, a incheiat un contract in valoare de 11 milioane de dolari cu lantul Whole Foods, care prevede ca 55 de magazine ii vor pune la vanzare brandul sau de limonada.BeeSweet, limonada produsa de Mikaila Ulmer, a fost dezvoltata cu cei 60.

- Christian Gheorghe, carte de vizita: in 1989, trece Dunarea inot, lucreaza ca sofer de limuzina in America si ajunge o legenda in tehnologie. In Romania nu il cunoaste (mai) nimeni.

- Criticii au salutat autoironia și umorul noului film dintr-un gen care are obiceiul de a se lua prea in serios. Filmul a avut incasari de 121 de milioane de dolari de vineri pana duminica. Este un debut "impresionant", a comentat Paul Dergarabedian, expert al ComScore. Filmul despre zeul nordic…

- Filmul "Thor: Ragnarok", in care actorul australian Chris Hemsworth reia rolul supereroului cu celebrul sau ciocan, domina detașat box-office-ul nord-american in prima saptamana de la lansare, potrivit cifrelor provizorii ale societații specializate Exhibitor Relations, relateaza AFP. …

- Cam o luna și jumatate ne mai desparte de lansarea noului film din seria Star Wars, “The Last Jedi”, iar producatorii au facut public un teaser de 45 de secunde, care a fost difuzat in Statele Unite in pauza unui meci de baseball. Teaserul il arata pe Luke Skywalker intors in nava Millennium Falcon…

- O judecatoare din Statele Unite a dispus plasarea in arest la domiciliu a lui Paul Manafort, fost director de campanie al presedintelui Donald Trump, si a fixat o cautiune de 10 milioane de dolari, care va trebui platita daca nu se respecta conditiile de retinere. Pus sub acuzare pentru mai multe fapte,…

- O judecatoare din Statele Unite a dispus plasarea in arest la domiciliu a lui Paul Manafort, fostul director de campanie al presedintelui american Donald Trump, inculpat luni in ancheta amestecului rusesc in campania prezidentiala de anul trecut. Instanta a fixat o fixat o cautiune de 10 milioane de…

- O judecatoare din Statele Unite a dispus luni plasarea in arest la domiciliu a lui Paul Manafort, fostul director de campanie al actualului președinte, Donald Trump, și a fixat o cauțiune de 10 milioane de dolari, care va trebui platita de acesta in cazul in care nu respecta condițiile de reținere,…

- Filmul "Jigsaw", cel mai recent opus din franciza horror "Saw", a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american weekendul trecut, care precede sarbatoarea de Halloween, devansand comedia cu accente horror "Tyler Perry's Boo 2! A Madea Halloween", potrivit cifrelor…

- Guvernul canadian a ajuns la un acord vizand despagubirea cu peste 31 milioane de dolari (21 milioane de euro) a trei barbati acuzati pe nedrept de legaturi cu terorismul si torturati in Siria si in Egipt, transmite AFP, citand presa locala, scrie agerpres.ro. Abdullah Almalki, Ahmad Elmaati…

- Guvernul canadian a ajuns la un acord vizand despagubirea cu peste 31 milioane de dolari (21 milioane de euro) a trei barbați acuzați pe nedrept de legaturi cu terorismul și torturați in Siria și in Egipt, transmite AFP, citand presa locala. Abdullah Almalki, Ahmad Elmaati și Muayyed…

- Filmul ''Tyler Perry's Boo 2! A Madea Halloween'', un amestec de comedie și horror, a dominat box-office-ul nord-american in acest week-end, urcand pe primul loc, in prima saptamana de la lansare, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de compania Exhibitor Relations, relateaza AFP.

- Filmul ''Tyler Perry's Boo 2! A Madea Halloween'', un amestec de comedie și horror, a dominat box-office-ul nord-american in acest week-end, urcand pe primul loc, in prima saptamana de la lansare, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de compania Exhibitor Relations, relateaza AFP. …

- Odata cu apropierea Halloween-ului, noul film de groaza "Happy Birthdead" s-a instalat pe primul loc in box-office-ul nord-american in primul weekend in cinematografe, impingand pe locul al doilea "Blade Runner 2049", potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de compania Exhibitor Relations,…

- Filmul horror ”Happy Death Day” a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american. Pelicula a obținut incasari de 26,5 milioane de dolari in primul sau weekend de la lansare in cinematografele din SUA și Canada.

- Un om de afaceri din Canada a construit o casa bizara, dar si deosebit de frumoasa, in acelasi timp. Si-a dorit o locuinta „eco-friendly”, dar, destul de ciudat pentru banii lui, si cu material de constructie ieftin. Un prieten arhitect i-a recomandat sa construiasca aceasta casa din containere dn porturile…

- Curtea de Apel Alba Iulia a decis joi, 12 octombrie, ca cetațeanul roman Eduard Robert Mate sa execute in Romania pedeapsa primita in Statele Unite ale Americii pentru implicarea intr-o frauda bancara de cinci milioane de dolari. Mate, alias Chioru, facea parte dintr-un grup de romani și straini din…

- Statele Unite au promis marți recompense ce pot ajunge la șapte milioane de dolari in schimbul unor informații utile prinderii a doi lideri ai gruparii șiite libaneze Hezbollah, considerata de 20 de ani de catre Washington ca o "organizație terorista", transmite AFP. Sursa foto:…

- Filmul horror "It", o adaptare cinematografica a volumului omonim scris de Stephen King, a revenit pe primul loc in box office-ul nord-american weekendul trecut, intr-o perioada ce marcheaza debutul pregatirilor in Statele Unite pentru Halloween, o celebra sarbatoare americana ce va fi celebrata in…

- Filmul horror "It", o adaptare cinematografica a volumului omonim scris de Stephen King, a revenit pe primul loc in box office-ul nord-american weekendul trecut, intr-o perioada ce marcheaza debutul pregatirilor in Statele Unite pentru Halloween, o celebra sarbatoare americana ce va fi…

- Al doilea diamant ca marime din lume, care nu si-a gasit cumparator la o licitatie Sotheby de anul trecut, a fost intr-un final cumparat contra sumei de 53 de milioane de dolari. Anul trecut, pretul de pornire pentru diamantul de 1.109 carate era de 70 de milioane de dolari. Acum, acesta a fost vandut…