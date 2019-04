Stiri pe aceeasi tema

- Filmul horror "Us", cu Lupita Nyong'o in rolul principal, a intrat in forta pe prima pozitie a box-office-ului american, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations si citate de AFP. Amplasata in peisajul emblematic al plajei din Carolina de Nord,…

- ''Captain Marvel'', primul film din universul Marvel consacrat unei supereroine, se mentine pe prima pozitie a box-office-ului nord-american pentru a doua saptamana la rand, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations, informeaza AFP.…

- ''Captain Marvel'', primul film din universul Marvel consacrat unei supereroine, a preluat conducerea box-office-ului nord-american, cu incasari de 153 de milioane de dolari, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations, informeaza AFP.…

- Animatia "How to Train Your Dragon: The Hidden World" s-a mentinut in fruntea box-office-ului nord-american pentru a doua saptamana consecutiv, totalizand deja incasari de 100 de milioane de dolari, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de compania specializata Exhibitor Relations si citate…

- Filmul de science-fiction "Alita: Battle Angel" a preluat conducerea box-office-ului nord-american, potrivit cifrelor provizorii date publicitatii duminica de compania specializata Exhibitor Relations si citate de AFP. Cel mai recent film animat de la Fox, despre o tanara cyborg aflata in cautarea…

- Animatia "The Lego Movie 2: The Second Part" a intrat primul loc in box-office-ul nord-american, potrivit cifrelor provizorii date publicitatii duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations si citate de AFP. Filmul, inspirat de faimosul joc de construit, avand drept eroi…

- Filmul de aventuri „Drumul unui caine catre casa/ A Dog's Way Home”, inspirat de cartea omonima a lui W. Bruce Cameron si regizat de Charles Martin Smith, a debutat pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend, scrie news.ro.Lungmetrajul, din distributia caruia face parte Ashley Judd,…