- Filmul de actiune „Angel Has Fallen”, al treilea din franciza, cu Gerard Butler si Morgan Freeman in distributie, a debutat in fruntea box office-ului nord-american de weekend, cu incasari de 21,2 milioane de dolari, potrivit news.ro.In urma unui atentat asupra presedintelui Statelor Unite…

- "The Lion King", o adaptare live-action a peliculei clasice de animatie a studiourilor Disney, s-a mentinut pentru al doilea weekend consecutiv pe primul loc in box-office-ul din America de Nord, in pofida unui demaraj bun reusit de "Once Upon a Time in...Hollywood", cel mai nou film semnat de Quentin…

- "Spider-Man: Far from Home", noul lungmetraj din seria de aventuri ale Omului-Paianjen, se mentine pe prima pozitie a box-office-ului nord-american dupa al doilea weekend de proiectii pe ecrane, devansand cu mult concurenta, in special "Toy Story 4", potrivit datelor provizorii publicate duminica…

- "Spider-Man: Far from Home", noul lungmetraj din seria de aventuri ale Omului-Paianjen, s-a instalat confortabil pe prima pozitie a box-office-ului nord-american dupa acest weekend, potrivit estimarilor provizorii publicate duminica de compania specializata Exhibitor Relations si citate de AFP.…

- Animatia "Toy Story 4" s-a mentinut pe prima pozitie a box-office-ului nord-american pentru al doilea weekend consecutiv, cu incasari de 57,9 milioane de dolari, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations si citate de AFP. Dupa cel de-al…

- Animatia "Toy Story 4" s-a instalat confortabil pe prima pozitie a box-office-ului nord-american, cu incasari de 118 milioane de dolari in primul sau weekend de prezenta in cinematografe, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations si preluate de…

- "The Secret Life of Pets 2", noul film animat de la Universal, a intrat pe prima pozitie in box-office-ul din America de Nord, potrivit estimarilor publicate duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations si citate de AFP. Aceasta continuare a "The Secret Life of Pets" (2016)…