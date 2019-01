Stiri pe aceeasi tema

- Filmul cu super-eroi ''Aquaman'' se mentine in fruntea box-office-ului nord-american, potrivit datelor provizorii publicate duminica de compania specializata Exhibitor Relations, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Pelicula cu Jason Momoa in rolul principal a obtinut incasari de peste 51 de milioane…

- Filmul cu super-eroi ''Aquaman'' se mentine in fruntea box-office-ului nord-american, potrivit datelor provizorii publicate duminica de compania specializata Exhibitor Relations, relateaza AFP. Pelicula cu Jason Momoa in rolul principal a obtinut incasari de peste 51 de milioane de…

- Noul film dedicat unui supererou, 'Aquaman', domina in acest weekend afisele cinematografelor din SUA, cu aspiratia de a urca pe primul loc in box office-ul nord-american, potrivit site-ului imdb. Erou pe Pamant si aparator al adancurilor, Arthur Curry (Momoa) va trebui sa isi…

- Filmul de animatie „Spider-Man: Into the Spider-Verse” a debutat pe primul loc in box office-ului nord-american, cu incasari de 35,4 milioane de dolari, scrie news.ro.Productia Sony a costat 90 de milioane de dolari si combina desenul de mana cu imaginea generata de computer. Ea a fost regizata…

- Filmul de animatie produs de Disney ''Ralph Breaks the Internet'' se mentine in fruntea box-office-ul nord-american in cea de-a doua saptamana de la lansare, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de compania specializata Exhibitor Relations, informeaza AFP. …

- Filmul de animatie "Ralph Breaks the Internet" a debutat pe primul loc in box-office-ul nord-american si ocupa pozitia a doua in topul celor mai profitabile lungmetraje lansate vreodata intr-un weekend de Thanksgiving, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de compania specializata Exhibitor…

- Filmul de animatie "Ralph Breaks the Internet" a debutat pe primul loc in box-office-ul nord-american si ocupa pozitia a doua in topul celor mai profitabile lungmetraje lansate vreodata intr-un weekend de Thanksgiving, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de compania specializata Exhibitor…

- Filmul horror ''Halloween'' a debutat in forta pe prima pozitie in box-office-ul nord-american, cu incasari de 77,5 milioane de dolari in primul weekend de la lansare, potrivit datelor provizorii publicate duminica de compania specializata Exhibitor Relations, relateaza AFP. Incasarile…