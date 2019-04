Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul "Avengers: Endgame" a doborat mai multe recorduri dupa lansarea sa oficiala de saptamana trecuta, inclusiv pe acela pentru cel mai bun debut din istoria box-office-ului nord-american, potrivit...

- Filmul horror ''The Curse of La Llorona'' ("Blestemul femeii care plange"), regizat de Michael Chaves si distribuit de Warner Bros, a debutat pe primul loc in box-office-ul nord-american, potrivit estimarilor publicate duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations, relateaza…

- Vanzarile in avans de bilete pentru filmul cu supereroi Marvel ''Avengers: Endgame'' le-au depasit marti pe cele inregistrate in cazul celor mai recente doua pelicule din franciza ''Star Wars'', sumele solicitate in cazul unor bilete revandute pe platforma eBay ajungand…

- ''Captain Marvel'', primul film din universul Marvel consacrat unei supereroine, a preluat conducerea box-office-ului nord-american, cu incasari de 153 de milioane de dolari, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations, informeaza AFP.…

- Debut reusit in box-office-ul nord-american pentru "How to Train Your Dragon: The Hidden World": animatia s-a instalat direct pe prima pozitie a clasamentului, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations si citate de AFP. In acest al treilea…

- Filmul de science-fiction "Alita: Battle Angel" a preluat conducerea box-office-ului nord-american, potrivit cifrelor provizorii date publicitatii duminica de compania specializata Exhibitor Relations si citate de AFP. Cel mai recent film animat de la Fox, despre o tanara cyborg aflata in cautarea…

- Animatia "The Lego Movie 2: The Second Part" a intrat primul loc in box-office-ul nord-american, potrivit cifrelor provizorii date publicitatii duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations si citate de AFP. Filmul, inspirat de faimosul joc de construit, avand drept eroi…

- ''Glass'', ultima parte a trilogiei cu supereroi regizate de M. Night Shyamalan, s-a mentinut in fruntea box-office-ului nord-american in a treia saptamana de la lansarea pe marile ecrane, potrivit datelor provizorii publicate duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations…