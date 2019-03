Stiri pe aceeasi tema

- Glanda tiroida este localizata in partea de jos a gatului. Hormonii tiroidieni sunt cunoscuti in special pentru rolul lor in reglarea metabolismului corpului, adica abilitatea organismului de a converti hrana in energie. Glanda tiroida are is rol in

- Dupa sezonul rece, in care am consumat mai putine legume si zarzavaturi proaspete, ne simtim uneori lipsiti de vitalitate. Totodata, corpul face un efort continuu ca sa se adapteze la schimbarile de temperatura. Acest lucru determina o slabiciune fizica, numita astenie.

- Durerile de cap pot avea cauze pe care le trecem cu vederea de cele mai multe ori, precum anxietatea, dar pot ascunde si afectiuni grave. Doctorul Carmen Nonn a prezentat, luni, la „Neatza cu Razvan și Dani”, cateva remedii naturale recomandate.

- Pe langa medicamentele obisnuite, natura iti da o mana de ajutor despre cum sa scapi de herpes simplu si rapid, potrivit clicksanatate.ro.1. Alifia de galbenele grabeste vindecarea Galbenelele sunt recunoscute pentru proprietatile lor cicatrizante, antiseptice si antiinflamatoare, reducand…

- Daca esti in cautarea unor remedii naturale pentru raceala, condimentele sunt o varianta foarte buna. Scortisoara, ghimbirul sau usturoiul sunt cateva dintre optiunile care te vor ajuta sa scapi de simptomele racelii: nas infundat, dureri de cap, tuse.

- Pe langa faptul ca sunt inestetice, cearcanele dau senzația de oboseala și imbatranire. Daca și tu vrei sa uiți de cearcane și sa-ți menții frumusețea ochilor, iata cateva remedii naturale care te...

- Acneea este o afecțiune dermatologica care apare in urma astuparii porilor. Pentru ca este impiedicata eliminarea sebumului produs de glandele sebacee, acest lucru duce la inmulțirea bacteriilor și la apariția coșurilor.

- Faringita este o durere in gat cauzata de inflamatia orofaringelui, fiind cel mai comun motiv al vizitelor medicale. Faringita prezinta dificultate la inghitire, disconfort, dureri si senzatie de zgarieturi la nivelul gatului, potrivit csid. De cele mai multe ori, apare ...