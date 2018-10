Top camere GoPro in 2018 si accesorii aferente

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Nationale, prin Departamentul pentru armamente, a initiat luni, 1 octombrie, procedura specifica de achizitie, prin contract multianual de furnizare, in perioada 2018 2022, a produsului "Sistem de instalatii mobile de lansare rachete antinava" SIML , conform prevederilor HG nr. 630…

- Negociatorul-sef al Comisiei Europene, Michel Barnier, va avea, marti, intrevederi cu presedintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dancila si cu presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, informeaza Reprezentanta CE in Romania.

- Interviu cu Roxana Radu și Anamaria Radu, doua surori din Timișoara care colaboreaza de ceva vreme cu magazinele Textile House. 1. De unde va cumparați hainele minunate pe care le purtați? – Magazinele Textile House au devenit preferatele noastre atunci cand vine vorba…

- Bașcanul Gagauziei, Irina Vlah, a apelat la Comisia Electorala Centrala a autonomiei, solicitindu-i sa doteze toate secțiile de votare cu sisteme de supraveghere video. Aceasta inițiativa a șefei autonomiei a fost discutata in cadrul unei ședințe a Comitetului Executiv al Gagauziei, relateaza NOI.md. …

- Interzicerea accesului vizitatorilor cu telefoane mobile in penitenciare, precum si dotarea supraveghetorilor cu dispozitivele individuale de alarmare-avertizare si camere video corporale se numara printre modificarile ce urmeaza sa fie aduse Regulamentului privind siguranta locurilor de detentie din…

- Cererea pe piața inchirierilor de apartamente a inceput deja sa creasca inca din perioada de vara in centrele universitare, cu mult timp inainte ca studenții sa inceapa noul an școlar. In acest context, și chiriile au inceput deja sa urce. O analiză realizată de Imobiliare.ro arată că,…