Stiri pe aceeasi tema

- Reacția Patriarhiei Romane dupa eșecul referendumului: ”Ne-a oferit posibilitatea de a cunoaste gradul de secularizare al societatii romanesti”. In urma invalidarii referendumului din 6 – 7 octombrie 2018 pentru redefinirea casatoriei, Patriarhia Romana indeamna la unitate spirituala si la apararea…

- Purtatoarea de cuvant a IPJ Giurgiu, Emanuela Sarbu, a declarat sambata, pentru AGERPRES, ca politistii giurgiuveni efectueaza cercetari pentru ucidere din culpa. "Pe DN 41, in localitatea Baneasa, judetul Giurgiu, un conducator auto in varsta de 64 de ani din Bucuresti a acrosat un motociclist…

- Bogdan Daragiu se afla internat in spital, in urma unui accident grav cu motorul. Fostul iubit al lui Carmen Simionescu a postat pe contul de socializare un mesaj, in care iși anunța prietenii virtuali ca va lipsi o perioada din mediul online. Daragiu Bogdan, fostul iubit al lui Carmen Minune, se afla…

- Multi oameni isi indreapta atentia catre Dumnezeu doar atunci cand sunt in suferința. Parintele Visarion a explicat ce trebuie sa facem atunci cand suntem bolnavi. Sa deschidem usa bisericii sau usa spitalului?

- La finalul Sfintei Liturghii de duminica, 30 septembrie, in care tema slujbei a fost iubirea vrajmasului (conform Evangheliei), Inaltpreasfintitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a rostit un indemn catre credinciosii care se aflau la Catedrala arhiepiscopala Sfintii Petru si Pavel din Constanta.…

- Binecunoscuta jurnalista Cristina Țopescu a avut parte de o intanire extrem de emoționanta cu un preot. Deși recunoaște ca nu merge frecvent la biserica, jurnalista Cristina Țopescu s-a intalnit cu un preot zilele acestea. Intalnirea a marcat-o pe prezentatoarea de televiziune, care a facut marturisiri…

- Discursul Arhiepiscopului Calinic al Argeșului și Muscelului, la nunta dintre Principele Nicolae și Alina Binder , a alunecat in propaganda pro-referendum. Inalta fața bisericeasca a inchipuit un scenariu in care ar fi pe lume numai barbați și a exclamat: „Ar fi pustiitor și plictisitor!” Cei doi miri…

- Top 10 bancuri hazlii despre scoala: 1. Examen la fizica, subiectul: fenomenul ionizarii. La sfarsitul examenului, o blonda o intreaba pe colega ei de banca din timpul examenului: - Tu ai stiut? - Perfect! raspunde aceasta. - Sa-ti dea Dumnezeu sanatate, zice blonda, inseamna ca am stiut si eu, pentru…