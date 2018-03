Top alimente care îţi distrug viaţa sexuală Sucurile acidulate

Daca vrei nopti pline de pasiune, lasa deoparte doza de cola! Sucurile acidulate contin indulcitori artificiali, ca sa nu mai vorbim ca te baloneaza (ceea ce nu-si doreste nimeni in focul actiunii). Desi expertii companiilor producatoare sustin ca nu exista studii care sa confirme efectele nocive pe care le au indulcitorii artificiali din sucuri asupra organismului, multe voci raman neconvinse, ba mai mult, afirma ca aspartamul inhiba secretia de serotonina („hormonul fericirii") si iti poate provoca dureri de cap, anxietate si iritabilitate. Cu alte cuvinte, te transforma… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

