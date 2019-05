TOP 7 cele mai frumoase si spectaculoase insule din lume, pentru vacanta 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul Agung, din Bali, Indonezia, a erupt duminica dimineața, trimițand un nor de cenușa vulcanica la doi kilometri spre cer. Vulcanul a erupt in jurul orei 3.21 dimineața. Autoritațile au...

- Europa este una dintre cele mai cautate destinatii de vacanta. In fiecare an, zeci de milioane de turisti isi petrec vacantele in marile orase europene, atrasi de istoria locurilor, cultura si, nu in ultimul rand, gastronomie. Daca vrei sa ai parte de...

- Fanii inraiti ai celebrului serial Game of Thrones nu se mai multumesc doar sa urmareasca la televizor aventurile eroilor preferati, ei vor experiente complexe, interactive, sa simta pe pielea lor atmosfera din film, sa aiba acces la recuzita si...

- Spania este una dintre cele mai apreciate destinatii de vacanta pentru multi. Adevarul va prezinta cele mai frumoase statiuni din Spania, ca sursa de inspiratie pentru urmatorul concediu.Las Palmas de Gran CanariaInsula Gran Canaria are unul dintre cele mai mari orase din Spania.

- Pentru cei care nu au calatorit in tarile calde si in lunile de iarba, primavara este si mai asteptata si soarele caldut din aprilie este mana cereasca pentru impatimitii de calatorii. Aprlie-mai este perioada ideala pentru calatoriile de weekend, insa si pentru vacante lungi, relaxante, in destinatii…

- Prezentam mai jos cateva orase europene ignorate de obicei de turisti, dar care reprezinta destinatii perfecte in ceea ce priveste cultura, gastronomia, arhitectura si istoria, potrivit The Independent. Alege o plimbare in aerul curat din Malmo, un oras plin de verdeata – inclusiv in Folkets Park, cel…

- Kim Sin-yeol are 81 de ani și este singura locuitoare a unei insule indelung disputate de Coreea de Sud și Japonia. Dokdo este administrata in prezent de Seoul. Insula este situata in Marea de...

- Cea mai noua insula din lume a aparut in Oceanul Pacific, langa Tonga, in urma cu doar trei ani. Cercetatori de la NASA și din cadrul mai multor organizații au debarcat pe noul teritoriu care este acoperit cu un mal misterios.