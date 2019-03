Top 6 locuri de muncă de viitor In functie de felul tau de a fi si de pasiunile tale, iata 6 locuri de munca de viitor, in care poti face o cariera de succes. 1. Chef Daca iti place sa gatesti, chef sau patiser pot fi o alternativa la locul tau de munca plictisitor. Daca simti ca ai putea face asta zi lumina fara sa obosesti, atunci ai gasit ceea ce iti trebuie. 2. Designer Fie ca este forba de design de interior, fie ca e vorba de design de haine, daca esti preocupat de rafinament si bun gust, daca esti o persoana creativa, acest job poate fi perfect pentru tine. Tine cont doar ca meserie de designer… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- ■ cele mai multe recrutari de personal ar putea avea loc in resedinta de judet ■ la Tirgu Neamt angajarile sint pe sponci ■ intre licentiati, cea mai mare cautare o au inginerii ■Mediul de afaceri din judet sufera inca din lipsa de personal, iar pina la inceput de Martisor in Neamt sint declarate ca…

- Prin depozitele Amazon forfotesc neobositi sute de roboti portocalii, foarte asemanatori cu masinutele tamponate din parcurile de distractii. Spre deosebire de acestea din urma, masinutele celei mai mari companii de comert electronic din lume nu se ciocnesc intre ele, ci isi urmeaza impecabil traseele…

- Lidl continua investitiile in Romania prin deschiderea unui magazin nou in Husi, judetul Vaslui, pe data de 28 februarie. Noua unitate este situata pe Calea Basarabiei, Nr. 103. Odata cu inaugurarea magazinului, se vor crea aproximativ 26 de noi locuri de munca. Noua unitate din Husi are o suprafata…

- ***S.C.SEPAL COMERȚ S.R.L. ANGAJEAZA Gestionar ambalaje. CV-urile se depun la sediul firmei din loc. Zalau, B-dul Mihai Viteazu Nr. 60 Tel. Fax 0260/ 611559, e-mail [email protected] *** SC MATRA IMPEX SRL angajeaza AGENT COMERCIAL – DISTRIBUTIE MATERIALE PSI. Relatii la telefon 0260 661403 sau…

- *** DRUM INSERV SRL angajeaza: Sef de santier (inginer CFDP); Responsabil controlul calitatii (studii superioare tehnice, specializare constructii); Responsabil resurse umane; Responsabil SSM, Sef atelier auto, Muncitori si Șoferi . Informatii la telefon 0260661545. *** Grovinvest SRL Jibou angajeaza…

- *** DRUM INSERV SRL angajeaza: Sef de santier (inginer CFDP); Responsabil controlul calitatii (studii superioare tehnice, specializare constructii); Responsabil resurse umane; Responsabil SSM si Sef atelier auto. Informatii la telefon 0260661545. *** Hotel Brilliant Meses angajeaza: RECEPTIONER; OSPATARI…

- Sefa conservatorilor germani, Annegret Kramp-Karrenbauer, a acuzat luni organizatiile de mediu ca poarta "cruciade" impotriva masinilor diesel si a spus ca interdictiile de circulatie ameninta sute de mii de locuri de munca, relateaza Reuters. Făcând referire la organizaţia…

- *** Hotel Brilliant Meses angajeaza RECEPTIONER si OSPATARI. CV-urile se depun la receptia Hotelului Brilliant MESES. Relatii la numerele de telefon: 0720/600.336; 0260/661.050 *** Brantner angajeaza CONDUCATOR AUTO cat. C. Curriculum vitae se poate transmite la adresa de email [email protected];…