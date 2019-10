In timp ce unele celebritați iși țin familia departe de ochii lumii, altele abia așteapta sa apara in lumina reflectoarelor alaturi de copiii lor. Am selectat 6 parinți celebri care au baieți extrem de aratoși și mai mult de atat, unii dintre ei au reușit sa iși contruiasca propriile lor povești de succes. Sursa foto: Profimedia.ro