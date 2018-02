TOP 6 aberatii din Start-Up Nation si solutiile pentru 2018 Un grup de 12 consultanti pentru accesarea fondurilor nerambutrsabile a gasit o serie de deficiente practice in derularea programului Start-Up Nation 2017 si a inaintat, vineri, Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat o lista de propuneri pentru remedierea lor in editia 2018 a programului de finantare prin care firmele noi pot primi fonduri nerambursabile de la stat de maximum 200.000 de lei fiecare. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat anunța ca cesiunea de acțiuni ale societaților comerciale din programul Start-UP Nation este legala. Avand in vedere informațiile vehiculate in mass-media, referitoare la inițiativa unor intreprinzatori, ale caror proiecte au fost acceptate…

- Scopul programului Start-Up Nation este acela de a ajuta intreprinzatorii aflați la inceput de drum sa porneasca o afacere. De aceea, obiectivele urmarite au in centrul lor stimularea inființarii și dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, imbunatatirea performantelor economice ale acestora,…

- "Scopul programului Start-Up Nation este acela de a ajuta intreprinzatorii aflati la inceput de drum sa porneasca o afacere. De aceea, obiectivele urmarite au in centrul lor stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, imbunatatirea performantelor economice ale acestora,…

- Reprezentantii OLX au declarat ca investigheaza premisele legale pentru a comercializa pe site-ul lor proiecte Start-Up Nation, potrivit Agerpres. In acest sens, aceștia au trimis o solicitare catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, pentru a evita orice fel de nereguli.

- Conducerea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a raspuns interpelarii parlamentare formulate de deputatul PSD Cluj Cristina Burciu, referitoare la crearea conditiilor optime pentru reintoarcerea romanilor in tara. Read More...

- Stadiul proiectelor acceptate la finantare in editia 2017 a programului Start-up Nation a fost prezentat astazi in urma unei analize desfasurate de catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, la care au participat si reprezentanti ai CEC Bank, BCR, Banca Transilvania, Fondul…

- Implementarea programului Start-Up Nation 2017 va fi finalizata in perioada martie-aprilie 2018, iar, pentru editia din acest an, noul ministru de resort, Radu Oprea, propune o comunicare mult mai aplicata si concentrata, astfel incat problemele sa poata fi identificate si remediate rapid, se arata…

- Noua conducere a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat si partenerii din programul Start Up Nation au avansat, vineri, o perioada estimativa de finalizare a implementarii programului de finantare pentru firme noi, editia 2017, in conditiile in care multi dintre aplicantii de…

- Tot marti, Ioan Stefan Groza a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale.Printr-o alta decizie a premierului, Vicentiu Dorin Gavril Stir a fost eliberat din functia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

- Comisiile permanente pentru Politica economica, reforma si privatizare, respectiv Industrii si servicii din Parlament l-au validat, luni, pe candidatul PSD la functia de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, cu 32 de voturi „pentru” si 13 „impotriva”.Citeste…

- Peste 160 de firme au primit finantare prin Start-Up Nation in primele 10 zile, a declarat luni, Stefan Radu Oprea, ministrul propus pentru portofoliul Mediului de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, la iesirea din comisiile de specialitate reunite ale Parlamentului. Potrivit acestuia,…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan Radu Oprea, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate a Parlamentului. Oprea a fost validat cu 32 voturi pentru, 13 impotriva si nicio abtinere.

- Ce descoperim daca cautam pe resursele tehnologice din mediul on line cu acces public despre unii functionari publici de rang inalt numiti in structura centrala a Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, institutie in care interesele serviciilor atat interne cat si externe au multe…

- Radu Oprea a fost propus de PSD pentru funcția de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Presedintele PSD Neamt, Ionel Arsene, si-a exprimat convingerea ca Radu Oprea, propus...

- Despre cat de mult ii incurca schimbarile legislative si despre cat de greu le este tinerilor sa porneasca o afacere in Romania au vorbit cei din mediu de afaceri din regiunea Moldovei, in cadrul unei intalniri cu Paula Pirvanescu, secretarul de Stat in cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri,…

- Start-Up Nation 2018 incepe in aprilie. Se pot inscrie si cei care nu s-au calificat anul trecut Inscrierea in programul Start-Up Nation 2018 va incepe in aprilie si sunt invitati inclusiv cei care nu au primit finantare anul trecut, a declarat, vineri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert…

- Inscrierea in programul Start-Up Nation 2018 va incepe in aprilie si sunt invitati inclusiv cei care nu au primit finantare anul trecut, a declarat, vineri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer.

- Guvernul ar putea aproba saptamana viitoare cele peste 500 de contraventii pentru care firmele nu vor mai primi automat amenzi, conform Legii prevenirii, a declarat, vineri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer. "Legea prevenirii a fost promulgata in…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, sustine vineri o conferinta de presa la sediul ministerului. El va face un rezumat al activitatii ministerului in anul 2017 si va prezenta proiectele pentru 2018. AGERPRES

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), din cadrul MDRAPFE, a semnat trei contracte de finanțare, in valoare totala de aproximativ 93,7 milioane euro, in cadrul apelului de proiecte de tip noncompetitive Romania Start Up Nation. Activitațile finanțate, derulate…

- Mihai Tudose a confirmat la Antena 3 faptul ca-și dorește comasarea anumitor ministere. Premierul iși dorește un Guvern mai suplu, care sa inceapa cu cifra 1 și care sa eficientizeze actul administraței publice. „Un Guvern cu 28 de ministere e cam mult. Eu mi-aș dori sa inceapa cu 1. Ca-s…

- Legea prevenirii, potrivit careia autoritatile cu atributii de control, la constatarea unor nereguli, vor aplica mai intai avertismente si vor acord o perioada pentru remedierea problemelor, a fost promulgata de Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anuntat miercuri Ministerul pentru Mediul de…

- ”Ma bucur sa anunț o veste mult așteptata de mediul de afaceri din Romania, atat cel autohton, cat și cel strain. O alta masura foarte importanta din Programul de guvernare a fost indeplinita in 2017: Legea prevenirii, inițiata de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat,…

- Start-Up Nation 2018 si alte programe de finantare a micilor afaceri se regasesc in bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, stabilit vineri de Parlament. Senatorii si deputatii au adoptat vineri, cu 255 de voturi pentru si 95 impotriva, bugetul de stat pe anul 2018,…

- Banca Transilvania a aprobat cele mai multe credite-punte antreprenorilor care s-au calificat la ajutoarele nerambursabile de la stat de maximum 200.000 de lei prin parogramul Start Up Nation 2017, potrivit informatiilor oficiale comunicate, miercuri, de ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si…

- Programul Start-Up Nation are, in acest an, o finantare de 1,71 miliarde lei, care asigura, in temeiul legii, suportul activitatii a 10.000 de noi firme infiintate dupa 31 ianuarie 2017. O noua sesiune a programului ar urma sa aiba loc anul viitor.In cadrul programului au fost efectuate…

- Executivul a aprobat, astazi, Ordonanța de Urgența a Guvernului pentru modificarea si completarea Legii Nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat, proiect elaborat de grupul de lucru coordonat de ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, care permite realizarea…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA) a primit, marți, aviz favorabil pentru bugetul pe 2018, in comisiile reunite de specialitate din Parlament. Bugetul MMACA a fost avizat 23 de voturi pentru și 10 împotriva. Potrivit unui reprezentant…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a primit, marti, aviz favorabil pentru bugetul pe 2018, in comisiile reunite de specialitate din Parlament, informeaza agerpres.ro. Bugetul MMACA a fost avizat 23 de voturi pentru si 10 impotriva. Potrivit unui…

- Potrivit proiectului de buget, in doua ministere (Justitie si Cercetare) salariile angajatilor vor scadea in 2018. Cele mai mari salarii medii din ministere sunt obtinute de angajatii Ministerului Afacerilor Externe, unde cei peste 2.200 de angajati vor avea salarii medii de circa 10.300 de…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat organizeaza, de vineri pana duminica, la Centrul Expozitional Romexpo, Targul National pentru Artizanat si Mestesuguri 2017,...

- Aradeanul Ioan Marin Crisan presedintele Filialei Judetene Arad a Confederatiei Patronatul Roman a participat in cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat la o intalnire de lucru privind cooperarea Romano-Coreana, cu accente pe: cadrul legal, cooperare in domeniul IT si…

- Dejeanul Vicențiu Știr, secretar de stat in cadrul Ministerului pentru Mediul de afaceri, Comerț și Antreprenoriat, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. ”Astazi este despre Romania, despre cei care au pus dragostea de țara mai presus de propria viața și care de-a lungul timpului…

- eMAG investeste 300 de milioane de lei intr-un depozit de 120.000 mp, care va fi construit in judetul Giurgiu si va avea o capacitate de 3 milioane de produse, urmand sa fie finalizat pana in 2019, potrivit unui comunicat de presa emis miercuri de companie. Depozitul reprezinta prima…

- Programul Start-Up Nation va continua si in 2018, iar firmele infiintate anul acesta si care nu au primit finantare ar putea sa se inscrie si anul viitor, a declarat, miercuri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, cu ocazia lansarii cartii sale intitulate "Romania…

- Compania aeriana Blue Air ar putea opera, din 2018, doua noi rute, din Bucuresti spre Tbilisi si Cairo, se arata intr-un comunicat al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

- Statul va derula și in anul 2018 programul Start-up Nation, prin care ar urma sa acorde ajutoarele financiare de maximum 200.000 de lei unor firme mici și mijlocii, pentru investiții, dar vor fi facute o serie de modificari, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan…

- Valoarea schimburilor comerciale intre Romania și Italia ar putea depași 14 miliarde de euro in 2017, fiind cea mai mare valoare inregistrata in ultimii zece ani, potrivit estimarilor Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA). Prezența unei numeroase comunitați…

- IMM-urile pot obține in condiții avantajoase credite de investiții in lei, de pana la 300.000 de CHF in echivalent, prin Programul Romano-Elvețian pentru IMM-uri, derulat in parteneriat cu CEC Bank, a anunțat, joi, secretarul de stat in Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a demarat o licitație pentru achiziție de servicii in vederea organizarii participarii agenților economici la un targ internațional aeronautic.

- Autoritațile din Romania și Egipt au stabilit un plan concret de acțiuni care sa determine creșterea schimburilor comerciale bilaterale, in vederea atingerii pe termen scurt a nivelului de un miliard de dolari, menținand in acest fel Egiptul ca unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali…