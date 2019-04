Conform Organizatiei Mondiale de Turism, Franta este tara cea mai vizitata din lume. In 2018, 84,5 milioane de turisti au ales aceasta tara ca destinatie de vacanta, invocand ca motive multitudinea obiectivelor turistice, vinurile si mancarurile deosebite, capitala unica si coastele insorite. Pe locul al doilea in topul celor mai vizitate locuri s-a clasat SUA, care a avut in acelasi an 77,5 milioane de vizitatori. Cele mai atragatoare destinatii americane au fost New York, Las Vegas, Los angeles si Florida. A treia in clasamentul turistic a fost Spania, care a strans in interiorul granitelor…