Top 5 seriale în alta limbă decât engleza pe care trebuie să le vezi! Alexandru Preda – fiul cel mic al scriitorului Marin Preda – a devenit oficial curatorul de seriale la UNICA și ne face saptamanal o serie de recomandari, pentru a ne petrece timpul liber in cel mai placut mod cu putința. Iata ce seriale recomanda in aceasta saptamana SeriAlex. Fara doar și poate, engleza este limba cinematografiei și a televiziunii, majoritatea filmelor și a serialelor sunt in dialectul lui Shakespeare. Insa producatorii marilor canalele de streaming au simțit nevoia unei diversificari și au avut curajul sa atace hegemonia engleza, lansand producții TV și in alte limbi decat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In numai 8 ore de la primirea unei sesizari privind sechestrarea unei buzoience pe teritoriul Spaniei, s a reusit eliberarea acesteia in conditii de siguranta in urma cererii de asistenta urgente a Inspectoratului de Politie Judetean Buzau. In data de 16 august 2019, in jurul orei 05.00, politistii…

- Germania U21, campioana en-titre, intalnește in aceasta seara reprezentativa similara a Spaniei, in finala Campionatului European de Tineret. Vezi AICI Spania U21 - Germania U21 Internaționalii de tineret ai Germaniei au primit incurajari inaintea acestui meci important chiar din partea lui Jurgen Klopp,…

- Un incendiu de vegetatie a mistuit joi circa 4.000 de hectare din regiunea Catalonia, situata in nord-estul Spaniei, iar pompierii au declarat ca flacarile s-ar putea extinde in contextul unui val de canicula care afecteaza intreaga tara, relateaza Reuters. In unele zone ale Spaniei temperaturile ar…

- Diana Bulimar și-a inceput cariera sportiva la o varsta frageda, 4 ani. Puținul timp liber pe care l-a avut, dupa antrenamente și concursuri, l-a consumat vizionand filme. Fosta campioana europeana la gimnastica este și azi o mare consumatoare de filme, fie ca le urmarește la cinema, fie acasa. Este…

- Ministrii apararii ai Germaniei, Frantei si Spaniei au semnat luni un acord-cadru pentru construirea noului avion de lupta european al viitorului, proiect etalon al apararii europene, prevazut sa devina operational in 2040, transmite Ageerpres.