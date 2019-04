Stiri pe aceeasi tema

- Ruby și Robert au vorbit, marți, la „Xtra Night Show”, despre modul in care au votat in cea mai recenta ediție difuzata a celui mai dur reality show, „Asia Express”, și despre micile tensiuni care au aparut astfel intre ei și echipa Ana Morodan și Adrian Teleșpan.

- Asia Express, sezonul 2, episodul 24. Ediția de marți a celui mai dur reality show, Asia Express – Drumul Elefantului, a fost cu deja-vu, deoarece Ana Morodan și Adrian Teleșpan au fost eliminați din competiție, dupa ce, pentru ei, elefantul a fost roșu, din nou. Concurenții și-au facut declarații emoționante…

- Adrian Teleșpan a facut o noua criza de nervi la Asia Express, cand el și Ana Morodan au trebuit sa faca din nou autostopul, dupa ce au fost provocați sa mulga o bivolița și sa vanda lapte.

- Ana Morodan l-a accidentat pe colegul sau de emisiune, Oase, in timpul competiției Asia Express. Contesa digitala, fara sa vrea, a trecut cu mașina peste piciorul acestuia, ranindu-l destul de grav. Ana Morodan și Adrian Teleșpan, partenerul sau de concurs, s-au intors in emisiunea Asia Express in locul…

- Emisiunea care i-a avut ca invitați pe Ana Morodan și Adrian Teleșpan, proaspat eliminați din cursa la “Asia Express – Drumul Elefantului“, și bunii lor prieteni din concurs, Cocuța și Bogdan Boanta, a adunat in fața micilor ecrane 604.000 de telespectatori la nivelul publicului din toata țara, in…

- Ana Morodan și Adrian Teleșpan formeaza una dintre cele mai excentrice echipe din competiția Asia Express. Cei doi au fost prezenți in platoul matinalilor de la Antena Stars și au vorbit despre cele mai dificile momente.

- Cu peste o suta cinzeci de mii de oameni care o urmaresc pe Instagram, " contesa digitala", asa cum este supranumita bloggerita Ana Morodan, cu siguranta ca isi va castiga mai multi admiratori dupa experienta din Asia! Iar cei care au in biblioteca " Cimitirul", romanul de succes al lui Adrian Telespan,…

- Luni seara, pe Antena 1, concurenții Asia Express au parcurs ultima etapa din Sri Lanka, in lupta pentru imunitate și un bilet de avion catre India, a doua parte din Drumul Elefantului. Deși Oase și CRBL s-au bucurat de o zi plina de relaxare, in urma avantajului caștigat in ediția trecuta, restul concurenților…