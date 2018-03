Stiri pe aceeasi tema

- Esti insarcinata, dar singura modificare pe care o observi este la nivelul abdomenului? Femeile insarcinate sufera numeroase tranformari, insa nu toate sunt vizibile. Din fericire, multe dintre aceste modificari sunt...

- Inca o persoana a murit din cauza gripei, fiind vorba despre un barbat de 78 de ani. Numarul deceselor inregistrate de la inceputul acestei ierni din cauza virusului gripal a ajuns la 101, conform datelor transmise joi de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Ministrul…

- Cod rosu de inundatii, in judetul Buzau. Un drum comunal din Lopatari este amenintat de o surpare care avanseaza putin cate putin, din cauza torentilor puternici formati pe paraul Slanic. Soseaua care leaga centrul comunei de satele Terca si Plostina, cu aproximativ o mie de locuitori, este afectata…

Cod roșu de inundații, in județul Buzau. Un drum comunal din Lopatari este amenințat de o surpare care avanseaza puțin cate puțin, din cauza torenților puternici formați pe paraul Slanic. Șoseaua care leaga centrul comunei de satele Terca și Ploștina, cu aproximativ o mie de locuitori, este afectata…

- Studii recente arata ca exista legaturi reale intre lipsa somnului si obezitate, boli cardiace, hipertensiune si diabet de tip 2. Vestea buna este ca efectele sunt reversibile daca iti reiei programul de somn. Iata principalele motive ce te pot lasa fara un somn usor si cateva sfaturi cum…

- Cel putin cinci persoane au murit in nord-estul Statelor Unite vineri, unde vantul a batut cu 129 de kilometri pe ora, iar strazile din Boston au fost inundate din cauza furtunii, afectand zborurile si serviciile de transport feroviar, relateaza Reuters.

- Consumul de gaze și de electricitate a atins niveluri record din cauza gerului. Viscolul a pus la grea incercare rețelele electrice si conductele, si asa vulnerabile din cauza investițiilor prea mici.

- Un front atmosferic rece continua sa afecteze o mare parte a Europei, iar numarul total de decese a ajuns la 55, pe fondul ninsorilor abundente si a vantului puternic. Organizatia Mondiala a Sanatatii a emis o avertizare privind efectele conditiilor meteo nefavorabile din Europa. „Frigul,…

- Modificarile legislative din ultimul timp au condus la scaderea veniturilor a mii de persoane din sistemul de invatamant superior, existand si posibilitatea reala ca universitatile sa fie nevoite sa renunte in curand la serviciile unor angajati, asa ca se vorbeste tot mai apasat despre declansarea unor…

- Cel putin 15 persoane au murit, miercuri, in nordul Egiptului, in urma unei coliziuni intre un tren de pasageri si un tren care transporta marfa, arata un comunicat al Ministerului Sanatatii, relateaza site-ul postului Al Jazeera. Cauza accidentului nu este cunoscuta la momentul actual. Trenul care…

Cel putin 15 persoane au murit, miercuri, in nordul Egiptului, in urma unei coliziuni intre un tren de pasageri si un tren care transporta marfa, arata un comunicat al Ministerului Sanatatii, relateaza site-ul postului Al Jazeera. Cauza accidentului nu este cunoscuta la momentul actual.

Accidentul intre cele doua trenuri a avut loc in provincia Behaira, localizata in nordul Egiptului, potrivit comunicatului. Cauza accidentului nu este cunoscuta la aceasta ora. Potrivit sursei citate, alte 40 de persoane au fost ranite in urma accidentului. Trenul care transporta pasageri…

- Institutia condusa de catre Victor Ciorbea este singura abilitata din Romania sa atace ordonante de urgenta la CCR. Atat opozitia, cat si sindicatele au cerut Avocatului Poporului sa atace transferul contributiilor la angajat inca de la finele anului trecut, cand masura inca nu intrase in vigoare. Modificarile…

- Unul dintre exercițiile care mobilizeaza cea mai mare parte a musculaturii este flotarea. Specific mai ales barbaților, flotarile au beneficii incredibile asupra corpului omenesc atat timp cat sunt facute regulat și corect. Pot fi efectuate practic oriunde, fara echipament special, alege sa…

- Bill Gates este cel mai bogat om de pe planeta si o figura cunoscuta in lume, dar pariem ca sunt multe lucruri pe care nu le stiti despre viata lui Bill Gates, scrie businessmagazin.1. Gates a creat primul program pe calculator la varsta de 13 ani.

- Inapoi la parinti... Un sfert dintre românii aflati într-o relatie sentimentala s-au mutat cel putin o data înapoi cu parintii, din cauza situatiei financiare, reiese din rezultatele Raportului Consumatorilor privind Platile Efectuate, editia 2017-2018, dat publicitatii marti.…

- Berbec Sambata: Un prieten iti face o invitatie, dar ai dubii daca sa ii dai curs sau nu. Este posibil sa regreti daca nu o vei face. Nici nu stii ce ai de pierdut! Duminica: Ar fi bine sa lasi deciziile importante pe data viitoare. Astazi nu prea esti in apele tale si este posibil…

- O indragita cantareata de muzica populara din Gorj a murit, vineri (9 februarie). Mariana Maracine Pitigoi a pierdut lupta cu o boala nemiloasa care a rapus-o. Potrivit apropiatilor, artista s-a stins din viata pe patul de spital. Trupul neinsufletit al solistei va fi depus la capela Sisesti, sambata…

- Cel putin zece persoane au murit pâna acum din cauza gripei. Potrivit ultimului raport al Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, pâna la sfârsitul saptamânii trecute, peste 150 de

- Doua elicoptere militare s-au ciocnit in sudul Frantei, accidentul soldandu-se cu cel putin cinci morti, noteaza BBC potrivit News.ro . Accidentul a avut loc deasupra lacului Carces, in apropiere de St. Tropez. Autoritatile sunt la fata loculuii si cauta a sasea persoana care era la bordul unuia dintre…

- Indonezia este una dintre cele mai bune țari de vizitat din Asia, mai ales pentru turiștii care vor sa experimenteze o vacanța exotica, cultura asiatica și peisajele care iți taie respirația.

- Un elev in clasa a XII-a de la Colegiul Economic din Buzau s-a prezentat, la mijlocul lunii ianuarie a.c., la Spitalul Județean din oraș acuzand stari de rau și fiind foarte agitat. In ciuda eforturilor medicilor, tanarul a intrat in coma dupa cateva zile și, pe 21 ianuarie, a murit.…

- Modificarile fiscale care se anunta fac mult mai grea existenta ONG-urilor, carora le va fi mult mai greu sa obtina acea donatie de 2% din impozitul pe venit. Asociatia „Micul Print” din Bistrita-Nasaud, una dintre cele mai importante ONG-uri din tara care sprijina copiii cu autism, isi anunta inchiderea…

- Presa din Romania este in doliu. Dragos Bucurenciu, unul dintre cei mai vechi si apreciati jurnalisti, a pierdut lupta cu viata la doar 53 de ani. Colegii sai au fost cei care au facut tristul anunt. Vestea a venit ca un soc pentru toata lumea. Cauza decesului nu a fost facuta publica. A

- Giani apare intr-un „live" realizat pe pagina de socializare a postului tv si discuta alaturi de colegii lui despre ce urmeaza sa vedem in noul sezon. Evident, discutia aluneca spre umor, chiar daca Giani parca nu este intr-o forma maxima. Vestea buna este ca traieste, desi in urma cu o luna a fost…

- Autoritatile din capitala paraguayana Asuncion au decretat, miercuri, stare de urgenta timp de o luna dupa ce raul Paraguay a iesit din matca, pe fondul ploilor abundente din ultimele saptamani, relateaza site-ul televiziunii France 24, potrivit rtv.net.

- Eurodeputata Monica Macovei critica in termeni duri demersurile legislative din domeniul justiției ale Coaliției PSD-ALDE-UDMR și solicita oprirea modificarilor la codul penal și codul de procedura penala.„Opriți modificarile la codurile penale! Altfel, ne scoateți din UE! Romanii trebuie…

- Operatorul centralei nucleare de la Cernavoda, Nuclearelectrica, anunta ca reactorul 2 va functiona la o capacitate cu 27% mai mica decat in mod normel duminica, din cauza unei defectiuni aparute la partea clasica a unitatii.

- Cat de mult putem trai cu aceasta acceptare atunci cand suntem in mijlocul derularii unei boli si ne confruntam cu simptomele ei neplacute sau chiar devastatoare? Cat ne ajuta sa intelegem aceste abordari noi cu privire la cauzele spirituale ale bolilor noastre. Desi pare dificil, atunci cand…

- Compania feroviara de stat din Germania (Deutsche Bahn) a decis suspendarea circulatiei trenurilor pe distante lungi, in intreaga tara, din cauza intemperiilor generate de furtuna Friederike, care a degajat rafale de vant de pana la 160 de kilometri pe ora, informeaza Suddeutsche Zeitung.

- Cel putin zece persoane si-au pierdut viata in ultimele trei zile in Ucraina din cauza temperaturilor geroase care au cuprins intreg teritoriul tarii, conform autoritatilor regionale citate miercuri de media locale. Potrivit informatiilor, patru persoane au murit din cauza frigului in regiunea vestica…

- Sute de ulmi din Padurea Cring, unde se afla cel mai mare parc al Buzaului, au fost taiați dupa ce au fost macinați de o ciuperca asiatica impotriva careia specialiștii nu au leac. Vestea proasta este ca taierile vor continua, vestea buna este ca boala nu afecteaza și alți copaci, in afara ulmilor.…

- Au trecut 168 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu (nascut Eminovici), insa viața marelui poet național ramane o sursa inepuizabila de teorii și polemici. Dincolo de opera sa inegalabila, exista multe aspecte din viata sa mai putin cunoscute publicului larg. Cu ocazia zilei de naștere a marelui…

- "Eminescu si Veronica Micle au avut impreuna un copil, care s-a nascut mort." Sunt doar cateva dintre lucrurile mai putin cunoscute despre marele poet Mihai Eminescu, care vor fi prezentate intr-un videoclip atasat la acest material.

- Luni, 15 ianuarie, romanii sarbatoresc Ziua Culturii Nationale. Pe aceeasi data, se implinesc 168 de ani de la nasterea marelui poet national Mihai Eminescu. Daca operele sale sunt cunoscute de toti iubitorii de poezie si nu numai, creatiile sale fiind invatate in scoala, unele detalii din viata sa…

- Beyonce de Romania a trecut prin momente dificile dupa ce i s-a spus ca este suspecta de cancer. Insa, blondina a facut analize, care i-au aratat ca este sanatoasa. Fosta iubita a lui Guta are o stare foarte buna de spirit si se bucura de momentele petrecute alaturi de fiica sa.

- Simona Halep va ramane, cel puțin pana la sfarșitul lui ianuarie, pe primul loc mondial. Conform ultimelor calcule, romanca nu poate fi depașita in perioada urmatoare de ocupanta locului 3, Garbine Muguruza."Simona Halep ramane in fruntea clasamentului WTA pentru a 14-a saptamana la rand si…

- Cel putin 11 oameni, cei mai multi, batrani si copii, au murit in sudul Nepalului, regiune lovita de un val de aer rece. Meteorologii avertizeaza ca temperaturile vor scadea si mai mult in zilele urmatoare.

- Gabriel Balaban, fost prefect de Buzau, s-a stins astazi din viața. Vestea a fost data de notarul Rica Filip, printr-un anunț postat pe pagina sa de Facebook. ,,Dragii mei, mi-a mai plecat un prieten, un om care mi-a fost drag. Un om bun, modest, cu bun simt, cu umor si care avea un mare defect: credea…

- Cel puțin trei persoane au murit în urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuințe au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfașoara cu dificultate. Doua persoane au murit înecate pe coasta basca a Spaniei, dupa ce au fost spulberate de un val uriaș.…

- Cel putin 48 de persoane si au pierdut viata marti in Peru cand un autocar a cazut de pe o faleza inalta de 100 de metri dupa ce fusese percutat de un camion pe o autostrada de a lungul coastei Pacificului, a anuntat politia, citata de AFP si Agerpres.ro Caderea unui autocar a facut cel putin 48 de…

- Pachetele cu carti de joc sunt vandute aproape oriunde in lume si aproape orice persoana a jucat macar o data in viata sa un joc de carti. Insa cartile de joc ascund o serie de secrete mai mutin cunoscute.

- Oamenii au cinci simturi de baza: vaz, auz, miros, gust si cel tactil. Organele asociate fiecarui simt transmit informatii catre creier pentru a-l ajuta sa perceapa mai bine lumea din jur. Insa oamenii detin si alte simturi in afara...

- Cel putin 30 de persoane au fost ucise si 16 ranite in coliziunea dintre un autobuz si un camion pe un drum din centrul Kenyei, a anuntat politia locala, relateaza AFP.'Avem 30 de morti', a indicat comandantul politiei din Valea Rift, Zero Arome.

- Putin este cauza sau rezultatul modului in care traim? Care este motivul pentru care rating-ul sau real este atat de ridicat dupa 18 ani la putere, in contextul stagnarii de un deceniu a economiei? De ce, in conditiile scaderii veniturilor reale, populatia nu ia atitudine impotriva cresterii cheltuielilor…

- Proiectul parlamentarilor social-democrati privind stabilirea unui prag de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu nu e susținut de presedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra. Acesta sustine ca este nevoie de dezbatere publica.Horia Nasra a declarat ca modificarile propuse lipsesc de substanta…

- Va propunem un test de cultura generala ce are ca tematica limbile oficiale vorbite in diferite tari ale lumii. Ne puteti scrie la sectiunea comentarii cate raspunsuri ati stiut din cele 10 intrebari.

- Cel putin patru persoane si au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s a prabusit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, potrivit The Sun, preluat de Romania TV.Patru persoane au murit, in urma impactului care a avut loc pe aeroportul Bartow Municipal. Mai multe…

Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca o baza a forțelor aeriene americane. Patru persoane au murit, in urma impactului. Mai multe echipaje au intervenit la fața locului, iar autoritațile au deschis o ancheta…

- Liderul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, a comentat anunțul facut ieri de șeful PDM privind noile numiri la Guvern. Voronin spune ca majoritatea numelor nu ii sunt cunoscute, iar numele cunoscute, fiind membri ai altor guverne precedente, sunt politizate, deși partidul…