Top 5 mituri despre penis si marimea lui Poti sa iti dai seama cat de mare este penisul unui barbat dupa dimensiunea piciorului, sau a mainii, sau dupa forma marului lui Adam? Unii zic ca da. Altii zic ca nu. Sa aflam care sunt cele mai populare 5 mituri despre penis si marimea lui. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Probabil ai auzit și tu ca daca bei o cantitate mai mare de apa sau daca simți nevoia de apa mai intensa, atunci înseamna ca ai mâncat ceva sarat. Specialiștii spun ca e vorba doar despre un mit pe care nu ar trebui sa-l iei în serios.

- "In 16 iulie 2019 fost publicat Raportul OCDE pe 2019 asupra emigrației in țarile membre OCDE (36 de țari dezvoltate, din care 24 europene). Raportul releva date consistente despre migrația din Romania in statele membre OCDE, țara noastra deținand a cincea cea mai mare diaspora dintre toate țarile…

- Marimea pensiei beneficiarilor care mai lucreaza ar putea crește in fiecare an. Aceasta se va intampla daca deputații vor vota, in doua lecturi, un proiect de lege pentru modificarea Legii cu privire la sistemul public de pensii.

- „Craisorul muntilor”, Avram Iancu, este unul dintre eroii de referinta ai romanilor. Conducatorul motilor din timpul miscarilor revolutionare din anii 1848 si 1849 a ramas in istorie ca un simbol al patriotismului si al jertfei pentru libertate. O serie de lucruri au ramas insa mai putin cunoscute publicului…

- Sunt multe persoane care declara ca au o greutate corporala peste cea normala datorita unui metabolism mai lent. Ce inseamna acest lucru? Exista vreo posibilitate ca acest metabolism sa poata fi activat pentru a arde mai multe calorii? In timp ce este adevarat ca metabolismul…

- Oricat s-ar mandri barbații care au iubite ori soții mai inalte decat ei cu statura acestora, cuplurile in care ea iși privește jumatatea de sus sunt de multe ori ținta miștourilor. Ingenioși, Antonia și Alex Velea au gasit metoda de a combate glumele de acest gen. Marimea - sau inalțimea - nu mai conteaza…

- Internetul este plin de informatii gresite referitoare la diete si la pierderea kilogramelor nedorite. Diete minune, cure de slabire revolutionare care promit o slabire rapida si consistent . Din pacate, de cele mai multe ori kilogramele pierdute in acest fel cu greu sunt repede puse la loc.