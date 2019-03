Top 5 interlopi care au fost eliberati in baza legii recursului compensatoriu Ion Balint, zis "Nutu Camataru", unul dintre cei mai cunoscuti lideri interlopi din Romania, a fost eliberat conditionat in aceasta saptamana de la Penitenciarul Gaesti. Eliberarea sa a fost grabita de prevederile Legii recursului compensatoriu.



Prevederile acestui act normativ au avut efecte si in alte cazuri mediatizate de persoane condamnate pentru fapte cu violenta. Legea recursului compensatoriu stabileste ca detinutii care au stat in conditii improprii beneficiaza de sase zile libere la fiecare 30 de zile executate.



"Regele Capitalei"



"Regele Capitalei"

Nutu Camataru - era inchis…

Sursa articol si foto: business24.ro

