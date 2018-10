Top 5 imprimante color cu laser care printeaza de doua ori mai rapid decat variantele cu cerneala

Stiri pe aceeasi tema

- Noutati pentru romanii care urmeaza sa iasa la pensie: varsta de pensionare a fost schimbata oficial. O initiativa de modificare a Legii Pensiilor prin care se reduce stagiul de cotizare pentru mai multe categorii de pensionari care au muncit in conditii speciale, precum si varsta standard de pensionare…

- De multe ori, companiile mici sunt nevoite sa-si organizeze depozitul, fara a avea in randul capitalului lor uman persoane pregatite sau specializate in optimizarea depozitelor sau imbunatatirea productivitatii. De asemenea, se intampla ca, ocazional, acestea sa fie companii care nu reusesc sa contracteze…

- In ziua de astazi, timpul inseamna bani, de aceea fiecare ora este pretioasa. Traim in secolul vitezei, iar pentru a face fata cu succes avem nevoie de un automobil. Cu toate acestea, obtinerea permisului auto se poate dovedi a fi o adevarata corvoada. Cozile interminabile si plimbarile prin oras, de…

- Presedintele american Donald Trump a semnat luni legea bugetului Pentagonului pe 2019 care prevede cheltuieli de 716 miliarde de dolari, aparandu-si proiectul de Forta spatiala si aratand cu degetul spre China, relateaza AFP, DPA si Reuters.Aceasta lege de finantare "le va da militarilor americani…

- Rafturile din supermarketuri și din piețe sunt pline de mere aproape perfecte. Mari, roșii și cu un luciu atat de puternic incat suntem tentați sa ne cautam reflecția in ele. Dar aparențele inșala. Multe dintre fructele din comerț sunt tratate cu substanțe care le maresc frumusețea, dar care sunt toxice…

- Stadionul "Ilie Oana" din Ploiești a fost aproape plin. Forțele de ordine au neglijat rivalitatea istorica dintre cele doua formații și le-au permis fanilor celor doua formații sa se intalneasca. Singurul obstacol din calea unei batai a fost gardul de protecție. Acesta nu a rezistat foarte mult. …

- Pilotul german Sebastian Vettel (Ferrari) a fost cel mai rapid in calificarile desfasurate sambata pe circuitul Hockenheim si va pleca din pole position duminica in Marele Premiu al Germaniei, a 11-a cursa din calendarul Formulei 1. Vettel, cronometrat in cel mai rapid tur de circuit cu…

- Vrei sa ai un bronz de invidiat in doar un weekend petrecut la mare? Nu iți trebuie niciun produs scump!Iata trei uleiuri pentru bronzat naturale, care iți vor face pielea ciocolație super rapid:Uleiul de morcovi Uleiul de morcovi este ideal pentru accelerarea bronzului.