Top 5 ceasuri de buget pe care poti sa le cumperi acum

- Prime Minister Viorica Dancila said on Thursday she had sent to President Klaus Iohannis a request for him to motivate the rejection of her picks for the minister of justice Eugen Nicolicea, minister of European funds Oana Florea and minister for Romanians abroad Liviu Tit Brailoiu.In an interview…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a renuntat la varianta restructurarii Guvernului, sustin surse politice pentru Adevarul. PSD va propune trei ministri interimari: Ana Birchall la Justitie; Eugen Teodorovici la Fonduri Europene si Radu Oprea la Diaspora. Cei trei au mari sanse de a fi acceptati de presedintele…

- In urma imaginilor prezentate de „Adevarul”, Politia de Frontiera Romana a oferit informatii cu privire la modul in care microbuzul avariat in urma unui accident a putut trece granita. „In urma verificarilor cu privire la microbuzul din imagini, care a intrat in tara pe la punctul de trecere a frontierei…

- Intr-o postare pe blogurile „Adevarul”, scriitorul Horia Vicentiu Patrascu a semnalat existenta a doua interviuri false cu filosoful Emil Cioran in editia dedicata acestuia, scoasa de Academia Romana impreuna cu Fundatia Nationala pentru Stiinta si Arta, si Muzeul National al Literaturii Romane.

- Industria hoteliera si HoReCa se confrunta cu un deficit de 100.000 de persoane, atrage atentia Gabriel Bratu, presedintele Autoritatii Nationale pentru Formare Profesionala in Sistem Dual, institutie infiintata in 2018. „O scoala profesionala nu ii da absolventului doar o diploma, ci un contract de…

- „Adevarul” a intrat in posesia unei inregistrari audio a unei intalniri a medicului Marius Nistor cu cadrele medicale de la Spitalul CFR Cluj-Napoca. Acesta da indicatii privind continutul declaratiilor cerute in ancheta ce o priveste pe sotia sa. Crina Nistor este acuzata ca a practicat timp de 10…

- Poveste de dragoste plasata in ultimul deceniu de comunism, „In apele facerii”, de Carmen Firan, reda atmosfera acelui timp fara ostentatie, prin existenta unor tineri intelectuali prinsi in capcana istoriei. „Adevarul” prezinta un fragment din romanul aparut la editura Polirom, in colectia „Ego. Proza”,…