- Seria manifestarilor itinerante proiectate pentru acest an sub genericul „Folclorul din carti", organizata de Centrul Cultural Bucovina in parteneriat cu institutii administrative, de cultura si de invatamant din judetul Suceava, se incheie cu o manifestare ce va avea loc la Fundu ...

- Un vanator a fost atacat de un urs, duminica, pe un fond de vanatoare din judetul Arges. Barbatul de 36 de ani a suferit mai multe rani la cap si la picioare, fiind dus la Spitalul din Curtea de Arges, de unde va fi transferat la Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti.

- Cina cu final neașteptat! Au mancat, au dansat, au petrecut momente frumoase. In momentul in care Francesca a pus mana pe microfon, ochii burlacului Emilian s-au umplu de lacrimi. Melodia cantata de blonda i-a ajuns direct la suflet.

- Majoritatea celor care il contesta pe Liviu Dragnea au luat deja cuvantul in ședința, discuțiile axandu-se pe modul in care acesta a ales sa conduca partidul, insa pana in acest moment, nu i s-ar fi cerut concret demisia liderului PSD. Adrian Țuțuianu, unul dintre contestatarii asumat ai lui Dragnea a…

- Final trist in cazul fetei de 17 ani din Huși care a disparuta de acasa in urma cu aproape o luna a fost gasita spanzurata. Trupul neinsulfețit a fost descoperit luni dimineața, in zona Draslavaț. Fata disparuse de acasa de pe 18 august 2018. Luni dimineața, ea a fost gasita spanzurata de un copac. Un…

- Polițiștii din cadrul IPJ Mehedinți au fost contrariați de un eveniment ,,rutier” petrecut vineri, sesizat de un gorjean. Omul a sesizat polițiștii ca in timp ce se deplasa ca pieton pe DN6 a fost lovit de un cui, care i-ar fi sarit direct in cap, din roata unui autotractor care ar fi trecut…