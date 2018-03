Top 5 atracții de vizitat în Marrakech Una dintre cele mai accesibile destinații africane, Marrakech este colorat, viu, exotic; te prinde in ritmul sau și te poarta prin medina, printre tarabele vanzatorilor stradali, zumzetul scuterelor, mirosul condimentelor și poveștile oamenilor. Ajung cateva zile ca sa te indragostești iremediabil. 1. Maison de la Photographie. Nu doar pentru pasionații de fotografie, dar pentru oricine interesat de istoria vizuala a orașului: Marrakechul de la jumatatea secolului 19 pana in prezent, prin obiectivele europenilor care s-au indragostit iremediabil de atmosfera sa. 2. Muzeul Marrakech. De… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

