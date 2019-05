Mulți dintre parinți se plang ca prichindeii lor se plictisesc grozav acasa, iar acest lucru ii determina sa gaseasca diferite soluții utile pentru a transforma zilele monotone in clipe distractive. Specialiștii sunt de parere ca deciziile pe care parinții le iau in primii cinci ani de viața ale micuților le influențeaza profund comportamentele in viața, așa ca, mamicile și taticii trebuie sa invețe cum sa ingrijeasca adecvat micuțele fapturi. In general, intre 3 și 6 ani, copiii au o energie debordanta, iar una dintre masurile pe care parinții o…