Top 4 trucuri care iti vor creste eficienta la birou

Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Florence a deversat 'cantitati monumentale' de precipitatii chiar daca forta sa a slabit, a declarat sambata Roy Cooper, guvernatorul Carolinei de Nord, stat din sud-estul SUA cel mai afectat de intemperii, transmite AFP. 'Multi oameni care cred ca uraganul i-a ocolit nu s-au confruntat…

- Dotarile de la locul de munca pot schimba mult nivelul de eficienta dintr-o companie. Atunci cand angajatii au la dispozitie instrumentele potrivite, isi vor putea face treaba mai repede si mai usor, iar nivelul lor de satisfactie va creste...

- Ierburile aromatice pe care le folosim la mâncare, pot fi mai mult de atât. Plantate în ghiveci si lasate în bucatarie pot fi plante decorative care parfumeaza si împrospateaza aerul.

- De fapt germanii atentioneaza faptul ca acest WLTP afiseaza din start emisii mai mari de CO2 pentru multe masini pentru simplu fapt ca aceste emit mai multe noxe in trafic! Adica consuma in realitate mai mult combustibil. In anumite tari taxarea unei masini de face conform emisiilor de…

- Invata primele 2-3 gesturi simple inainte sa chemi salvarea, sau inainte sa pornesti voiniceste (deseori chiar cu tine la volan!) catre urgenta spitalului. O data, ca nici acolo n-o sa-ti faca altceva (CA PRIMA MASURA, zic!) decat ce-ti poti faci tu singur de la inceput, in loc sa te panichezi. A doua,…

- Turcia a crescut tarifele vamale pentru importurile americane de automobile, cu 120%, bauturi alcoolice, cu 140% si tutun, cu 60%, precum si pentru cosmetice, orez si carbune, ca raspuns la sanctiunile impuse Ankarei de Washington.

- Ideea ca fiecare persoana este dotata cu un anumit nivel fix de inteligența este falsa. Acest nivel poate fi crescut daca „iți hranești” creierul in mod corespunzator. Șase trucuri simple te pot ajuta sa evoluezi, fara eforturi extraordinare.

- Specialiștii care lucreaza la OncoGen - Centrul de Terapii Genice și Celulare in Tratamentul Cancerului din Timișoara vor dezvolta un soft prin care se va pune diagnostic personalizat in cancer. Conform studiilor, acest diagnostic crește cu 80% eficiența tratamentului. The post La OncoGen se lucreaza…