Top 300 Capital, oglinda economiei românești Top 300 Capital este una dintre publicatiile de referinta de pe piata media din Romania, cu o traditie indelungata. Din 2002 si pana in prezent, Top 300 Capital a celebrat an de an antreprenoriatul si a adus in atentia opiniei publice povestile celor mai de succes oameni de afaceri romani. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

Sursa articol si foto: capital.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Jidvei, cel mai mare producator de vinuri din Romania, a lansat „Un vin bun pe masa de Craciun”, un demers de promovare a preparatelor tradiționale asociate cu vinuri autentice romanești. La Castelul Bethlen-Haller de la Cetatea de Balta, simbol de preț al Jidvei, au fost invitați bloggeri…

- In iunie 1994, Regele Mihai I a acordat un interviu revistei Capital. Este unul dintre rarele interviuri acordate de Majestatea Sa presei din Romania la acea vreme. In cadrul acestui interviu, Regele Mihai a restabilit adevarul istoric și a explicat in detaliu cum s-a petrecut momentul abdicarii…

- Primarul de Iasi, Mihai Chirica, considera ca „cea mai buna strategie de tara ar fi fost ca planul reintregirii teritoriilor romanesti sa fie un plan strategic de tara”. In acest context, edilul este de parere ca unirea Republicii Moldova cu Romania trebuie sa fie prevazuta in Constitutia Romaniei prin…

- Antrenorul formatiei Dinamo, Vasile Miriuta, a dezvaluit, joi, ca a fost impresionat de evolutiile lui Daniel Popa la FC Botosani, club la care atacantul este imprumutat pana la finalul sezonului, si ca vrea sa il readuca la echipa in aceasta iarna. Tehnicianul in varsta de 49 de ani spune…

- Revenirea ING Romania pe piata de capital se inscrie in mod firesc in strategia bancii de a oferi o gama cat mai larga de servicii financiare pentru a sprijini in mod activ operatiunile de zi cu zi, dar si implementarea strategiilor si planurilor de dezvoltare ale clientilor corporativi, a…

- Gheorghe Dolofan, patronul Eurial Invest si Trust Motors, este cel mai bogat argesean, potrivit revistei Capital care a realizat “Top 300 cei mai bogati romani”. Stabilit de ceva ani in Dubai, Dolofan face bani frumosi in tara din comert cu masini, industria materialelor plastice, asigurari, IFN. Averea…

- Cei mai bogați 300 de romani dețin o avere cumulata de 23 de miliarde de euro, echivalentul a o șeptime din PIB-ul Romaniei, potrivit Top 300 Capital. Averea acestora a crescut in ultimul an cu 6,2%, fața de anul trecut, unii dintre ei reușind salturi uriașe de avere de la un an la altul, alții reintrand…

- Desi majoritatea companiilor din Romania aleg un model de business localizat sau care sa ajunga in cel mai bun caz la nivel national, exista in tara noastra multe exemple de firme care au reusit sa se faca cunoscute si peste hotare.

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega a avut astazi ca invitați la Parlamentul European mai mulți interpreți de muzica populara, prieteni buni din aproape toate toate regiunile țarii, care au cantat colinde in fața instituției.”Dupa un scurt tur prin Parlament, pe esplanada din fața cladirii…

- In ultimii 25 de ani, Romania a pierdut 3,58 milioane de locuitori, 2,06 milioane de salariati si 1,6 milioane de firme. A castigat, in schimb, un PIB de unsprezece ori mai mare iar lefurile au crescut de opt ori. Sanatatea, Educația și Infrastructura raman, insa, domenii unde progresul lasa de dorit.

- Creșterea economica de anul trecut se vede și in averea celor prezenți in Top 300 Capital, disponibil la chioșcurile de ziare incepand de astazi. In ediția din acest an a clasamentului intocmit de revista Capital, afacerile celor mai bogați 300 de romani depașesc valoarea de 23 miliarde euro, fiind…

- Creșterea economica de anul trecut se vede și in averea celor prezenți in Top 300 Capital, disponibil la chioșcurile de ziare incepand de astazi. In ediția din acest an a clasamentului intocmit de revista Capital, afacerile celor mai bogați 300 de romani depașesc valoarea de 23 miliarde euro, fiind…

- In noua ani, banca din Cluj care a pornit de la zero in 1994 cu un capital de 4 mil. dolari, a trecut printr-o criza majora, 2008 - 2009, prin mai multe incercari esuate de a se vinde catre alte grupuri bancare si ajungand, ca strategie de supravietuire, sa-si tripleze cota de piata cand alte banci…

- In aceasta seara, de la 21:30, Florin Busuioc a pregatit o editie Romania, jos palaria! plina de voie buna si va tine scorul foarte strans intre echipa Taniei Popa si echipa lui Catalin Neamtu! Invitatii lor vor starni hohote de ras si se vor distra la maximum alaturi de capitanii echipelor.

- Adrian Tanase, directorul de investitii al NN Pensii, cel mai mare administrator de pensii Pilon 2 din Romania, este noul director general al Bursei de Valori Bucuresti, dupa demisia polonezului Ludwik Sobolewski la finele lunii octombrie, potrivit unor surse de pe piata de capital. Principalul…

- Vinul este un domeniu cu o indelungata traditie, cu povesti savuroase, cu afaceri care infloresc sau esueaza, cu investitori deopotriva romani si straini. Circa 250 de crame functioneaza acum in Romania, tara aflata pe locul sase in topul european al producatorilor de vin si pe locul 12 la nivel mondial.…

- Romania s-a clasat pe locul cinci intr-un top al tarilor lumii cu cele mai mari cresteri ale pretului locuintelor. Mai multe pe capital.ro Post-ul Capital.ro: Romania, in topul mondial al celor mai mari scumpiri ale locuintelor apare prima data in Libertatea.ro .

- Peste 1,2 miliarde de persoane ce utilizeaza Facebook sunt conectate la o mica afacere dintr-o alta tara, sustine reteaua de socializare. Iar in Romania, circa 70% dintre utilizatorii de pe Facebook sunt conectati cu cel putin un IMM dintr-o tara straina. Primele cinci tari ale caror IMM-uri atrag cel…

- Ministrul Finanțelor Ionuț Mișa subliniaza ca Romania susține eforturile internaționale pentru combaterea evaziunii fiscale. ”Transparența fiscala și schimbul de informații sunt esențiale in lupta impotriva evaziunii fiscale, inclusiv in combaterea planificarii fiscale agresive și a spalarii banilor.…

- ♦ Anul 2008, an cu o crestere economica record postcriza, de peste 6%, va inregistra o performanta negativa greu de egalat: statul va avea cele mai mici investitii inregistrate inca de dinainte de aderarea Romaniei la UE pana in prezent. In ordine, cresterea economica de 6% din 2017 este…

- Viteza de crestere a economiei romanesti este de 8,6% Viteza de crestere a economiei românesti a ajuns la 8,6%, fata de aceeasi perioada din 2016, cel mai mare nivel dintre toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, potrivit datelor preliminare publicate ieri de Oficiul European…

- Inițiativa pentru Competitivitate - INACO organizeaza pe 14 noiembrie, la Academia de Studii Economice, o dezbatere cu tema "Romania inventiva. Romania competitiva. Topul invențiilor romanești cu impact in economia reala". Evenimentul este organizat în parteneriat cu Forumul…

- Festivalul Filmului Francez (FFF), ajuns anul acesta la a 21-a ediție, incepe joi, la Cinema "Elvire Popesco" din București, urmand ca filmele aduse de acest eveniment sa poata fi vazute, intre 9 și 19 noiembrie, pe ecranele din noua mari orașe din Romania. Potrivit unui comunicat…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a intalnit, pe 3 și 4 noiembrie, cu reprezentanții comunitații romanești din Marea Britanie. Acțiunea face parte din cadrul amplei campanii de consultari publice „Romania in contextul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana“, in cadrul…

- Fostul ministru al Apararii, Gabriel Leș, senator de Satu Mare, a declarat vineri, într-o conferința de presa, ca primele transportoare blindate 8 X 8 produse total în România vor fi omologate în 2018 sau 2019.

- Varujan Vosganian, despre impozitarea vacilor și a laptelui. Deputatul ALDE a lasat de ințeles ca o parte din producția de porumb sau de grau nu se regasește in economia de piața și nu produce, așadar, salarii și impozite. Fostul ministru al Economiei susține ca, astfel statul este vaduvit de bani pentru…

- Premierul Mihai Tudose i-a solicitat, miercuri, ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa accelereze proiectele privind constructia sau modernizarea penitenciarelor romanesti pentru a se evita astfel penalitatile pe care Romania ar trebui sa le plateasca de anul viitor urmare a unei decizii pilot a…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost miercuri seara la Antena 3, unde a vorbit despre performanțele remarcabile ale guvernarii PSD-ALDE, în special despre “producțiile istorice” din agricultura. Liviu Dragnea a venit la emisiunea lui Radu Tudor de la Antena 3 cu un coș…

- Romania va cumpara elicoptere H 215, produse de concernul european Airbus România va cumpara elicoptere H 215 produse de concernul european Airbus la fabrica de la Ghimbav, a anuntat ministrul Apararii, Mihai Fifor. Aparatele de zbor vor intra în dotarea armatei si a MAI,…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, miercuri, ca Romania va achizitiona, in perioada urmatoare, elicoptere Airbus H215, care vor intra atat in dotarea Armatei Romane, cat si in dotarea Ministerului Afacerilor Interne. Intrebat despre intalnirea dintre premierul Mihai Tudose si reprezentantii…

- Intrebat despre intalnirea dintre premierul Mihai Tudose si reprezentantii Airbus, care a avut loc luni, la Guvern, vizand si o eventuala comanda a MApN pentru compania franceza, Fifor a confirmat intalnirea. „Am avut o intalnire, intr-adevar, luni, la sediul Guvernului, alaturi de premierul Mihai…

- Fondurile de pensii incaseaza de la stat parte din contributiile sociale ale angajatilor din Romania la un randament de 100% al colectarii, in conditiile in care statul le incaseaza la un randament de 85%. Este o neregula sesizata de Executiv, a declarat astazi, pentru Capital, Marcel Ciolacu, vicepremierul…

- Un numar de 357 de agentii de turism de pe piata din Romania au capital propriu negativ, conform unei analize a companiei de asigurari Gothaer, pe baza datelor financiare disponibile pentru anul 2015, pentru 1.774 de agentii de turism.

- Asociația Culturala Citatepedia anunța lansarea oficiala a site-ului www.intercogito.ro – baza proiectului „Cugetarile românești cuceresc lumea”. Acest proiect reprezinta o modalitate inedita de promovare a culturii române prin internet. Data fiind longevitatea…

- Și mai surprinzator este faptul ca programul s-a derulat deja, in sensul ca miliardul de euro luat de Romania la inceputul acestei luni a fost ultimul din cele 20 de miliarde derulate deja in cadrul programului. Imprumuturile au inceput in anul 2012 și s-au derulat pe durata a șase ani. Cu alte cuvinte,…

- Secretarul de stat pentru afaceri strategice și bilaterale in spațiul euroatlantic, George Ciamba, a participat miercuri la prima sesiune introductiva a Misiunii și Forumului de afaceri romano-american Trade Winds, care are loc la București, in perioada 18-20 octombrie. În cadrul alocuțiunii…

- Pachete de active ale combinatului petrochimic Oltchim Ramnicu Valcea s-au vandut companiilor Chimcomplex Borzesti, Dynamic Selling Group si White Tiger Wealth Management, potrivit unui comunicat transmis miercuri Bursei de Valori Bucuresti. Tranzacția s-a efectuat ”in contextul procedurii competitive…

- Wienerberger a ajuns la un acord cu ADM Capital pentru achiziția pachetului de actiuni de 98,3% al producatorului de caramizi Brikston Construction Solutions SA (Brikston). Astfel, Wienerberger iși extinde activitatea cu caramida in Romania.

- Doliu in lumea muzicii romanesti dupa ce unul dintre cei mai importanti critici muzicali din Romania s-a stins din viata pe 6 octombrie, insa apropiatii i-au respectat dorinta de discretie si nu i-au anuntat moartea. Anca Florea ar fi implinit 69 de ani pe 11 noiembrie. Absolventa de Conservator, a…

- ROBOR va ramane in urmatoarele trei luni in zona in care se afla acum, dar va avea loc o scadere spre ianuarie, insa nu la nivelul de dinainte, a declarat joi Dorin Badea, director executiv Trezorerie si Piete de Capital la Eximbank. "Doua evenimente recente ne vor marca urmatoarele luni,…

- "O veste buna de la FMI, se pare ca a fost buna discutia pe care am avut-o cu domniile lor. Si-au revizuit previziunea de la 4,2% la 5,5% de crestere economica a Romaniei. Poate si (...) in urma unui semnal foarte puternic - 100 de companii americane vin in Bucuresti, in Romania pentru a face afaceri…

- Fondul Monetar Internațional (FMI) a revizuit in creștere, de la 4,2% la 5,5%, estimarile privind evoluția economiei romanești in acest an, potrivit celui mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marți de instituția financiara internaționala.De asemenea, FMI și-a imbunatațit și prognoza…

- VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS In februarie, Comisia europeana a notificat Romania ca a declansat procedura de infringement pentru legea care obliga marii comercianti sa vanda 51% produse locale. „Suntem in discutii la Uniunea Europeana cu aceasta lege, sunt proceduri pe care le urmam”,…

- Maria Vaschi a fost redactor, iar ulterior senior editor, la Capital, din iunie 1993, pana in iunie 2008. Membru important al unei echipe valoroase, a avut o contributie importanta la evolutia presei economice din Romania.

- Reactia ARUT a pornit in urma modificarilor aduse Legii educatiei ucrainene, care prevede masuri de reforma care vor conduce la eliminarea din Curriculumul National a disciplinelor cu predare in limba romana. Astfel, asociatia celor cinci universitati tehnice demareaza un proiect, la care sunt invitate…

- Circulația pe drumul de ocolire a orașului Ungheni va fi deschisa începând cu 31 octombrie curent, iar segmentele traseului Chișinau – Ungheni, aflate în proces de reabilitare urmeaza a fi finalizate pâna la finele primului semestru al anului 2018. O decizie în…

- Președintele Klaus Iohannis s-a declarat mulțumit de evoluția economica a României, subliniind ca "evoluțiile recente ne ofera semne încurajatoare". „Doresc sa va felicit pentru interesul de a construi noi parteneriate și va încurajez sa explorați cu optimism…

- Pe zi ce trece, Romania devine o tara in care afacerile se construiesc din ce in ce mai greu, competitivitatea este din ce in ce mai mica, inovarea este din ce in ce mai rara, iar totul este cauzat de un sistem de educatie din ce in ce mai prost si parca niciodata conectat la adevaratele nevoie ale…

- Industria auto este unul dintre principalii piloni ai economiei romanești, angajand in total peste 150.000 de persoane și contribuind la 47% din exporturi in 2016, conform unui studiu de specialitate remis luni AGERPRES. De la an la an, industria autovehiculelor se bucura de o rentabilitate…