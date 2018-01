Top 3 zodii care se gândesc mereu la bani. Nu vor nimic altceva Locul III: CAPRICORN: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal tac și fac (bani). Deși nu sunt oamenii ideilor stralucite și ai muncii eficiente, capricornii sunt persoane ambițioase și muncesc din greu pentru a avea cat mai mulți bani. De cele mai multe ori, acești nativi sunt cei care susțin familia, cei care aduc banii in casa. Aceștia administreaza perfect casa și vor știi intotdeauna cat costa fiecare aliment pe care il cumpara. Acești nativi sunt persoanele care economisesc cel mai mult. Locul II: PEȘTI: Nativii nascuți sub semnul zodiacal al peștilor sunt persoanele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Ianuarie Taurii se vor concentra pe viata sentimentala, acolo unde au multe de rezolvat, in timp ce Berbecii se vor lovi de crudul adevarat, scrie lyla.ro. Nativii din Berbec vor afla in prima luna din an lucruri dureroare despre oamenii in care si-au pus increderea.

- Barbatul LEU: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea parte de dragoste cat cuprinde, insa nu vor sa-și asume nici un fel de obligații și nu vor sa dea explicații nimanui. Acești barbați iși doresc sa mai copilareasca și sa se axeze mai mult pe cariera și totul le va merge bine.…

- Berbec – Dupa multe incercari de a reuși sa iși atinga țelurile in diferite forme, in sfarșit vor da lovitura aceasta luna , datorita voinței lor de neegalat. Aceștia sunt mereu foarte speculativi și foarte atenți in jurul lor deoarece le este și le va fi mereu teama sa nu cumva sa faca ceva greșit…

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea mare energie de sarbatori și parca sunt indemnați de un dracușor sa faca numai trasnai. In loc sa petreaca sarbatorile cu familia și cu prietenii, vor face orice altceva. Vor gasi o aventura care nu se va termina cu bine, din…

- GEMENI: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal se vor gandi mai mult la independența lor profesionala și la cariera la care au visat dintotdeauna. Situația de la locul de munca ii face pe acești nativi sa fie nefericiți și complet nemulțumiți, de aceea, nu se pot bucura de sarbatori.…

- Zodia LEU: Daca anul 2017 a fost plini de tensiuni pentru nativii nascuți sub acest semn zodiacal, noul an le va aduce in sfarșit pacea și liniștea de care au nevoie. Se vor simți mult ma relaxați și acest lucru ii va ajuta mult pentru ca vor reuși sa-și controleze furia și orgoliul…

- Zodia care va avea multe de caștigat la final de an: toate lucrurile bune i se vor intampla! GEMENI: Nativii acestei zodii vor avea șanse foarte mari sa gaseasca o noua sursa financiara, iar relațiile profesionale de la actualul loc de munca iți vor oferi oportunitați noi și favorabile.…

- RAC Nu se anunta prea multe surprize in zilele 24, 25 si 26 si acesti nativi se vor bucura de clipe magice alaturi de cei dragi, insa din 27 decembrie pana la sfarsitul anului vor aparea tot felul de regrete in inima racilor. Se vor gandi la prietenii pe care i-au pierdut in acest an, la cei…

- SCORPION: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal s-au saturat pana peste cap de toate reproșurile pe care le-au primit din partea partenerului de viața. Totuși, acești nativi inca spera ca relația sa iși revina, chiar daca sunt conștienți ca povestea de dragoste nu are nici un viitor in aceste…

- RAC: Nu se anunța prea multe surprize in zilele 24, 25 și 26 și acești nativi se vor bucura de clipe magice alaturi de cei dragi, insa din 27 decembrie pana la sfarșitul anului vor aparea tot felul de regrete in inima racilor. Se vor gandi la prietenii pe care i-au pierdut in acest an, la…

- BERBEC: Acești nativi ar trebui sa-și concentreze intreaga atenție asupra lucrurilor cu adevarat importante pentru ei și care nu necesita amanare. Ar trebui sa colaboreze cu cei din jur pentru ca acest lucru le va permite sa rezolve ce și-au propus. TAUR: Carisma și farmecul…

- BERBEC: Pot aparea situații ale caror rezolvare o poți gasi doar tu. Trebuie sa te concentrezi mai mult pe tine și sa nu dai atenție cuvintelor rautacioase ale celor din jur. Ar fi mai bine sa ai o atitudine pozitiva și sa privești partea buna din orice obstacol. TAUR: Acești…

- ZODIA FECIOARA–Nativul Fecioara are toate datele sa devina faimos. Are parte de o serie de surprize din toate punctele de vedere. Acest nativ va fi protejat de divinitate si in 2018, asa cum s-a intamplat in 2017. Va fi extrem de increzator in fortele proprii si are sanse sa se remarce intr-un…

- BERBEC: Azi, acești nativi au tendința sa subestimeze orice lucru bun li se intampla. Cel mai bine și cel mai indicat ar fi sa te uiți in jur, la cei care nu au atat de multe lucruri ca și voi. TAUR: Taurii tind sa exagereze azi și ii pot enerva pe cei din jurul lor cu insistența…

- BERBEC: Acești nativi primesc ajutor din partea umor persoane care au incredere totala in ei și in abilitațile lor. Acest lucru le va aduce numai beneficii acestor nativi și se vor bucura de compania celor din jur. TAUR: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal se gandesc doar…

- CAPRICORN: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea o iarna ca de basm. In urmatoarea perioada, toate necazurile lor se vor șterge și norocul ii va urmari la fiecare pas. Capricornii vor fi mai fericiți ca niciodata. Acești nativi vor zburda de fericire, vor zambi pentru vor…

Totuși, de cele mai multe ori, oamenii vor sa aiba o certitudine și se gandesc la viitor, la formarea unei familii și la copii, scrie estisuperba.ro. SAGETATOR: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal sunt…

- BERBEC: Berbecii sunt prudenți azi și se gandesc de „n” ori inainte de a face ceva pentru a nu greși. Sunt atenți mai ales la investițiile pe care trebuie sa le faca, ca nu cumva sa risipeasca tot ce au agonisit și așa și trebuie, nu-i așa? TAUR: Azi sunt favorizate impacarile…

- Cele 5 zodii care se imbogațesc ușor: 1. Persoanele nascute in zodia Fecioara au idei care produc foarte mulți bani. Niciodata nu sunt lipsiți de imaginație. Știu sa faca bani in cele mai dificile situații. Fac fața crizelor financiare cu lejeritate. Acești nativi nu sunt genul care…

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal se gandesc doar la faptul ca se concentreaza prea mult pe munca și sunt extenuați. Vor sa se relaxeze și sa se distanțeze puțin de rutina cotidiana. Este adevarat ca ar avea nevoie de o vacanța. TAUR: Nativii nascuți in taur sunt…

- Previziuni karmice: Zodiile care vor primi ceea ce merita Nativii care sunt pe lista scurta a karmei sunt Gemenii, Racii și Scorpionii. Persoanele guvernate de aceste semne zodiacale au de realizat o serie de lucruri care țin de confortul lor. De acum vor trebui sa puna mai mult umarul…

- BERBEC: Azi gandești prea mult. Este tipul sa-ți schimbi principiile de viața, fie ca vrei, fie ca nu, vei avea o noua perspectiva asupra vieții. Ai o gramada de ganduri, iar persoanele din jurul tau sunt dornice de vorba, iar tu nu prea poți ține pasul cu toate aceste evenimente. TAUR:…

Astrele ne dezvaluie care sunt zodiile care au un inger pazitor care vegheaza asupra lor tot timpul, scrie estisuperba.ro. Chiar daca intampina și ele dese ori greutați, aleg calea cea mai buna și reușesc sa o scoata la capat mereu.

- LEU + RAC: Aceste doua semne zodiacale se atrag foarte tare, insa o relație intre cei doi nu va dura pentru ca leul vrea siguranța, iar racul nu poate oferi acest lucru pana nu este sigur de sentimentele partenerului. Relația lor va fi cu multe coborașuri și vor exista multe episoade…

Se pare ca exista unele persoane care sunt nascute sub anumite semne zodiacale car nu pot trece peste prima dragoste, scrie estisuperba.ro. Astrele ne dezvaluie care sunt aceste zodii care iubesc doar o singura data in viața!

Trei zodii cu ghinion: BALANȚA: Daca anul 2017 a fost un an ok pentru acești nativi, anul urmator le va aduce o mulțime de cumpene acestor nativi, scrie estisuperba.ro. Balanțele se vor confrunta cu o pierdere semnificativa. Poate sa fie vorba despre o persoana draga sau de locul de…

- BERBEC: Azi, nativii nascuți sub acest semn zodiacal ii vor spune persoanei iubite cat de mult o apreciaza și cat de mult o iubesc. Acest lucru nu se intampla atat de des și de aceea, toata lumea va fi surprinsa. TAUR: Astazi este o zi perfecta pentru a petrece timp in familie.…

Exista anumite semne zodiacale in care nu poți avea incredere și care or sa te lase la greu doar pentru a se salva pe ele, scrie estisuperba.ro. Astrele ne dezvaluie care sunt aceste zodii pentru a știi de ce persoane trebuie sa ne ferim.

- BERBEC: Inca de dimineața, acești nativi au impresia ca totul o sa le mearga prost. Nu au sentimente prea placute și sunt cuprinși de sentimente intunecate. Au tendința de a lasa frica sa le controleze acțiunile și acest lucru ii face sa ia decizii pripite. Ar fi mai bine sa se concentreze…

- BERBEC: In prima parte a zilei relațiile cu cei din jur, serviciul și sanatatea sunt pe primul loc. Trebuie sa ai grija in aceasta perioada pentru ca s-ar putea sa existe tensiuni pe toate planurile. Ai grija la ce spui. In a doua jumatate a zilei s-ar putea ca aceste tensiuni sa se…

- 1. Barbatul GEMENI: toata lumea știe ca gemenii au o personalitate duala. Totuși, acest lucru nu se intampla doar in viața de zi cu zi, ci și in dragoste. Acești nativi sunt extrem de fermecatori și sunt adevarați cuceritori. Au inima deschisa spre noi aventuri și sunt pregatiți sa se indragosteasca…

Astrele ne dezvaluie care sunt semnele zodiacale care vor straluci in anul ce urmeaza și care vor fi pe placul tuturor, scrie estisuperba.ro. Nu vor trece neobservate și vor avea parte de multa iubire in anul 2018. RAC:…

- Anul 2018 va fi anul marilor revelații pentru toata lumea. Totodata, va fi anul surprizelor placute pentru unele zodii pentru ca în calea lor vor ieși persoane care le va câștiga inima imediat. RAC: Anul 2018 va fi un an glorios pentru nativii nascuți sub acest…

Astrele ne dezvaluie care sunt semnele zodiacale cu cea mai murdara minte și care ascund secrete la care nu te-ai fi gandit niciodata, scrie estisuperba.ro. Aceste 3 zodii au secrete dintre cele mai rușinoase!

- Adulter Berbecii si Leii, de exemplu, au un ego foarte puternic si sunt mereu in cautarea unei persoane care sa-i ridice in slavi. In schimb, Gemenii si Sagetatorii sunt in cautarea unor relatii amoroase care sa le starneasca spiritul de aventura. In timp ce senzualul Scorpion nu se mai satura…

- Barbatul RAC: Se știe despre nativii acestei zodii ca sunt cei mai familiști barbați din zodiac. Sunt sinceri și devotați și vor știi intotdeauna cum sa o faca pe femeia de langa ei sa se simta bine și sa o sprijine cand are nevoie. Acest nativ nu numai ca iți va fi un partener loial,…

- Barbatul GEMENI: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal sunt precum o albina, adica din floare in floare. Nu spune nimeni ca acești nativi nu se indragostesc, insa se indragostesc repede și le trece la fel de repede. Acești nativi știu exact ce trebuie sa spuna pentru ca femeia de…

- GemeniDe Gemeni trebuie sa te feresti ca si de greci. Ei nu sunt de incredere nici cand te lauda, nici cand te critica, nici cand fac daruri sau isi ofera ajutorul. Acesti oameni sunt foarte alunecosi si n-ar trebui sa te bazezi prea mult pe ceea ce spun. Vorbesc mult pentru ca in felul…

- BERBEC: In prima parte a zilei relațiile cu cei din jur, serviciul și sanatatea sunt pe primul loc. Trebuie sa ai grija in aceasta perioada pentru ca s-ar putea sa existe tensiuni pe toate planurile. Ai grija la ce spui. In a doua jumatate a zilei s-ar putea ca aceste tensiuni sa se…

- BERBEC: Acești nativi vor avea o luna fericita atat din punct de vedere personal, cat și profesional. La serviciu vor strange multe laude pentru munca pe care au depus-o și vor culege și roadele ei. Pe plan profesional totul merge bine și sunt mai iubitori și afectuoși ca niciodata cu partenerul…

- BERBEC: Acești nativi vor avea o luna fericita atat din punct de vedere personal, cat și profesional, scrie estisuperba.ro. La serviciu vor strange multe laude pentru munca pe care au depus-o și vor culege și roadele ei. Pe plan profesional totul merge bine și sunt mai iubitori și afectuoși…

Exista persoane care se indragostesc imediat, chiar la prima vedere și care sunt foarte ușor de iubit datorita firii lor, insa exista și persoane care sunt iubite cu greu pentru ca nu se pot deschide in fața nimanui, scrie estisuperba.ro. Astrele ne dezvaluie care sunt aceste zodii:

Defectele fac parte din personalitatea noastra și ne definesc ca persoana, insa unele persoane duc totul la extrem cand vine vorba de defecte și ies foarte mult in evidența intr-un mod negativ, scrie estisuperba.ro.

Ei bine, nu este neaparat așa pentru ca exista anumiți barbați care nu au nimic de comentat și se lasa purtați de soțiile lor, scrie estisuperba.ro. Nu sunt ei cei care au inițiativa și deciziile sunt luate exclusiv de partenera lor.

- BERBEC – TAUR Acești doi nativi au un lucru in comun, și anume incapațanarea, scrie estisuperba.ro. Totuși, berbecul și taurul se afla la poli opuși pentru ca au mai multe lucruri in privința carora nu se ințeleg. Daca taurul prefera sa se relaxeze in timpul sau liber, berbecul nu va accepta…