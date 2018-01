Stiri pe aceeasi tema

- Uleiul de arbore de ceai este un ulei cu proprietati miraculoase. Este o esenta obținuta din arborele de ceai australian Melaleuca alternifolia, obținuta prin distilarea frunzelor, asa cum informeaza fiisanatos.info.

- Ce trebuie sa faci iarna pentru a scapa de raceala? Vo oferim sfaturi extrem de importante pentru sezonul rece. Va oferim cele mai bune metode de combatere a racelii in doar o singura zi. Durere de cap, frisoane, senzație de moleșeala? Inca de la primele simptome combate raceala cu aceste mici trucuri!Incepe-ți…

- Insomnia reprezinta o afectiune din ce în ce mai des întâlnita în societatea contemporana. Scortisoara are numeroase beneficii pentru sanatate, inclusiv îmbunatatirea somnului. Adaugati ¼ de lingurita de scortisoara într-un pahar cu lapte cald si…

- Grasimea este inestetica indiferent de locul in care se depoziteaza pe corp, dar parca atunci cand ni se așaza pe burta și șolduri, ne creeaza cele mai mari complexe. Hainele nu mai pica așa cum trebuie pe noi, nu ne mai putem apleca cu ușurința, cat despre sentimentul pe care il avem atunci cand…

- Deputatul social-democrat Nicolae Banicioiu atrage atentia ca PSD ''tinde'' sa devina ''un partid de scandalagii si oportunisti'', subliniind ca premierii si guvernele nu se pot schimba pentru a regla orgoliile. ''Eu cred ca lucrurile ne scapa…

- Ron Eccles, profesor la Universitatea Cardiff din Marea Britanie, dezvaluie cele mai eficiente metode prin care poți combate raceala în doar 24 de ore. Iata orarul sau pe care ar trebui sa-l respecți!

- Profesorul Ron Eccles de la Universitatea Cardiff din Marea Britanie dezvaluie cele mai eficiente metode prin care sa combati raceala in doar 24 de oare. Ora 07.00 – Un dus fierbinte Este un prim pas perfect – apa fierbinte va indeparta senzatia de frig, iar aburul va desfunda sinusurile. Ora 08.00…

- Un cardiolog european recomanda dieta de 5 zile care promite o scadere in greutate spectaculoasa. Bazata pe oua, ca principala sursa de proteine, aceasta este recomandata numai persoanelor care nu au probleme de sanatate.

- Nimeni nu iși dorește sa fie racit, cu atat mai mult cu cat necesita o grija deosebita pentru a se vindeca, iar tratamentul necorespunzator poate duce la agravarea bolii sau la prelungirea ei.

- Un singur puf si nevoia de a juca dispare: cercetatori finlandezi au anuntat luni lansarea unui studiu unic în genul sau, menit sa testeze eficienta unui spray nazal împotriva dependentei de jocurile de noroc, relateaza AFP.

- Romanii care folosesc un cont bancar de plati cu servicii de baza vor scapa de comisioanele percepute pentru deschiderea si inchiderea acestuia, precum si de comisionul pentru retrageri de bani sau comisionul pentru interogarea soldului, potrivit unui act normativ aparut joi in Monitorul Oficial si…

- Un tanar din Bosnia a gasit solutia pentru a scapa de aglomeratia din marile orase. El a inventat... masina-geamantan, pe care o poti plia si o poti trage dupa tine pentru a scapa de ambuteiaje. Elvis Cero este inginer mecanic si lucreaza la o mica firma din Mostar.

- Iata lucrurile la care trebuie sa renunti, daca vrei sa ai noroc in 2018. Serviciul de masa pe care nu l-ai folosit niciodata Noua regula: fie incepi sa folosesti des acest serviciu de masa, fie scapa de el. Nu poate fi o luna mai buna decat Decembrie pentru a decide ce sa faci cu toate…

- Google te scapa de reclame din 15 februarie. S-a anunțat data de lansare a urmatorului serviciu care-ți vor bloca anunțurile enervante de pe Chrome. Din 15 februarie, cea mai mare companie de publicitate de pe internet va incepe sa blocheze anunțurile in browserul Ghrome. In timp ce majoritatea extensiilor…

- Cu cat este mai putin praf in casa, cu atat mediul este mai placut si se respira mai bine. Iata cateva metoda incredibile prin care poti scapa de el. Servetele umede pentru copii – Sunt excelente pentru indepartarea prafului, frimiturilor si petelor de pe tastatura. Balsam de rufe – Amesteca o parte…

- Ceapa este un aliment care, in ciuda mirosului sau patrunzator si a senzatiei de usturime a ochilor care apare atunci cand o tai, are o multime de beneficii pentru organism, scrie realitatea.net.

- Mierea-ursului sau plamanarica este planta care te va ajuta sa scapi de balonare, raceala si chiar si de cele respiratorii. Nu doar ca e foarte buna ca infuzie, insa trateaza si multe alte afectiuni. Pentru a afla mai multe detalii despre aceasta planta, dar si modul in care trebuie utilizata, citeste…

- Psihologul Oana Danciu, din Constanta, ramane sub control judiciar. Decizia a fost luata ieri, de Tribunalul Constanta, si poate fi atacata la Curtea de Apel Constanta. Oana Danciu a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, ea fiind acuzata de trafic de influenta.…

- SANSA… Pe final de an, Agentia Nationala de Integritate a dat publicitatii lista cu deputatii, primarii, viceprimarii si consilierii locali din judetul Vaslui care sunt cercetati de institutie si care ar putea scapa de dosarele de incompatibilitate si conflict de interese. Nu mai putin de 21 de fosti…

- Scapa de depresie și insomnii cu un singur ingredient Consuma acest ceai și vei combate depresia. Mai mult decat atat, datorita acestuia poți alunga și insomniile care iți creeaza batai de cap. Este vorba de ceaiul de sunatoare, ale carui beneficii sunt numeroase. Aceasta planta înflorește,…

- Mereu in priza, mereu cu concerte, recitaluri sau alte evenimente, Andra nu-și permite sa raceasca și nici sa-și puna vocea in pericol. Dat fiind faptul ca se numara printre puține artiste care canta intotdeauna live, trebuie sa acorde o atenție deosebita corzilor vocale. Andra iși protejeaza vocea…

- Unul dintre scopurile unei misiuni pe Luna a japonezilor este montarea primului panou publicitar la suprafata satelitului natural al Pamantului, pe care firma vrea sa proiecteze logo-urile sponsorilor, cu Terra pe fundal.

- Romania arata ca un taram desprins parca din filmele horror in acest moment. Nu a trecut prea mult timp de la tragedia Colectiv, cand zeci de tineri nevinovați și-au gasit sfarșitul din cauza incompetenței sistemului… administrativ și medical, scrie bugetul.ro.Marți un nou eveniment tulburator…

- Vlad Chiriches a decis sa nu mai astepte si se va opera la umarul stang.A Capitanul echipei Romaniei s-a accidentat de mai multe ori in acest sezon, iar verdictul medicilor a fost ca trebuie intervenit chirurgical pentru a elimina problema.A

- Sezonul rece nu este pe placul tuturor, insa aerul curat este intotdeauna benefic pentru organism, iar daca invatam cum sa ne imbracam cu siguranta vom fi feriti de virozele respiratorii.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au depistat sase persoane din Siria si Afganistan, care au incercat sa iasa ilegal din tara,...

- Sfantul Nicolae este celebrat de creștinii ortodocși in data de 6 decembrie. Rugaciune catre Sfantul Nicolae O, preabunule parinte Nicolae, pastorul și invațatorul celor ce alearga cu credința catre a ta folosire și cu fierbinte rugaciune te cheama pe tine, sarguiește degrab a le ajuta. Izbavește turma…

- Una dinte plantele cele mai eficiente in indigestie, gentiana, isi datoreaza proprietatile teapeutice unei principiu activ numit amarogentina, care este considerata cea mai amara substanta din lume. Este vorba despre o substanta care stimuleaza puternic secretia si eliberarea sucurilor gastrice si a…

- Cu secole în urma, când medicina era o știința necunoscuta, vindecarea bolilor venea de la vraci ori moașe, iar rezultatele erau de-a dreptul spectaculoase. Peștele mic din stomacul unei știuci, remediu pentru friguri Unul dintre cele mai ciudate leacuri este cel…

- Daca te confrunti si tu cu dureri puternice de cap in fiecare zi, poti incerca sa respecti cateva reguli simple care iti vor ameliora cu siguranta starea. Renunta la vin. Poti avea intoleranta la alcool fara ca tu sa stii. Continuarea AICI.

- Un roman moare in fiecare ora de cancer pulmonar. Diagnosticul rapid si accesul la tratamentul potrivit le-ar putea mari bolnavilor sansele de supravietuire de la 11%, procentul dramatic la care se situeaza acestea in prezent, la 55%.

- Cand vrei sa slabesti, nu trebuie neaparat sa elimini din dieta anumite alimentele, ci sa adaugi unele care au rolul de a elimina grasimea din organism. In cele ce urmeaza afla ce alimente sunt un aliat de nadejde impotriva kilogramelor in plus.

- BERBEC: Azi gandești prea mult. Este tipul sa-ți schimbi principiile de viața, fie ca vrei, fie ca nu, vei avea o noua perspectiva asupra vieții. Ai o gramada de ganduri, iar persoanele din jurul tau sunt dornice de vorba, iar tu nu prea poți ține pasul cu toate aceste evenimente. TAUR:…

- Dupa eșecul inregistrat de PSD la alegerile de primar de la Deva, Laurențiu Nistor, presedintele organizației județene Hunedoara a PSD, scapa nesancționat. Nistor: Mi-am depus mandatul in CEx, la Herculane, n-au aprobat. Reporter: La suspendarea domnului Barb spuneați ca va așteptați sa fiți…

- 1: Spray-ul nazal Utilizare standard: Desfunda cailor nazale. Utilizare surprinzatoare: Calmeaza cosurile de pe nas. Cei mai multi dintre doctori recomanda utilizarea spray-urilor nazale sub 3 zile, din cauza faptului ca tesuturile nazale devin dependente de decongestionant.…

- Aceasta este solutia introdusa, neanuntat, de Guvern pentru transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat. Guvernul Tudose a introdus, neanuntat, o ‘solutie’ pentru transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat. Obligatiile sunt introduse prin derogare de la Legea dialogului…

- Un ordin al ministrului de Interne, publicat in Monitorului Oficial, modifica legislația privind recursul compensatoriu și include, in calculul zilelor libere, și perioada petrecuta de deținuți in arest, daca aceștia nu au beneficiat de condiții corespunzatoare. Federația Sindicatelor din ANP lanseaza…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, joi, la Herculane, unde urmeaza sa aiba loc sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca nu crede ca Mecanismul de Cooperare si Verificare se va ridica vreodata. „În permanenta sunt îngrijorari, mereu e ceva la noi, nu cred ca…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) infiinteaza un registru national, cu toate datele masinilor si ale soferilor, la care, intr-un viitor apropiat, vor avea acces toate politiile din UE. In acest fel, amenzile primite in strainatate vor ajunge sigur in cutia postala.

- Te confrunti cu simptome de oboseala, durere de oase, nas infundat si dureri de cap si stranuturi? Daca da, inseamna ca raceala sau gripa te-a rapus, iar momentul cand esti cel mai afectat de simptome este cu siguranta seara, inainte de culcare. Pentru ca raceala este deseori greu de infruntat si greu…

- In fiecare an, pe 11 noiembrie este praznuit in calendarul bisericesc Sfantul Mare Mucenic Mina, cunoscut si ca protectorul celor pagubiti. De altfel, la ceas de sarbatoare, credinciosii merg la Biserica "Sfantul Mina" din Bucuresti, unde se afla racla cu moastele muncenicului. Acolo, ei spun rugaciuni…

- Ca sa intelegeti cu cine aveti de-a face, va marturisesc din start ca mi se spune mama bolilor – felurite afectiuni din diverse domenii imi dau tarcoale relativ frecvent.Tocmai de aceea, cele mai importante investitii ale mele nu sunt vestimentare, ci farmaceutice.

- Siropul de ridiche neagra cu miere de albine este un remediu naturist tradițional la popoarele estice cu nenumarate efecte benefice asupra organismului: combate și trateaza tusea și raguseala, combate și trateaza gripa și raceala, scrie Realitatea.net.

- Durerea de gât sau cea provocata de inflamarea amigdalelor poate deveni o amintire pentru tine cu ajutorul unui simplu condiment. Semintele de chimen, caci despre ele este vorba, fac minuni pentru inclusiv pentru femeile însarcinate, te vor ajuta sa ai un somn linistit, deoarece…

- Fostul Ministru de Interne a pierdut procesul intentat Ministerului Educației dupa ce i-a fost retras titlul de doctor. Astfel, Petre Toba nu scapa de statutul de plagiator. Curtea de Apel București a respins acțiunea intentata de fostul sef al Politiei Romane, informeaza B1 TV.Chiar daca…

- Judecatorii Curtii de Apel Constanta au decis marti, 31 octombrie, revocarea masurii controlului judiciar in cazul lui Teodosie Petrescu. Solutia nu este definitiva. Arhiepiscopul este trimis in judecata de procurorii DNA pentru savarsirea de fapte de coruptie.

- Multimea de microelemente care se gasesc in sfecla in cantitati apreciabile o transforma intr un mijloc eficient de detoxifiere a organismului si de intarire a imunitatii. Sfecla rosie contribuie la stabilizarea PH ului echilibrul acid alcalin din corp, fapt important pentru imunitate, deoarece bacteriile…

- In loc de a utiliza infrastructuri scumpe de software si tehnologie, aplicatiile ofera o metoda eficienta din punct de vedere al costurilor, sunt usor accesibile si pot indeplini anumite sarcini in cadrul unei intreprinderi. Foarte util pentru companiile mici, cu resurse limitate, exista acum aplicatii…