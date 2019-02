Top 3 destinatii ecoturistice pe care sa le vizitezi in 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Turistii care ajung in popularul oras italian din Laguna Venetiana pentru o excursie de o zi ar putea fi obligati sa achite o taxa de intrare, incepand din luna mai, relateaza agentia DPA. Valoarea taxei de vizitare a oraşului Veneţia ar fi de 3 euro, conform declaraţiilor făcute…

- Potrivit unei hotarari a Consiliului Local adoptata joi, Sibiul se va inscrie in competitia European Best Destinations 2020 si va plati o taxa de inscriere de 9.980 de euro, relateaza Agerpres. Orasele care au fost incluse in acest top s-au bucurat de o crestere a numarului de turisti, cu procente cuprinse…

- De cele mai multe ori, gandul de a pleca intr-o vacanta e conectat automat la una, maximum doua destinatii, intr-o singura tara. Cum ar arata, in schimb, o calatorie in care vizitezi doua tari? Cum ar fi sa mananci dimineata patiserie franceza, iar...

- Patru destinații noi și zboruri suplimentare spre alte 5 destinații, la Aeroportul Timișoara dar și reducerea frecvențelor pentru doua destinații sunt noutațile pentru finalul verii 2019. Partenerul Aeroportului Timișoara, compania aeriana Wizz Air, va aloca din septembrie a treia aeronava bazei de…

- City break-urile sunt o oportunitate excelenta pentru a descoperi istoria, cultura si arta locurilor intr-o perioada scurta de timp. Avantajul acestor calatorii este ca le poti face la sfarsit de saptamana, astfel ca nici macar nu este nevoie sa iti...

- Luna decembrie este despre familie, petreceri cu prietenii, relaxare, mese imbelsugate, targuri de Craciun, dar este si despre vacante in locuri mai mult sau mai putin stiute. Daca vrei sa ai parte de un altfel de Craciun, lunile de iarna sunt un...

- Editorii platformei National Geographic au selectat un oras romanesc intre cele 19 destinatii cool recomandate turistilor pentru anul 2019 ... The post Un oras din Romania, plasat de National Geographic in lista celor mai COOL destinatii pentru 2019 appeared first on Renasterea banateana .

- Nu mai este mult și vin sarbatorile de Craciun, iar mulți dintre voi știti ca vreți sa le petreceți in afara țarii, mai ales in Europa, dar nu ați ales inca o destinație. Pentru a-ți da o mana de ajutor și un pic de inspirație, un cunoscut motor gratuit de cautare a ofertelor de calatorie la nivel global…